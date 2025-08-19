Аромат, который возвращает в бабушкину кухню: рецепт татарского бармака

Вы когда-нибудь пробовали татарское печенье бармак? Это не просто десерт, а настоящая находка для любителей сладкого! Мягкое, рассыпчатое и с ореховым ароматом, печенье бармак готовится из простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Давайте разберемся, как сделать это вкусное угощение в домашних условиях.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 240 г

Сметана (не менее 20% жирности) — 250 г

Сливочное масло — 50 г

Соль — 2 г

Грецкие орехи — 50 г

Сахар — 50 г

Пошаговое приготовление

Используйте муку высшего сорта и качественное сливочное масло. Не забудьте достать масло для начинки заранее, чтобы оно размягчилось. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке. После растапливания дайте маслу остыть до комнатной температуры.

В глубокой миске соедините сметану, растопленное масло, соль и 2/3 просеянной муки. Тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, пока не получите мягкое и нелипкое тесто. Включите духовку на 180 градусов.

Используйте кофемолку или блендер. Альтернативный способ — поместить орехи в пакет и разбить их скалкой. В глубокой миске соедините орехи, сахар и сливочное масло до однородного состояния. Скатайте тесто в колбаску, нарежьте на части по 35-40 граммов и скатайте в шарики.

Раскатайте каждый шарик в кружочек и положите в центр начинку. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Не пересушите! Подавайте к столу. Посыпьте готовое печенье сахарной пудрой и наслаждайтесь.