Пироженое "Картошка"
Пироженое "Картошка"
© commons.wikimedia.org by Ville Koistinen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:06

Пирожное, которое ели все: секрет идеального Муравейника

Как приготовить Муравейник в домашних условиях: пошаговая инструкция

Кто не помнит это хрустящее, сладкое пирожное из детства? "Муравейник" — десерт, который готовится легко, а радует безмерно. Даже если вы новичок в кулинарии, у вас всё получится!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 300 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Варёное сгущённое молоко — 350 г
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Сметана (от 20%) — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Мак, шоколад, мята — по вкусу

Как приготовить

Смешайте муку, размягчённое масло, сметану и разрыхлитель. Замесите эластичное тесто — не переусердствуйте, иначе печенье выйдет жёстким. Заверните тесто в плёнку и отправьте в морозилку на 45 минут. Затем натрите его на крупной тёрке и выпекайте 10-15 минут при 180°C до золотистого цвета.

Остывшее печенье раскрошите, добавьте рубленые орехи и варёную сгущёнку. Тщательно перемешайте. Слепите конусообразные пирожные. Посыпьте маком, полейте растопленным шоколадом или украсьте мятой.

Совет: если нет времени печь печенье, возьмите готовое — десерт всё равно получится восхитительным.

Читайте также

Шоколадное семифредо: пошаговая инструкция от итальянских кулинаров сегодня в 11:45

Три ингредиента — и ваше мороженое станет легендой

Шоколадное семифредо — воздушный итальянский десерт, который готовится без мороженицы. Всего 3 ингредиента, но результат покорит даже искушённых сладкоежек!

Читать полностью » Курица с картофелем в духовке: пошаговый рецепт сегодня в 11:03

Просто сложить и запечь: как превратить обычные продукты в шедевр

Ароматная курица с картошкой и овощами — простое блюдо с потрясающим вкусом! Минимум хлопот, максимум удовольствия. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить вино из красной рябины в домашних условиях сегодня в 10:54

Забытый рецепт: почему наши бабушки делали вино именно из этих ягод

Хотите удивить гостей необычным вином? Попробуйте домашний вариант из красной рябины — вкусно, полезно и просто! Готовится всего за 17 дней.

Читать полностью » Рецепт куриных рулетиков в беконе с сыром от шеф-повара сегодня в 10:42

Эти куриные рулетики в беконе могут стать вашим новым кулинарным хитом — узнайте, почему

Узнайте, как быстро и просто приготовить куриные рулетики в беконе — идеальную закуску для любого праздника. Вкусно и эффектно!

Читать полностью » Шашлык на минеральной воде: преимущества маринада и пошаговая инструкция сегодня в 9:48

Шашлык на минералке: как газированная вода меняет всё

Узнайте, как приготовить шашлык на минералке из свинины, который станет настоящим украшением вашего пикника. Нежное мясо и аромат специй — это просто!

Читать полностью » Торт Орех — классический рецепт с фундуком и бисквитом сегодня в 9:38

Торт, который тает во рту: скрытый секрет советских кондитеров

Нежный торт с грецкими орехами и шоколадным кремом — идеальный десерт для любого праздника. Простой рецепт, который покорит даже гурманов!

Читать полностью » Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй сегодня в 8:39

Готовлю этот плов на ужин — и всегда просят добавки: простой рецепт с барбарисом и чесноком

Ароматный плов с курицей в казане — просто, вкусно и без лишних хлопот! Узнайте секрет идеального риса и сочного мяса.

Читать полностью » Грузинский салат Тбилиси: ингредиенты и способ приготовления от кулинарных экспертов сегодня в 8:31

Грузинская кухня у вас дома: готовим сытный салат с говядиной и фасолью за 15 минут

Яркий и сытный салат "Тбилиси" с говядиной, фасолью и грецкими орехами — без майонеза, но с потрясающим вкусом. Узнай, как приготовить этот грузинский шедевр!

Читать полностью »

