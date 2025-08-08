Пирожное, которое ели все: секрет идеального Муравейника

Кто не помнит это хрустящее, сладкое пирожное из детства? "Муравейник" — десерт, который готовится легко, а радует безмерно. Даже если вы новичок в кулинарии, у вас всё получится!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 300 г

Сливочное масло — 150 г

Варёное сгущённое молоко — 350 г

Грецкие орехи — 50 г

Сметана (от 20%) — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Мак, шоколад, мята — по вкусу

Как приготовить

Смешайте муку, размягчённое масло, сметану и разрыхлитель. Замесите эластичное тесто — не переусердствуйте, иначе печенье выйдет жёстким. Заверните тесто в плёнку и отправьте в морозилку на 45 минут. Затем натрите его на крупной тёрке и выпекайте 10-15 минут при 180°C до золотистого цвета.

Остывшее печенье раскрошите, добавьте рубленые орехи и варёную сгущёнку. Тщательно перемешайте. Слепите конусообразные пирожные. Посыпьте маком, полейте растопленным шоколадом или украсьте мятой.

Совет: если нет времени печь печенье, возьмите готовое — десерт всё равно получится восхитительным.