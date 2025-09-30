Бомжом за 200 тысяч: чиновники выстроились в очередь за уличным просветлением

В Тюмени разработали туристический проект для состоятельных клиентов — трёхдневный "бомж-тур". Его стоимость составит 200 тысяч рублей, рассказал URA. RU организатор Фёдор Цветков.

Как всё будет проходить

По словам инициатора, у тура есть чёткий сценарий:

поиск "бомжатской одежды" в мусорных баках,

"душевный разговор" с настоящим бездомным,

полное погружение в атмосферу уличной жизни.

В программе предусмотрены актёры и постановочные элементы, но общая атмосфера и обстоятельства обещают быть максимально приближенными к реальности.

Кто заинтересовался

Цветков сообщил, что интерес к туру уже проявили два чиновника из ХМАО и один — из Тюмени. Сейчас готовятся договоры с обязательным пунктом о неразглашении.

Заявленная цель

Организатор утверждает, что основная идея проекта — борьба с коррупцией.

"Трёхдневное погружение в жизнь бездомного должно помочь чиновникам осознать, что для счастья не нужно много материальных благ", — пояснил Цветков.

Каждый тур будет сопровождаться фото- и видеосъёмкой. В дальнейшем планируется создание документального фильма.