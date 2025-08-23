Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя зарядка в спальне
Утренняя зарядка в спальне
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:19

Нет времени на зал? Домашние тренировки спасут фигуру от лени

Фитнес-тренер Илона Темирова: домашние тренировки помогают похудеть и подтянуть мышцы

Хотите подтянуть тело, но времени на зал катастрофически не хватает? Домашние тренировки действительно могут стать выходом — и не просто поддерживать форму, но и помочь похудеть и улучшить тонус мышц. Фитнес-тренер Илона Темирова объяснила, как организовать тренировки дома, чтобы они действительно приносили результат.

Домашний фитнес: реально ли "сделать фигуру" без спортзала?

Эксперт сразу предупреждает: мышечную массу, как у бодибилдеров, дома не нарастить — для этого нужны тяжёлые веса и специализированные тренажёры.
Но если цель — похудеть, подтянуть тело и держать мышцы в тонусе, домашние тренировки прекрасно справятся с задачей.
Особенно это удобно тем, кто в декрете, работает из дома или не любит шумные залы.

Что нужно для эффективных занятий

Чтобы тренировки были не "для галочки", подготовьте:

  • свободное место — без мебели и мелких предметов;
  • спортивную форму и обувь — домашняя одежда мешает движению;

Инвентарь (минимальный набор):

  • коврик;
  • фитнес-резинка;
  • ролл (для проработки мышц и суставов);
  • гантели (или бутылки с водой).

Топ-5 упражнений для домашнего фитнеса


Приседания
Прорабатывают ноги и ягодицы. Спину держите ровно, пятки — на полу. Можно добавить резинку.

Выпады
На каждую ногу поочередно. Для усложнения возьмите гантели.

Отжимания
Классика для верхней части тела и пресса. Новичкам — с колен.

Скручивания
Упражнение на пресс, выполняется лёжа на спине.

Ягодичный мост
Поднимаем таз вверх из положения лёжа (или опираясь плечами на диван).

Дополнительно: махи ногами — для включения ягодиц и крепкого кора.

Что можно (и нельзя) есть перед тренировкой

Можно, за 1,5-2 часа до занятий:

  • овсянку, бурый рис, макароны из твёрдых сортов;
  • курицу, индейку, рыбу.

Нельзя:

  • жирную и жареную пищу;
  • острые блюда.

И не забудьте про воду — минимум 1,5 литра в день, даже если вы тренируетесь дома.

Главное

Домашние тренировки — это отличный старт или поддержка формы. При регулярности, правильной технике и адекватном питании тело действительно меняется, даже без спортзала.

