Нет времени на зал? Домашние тренировки спасут фигуру от лени
Хотите подтянуть тело, но времени на зал катастрофически не хватает? Домашние тренировки действительно могут стать выходом — и не просто поддерживать форму, но и помочь похудеть и улучшить тонус мышц. Фитнес-тренер Илона Темирова объяснила, как организовать тренировки дома, чтобы они действительно приносили результат.
Домашний фитнес: реально ли "сделать фигуру" без спортзала?
Эксперт сразу предупреждает: мышечную массу, как у бодибилдеров, дома не нарастить — для этого нужны тяжёлые веса и специализированные тренажёры.
Но если цель — похудеть, подтянуть тело и держать мышцы в тонусе, домашние тренировки прекрасно справятся с задачей.
Особенно это удобно тем, кто в декрете, работает из дома или не любит шумные залы.
Что нужно для эффективных занятий
Чтобы тренировки были не "для галочки", подготовьте:
- свободное место — без мебели и мелких предметов;
- спортивную форму и обувь — домашняя одежда мешает движению;
Инвентарь (минимальный набор):
- коврик;
- фитнес-резинка;
- ролл (для проработки мышц и суставов);
- гантели (или бутылки с водой).
Топ-5 упражнений для домашнего фитнеса
Приседания
Прорабатывают ноги и ягодицы. Спину держите ровно, пятки — на полу. Можно добавить резинку.
Выпады
На каждую ногу поочередно. Для усложнения возьмите гантели.
Отжимания
Классика для верхней части тела и пресса. Новичкам — с колен.
Скручивания
Упражнение на пресс, выполняется лёжа на спине.
Ягодичный мост
Поднимаем таз вверх из положения лёжа (или опираясь плечами на диван).
Дополнительно: махи ногами — для включения ягодиц и крепкого кора.
Что можно (и нельзя) есть перед тренировкой
Можно, за 1,5-2 часа до занятий:
- овсянку, бурый рис, макароны из твёрдых сортов;
- курицу, индейку, рыбу.
Нельзя:
- жирную и жареную пищу;
- острые блюда.
И не забудьте про воду — минимум 1,5 литра в день, даже если вы тренируетесь дома.
Главное
Домашние тренировки — это отличный старт или поддержка формы. При регулярности, правильной технике и адекватном питании тело действительно меняется, даже без спортзала.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru