Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашний фитнес
Домашний фитнес
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:47

Гантели не нужны: чем заменить спортинвентарь для домашних тренировок

Ольга Яблокова: бутылки с водой и книги подходят для силовых упражнений дома

Чтобы прокачать мышцы, совсем не обязательно иметь спортивный инвентарь. Фитнес-эксперт Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала, какие предметы из дома могут стать альтернативой гантелям.

Упражнения с собственным весом

Даже без утяжелителей можно хорошо нагрузить мышцы.

"Болгарские выпады отлично задействуют ягодицы и мышцы бёдер даже без дополнительного отягощения", — отметила специалист.

Чем заменить гантели

Для домашних тренировок подойдут самые обычные вещи:

  • бутылки с водой 1-2 литра — для жима на плечи,
  • канистра воды — для приседаний,
  • книги — в качестве веса для разгибания на трицепс,
  • бутылки по 5 литров — для тяги к низу живота.

Яблокова подчеркнула: такие предметы легко использовать, и при этом тренировка получается не менее эффективной, чем в спортзале.

Итог

Заниматься спортом можно и без дорогого оборудования — достаточно пары бутылок с водой или стопки книг. Главное — регулярность и правильная техника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Маттью Форцалья рассказал, как тренировать плечи дома с резиновой лентой сегодня в 4:10

Пять движений, которые спасут ваши плечи от слабости и травм

Без гантелей и штанги тоже можно прокачать плечи. Пять упражнений от тренера из Нью-Йорка помогут развить силу и баланс дома с минимальным инвентарём.

Читать полностью » Подъёмы корпуса и лазание по канату: рекомендации тренера по выполнению комплекса сегодня в 3:36

Всего два движения, но каждый раунд даётся тяжелее предыдущего: проверка на выносливость

Тренировка на выносливость и силу: GHD и канат в одном комплексе. 10 минут, максимум раундов — и проверка, кто сумеет выдержать темп.

Читать полностью » Ошибки в упражнениях для плеч и груди: рекомендации тренера К. Алейши Феттерс сегодня в 3:10

Пять движений в тренажёрке, о которых жалеет каждый второй

Ты можешь тратить часы в зале, но всё зря: самые популярные упражнения только мешают твоему прогрессу. Узнай, что заменить, чтобы тренировки стали эффективнее.

Читать полностью » Кроссфит-комплекс на 2 минуты: приседания, жимы, подрывы и трастеры сегодня в 2:47

Короткая схема тренировки — а сжигает калории, как час в спортзале

Четыре раунда спринтов со штангой и Echo Bike, прогрессивная нагрузка и главный вызов — сжечь максимум калорий за короткое время.

Читать полностью » Упражнения с утяжелителями для функциональной силы: рекомендации Джоша Хенкина сегодня в 2:10

Секретное оружие тренировок, о котором молчат фитнес-клубы

Как обычный мешок с песком превращается в универсальный тренажёр? Девять упражнений, которые развивают силу и выносливость прямо у вас дома.

Читать полностью » Бег 800 метров пять раундов с отдыхом 3 минуты: инструкция для спортсменов сегодня в 1:11

5×800 метров за тренировку: многие сдаются на третьем раунде

Пять забегов по 800 метров, отдых всего 3 минуты. Эта тренировка проверит не только выносливость, но и умение держать равномерный темп.

Читать полностью » Кеони Худоба рассказал, как выполнять 10-минутный комплекс HIIT для пресса и ног сегодня в 1:10

10 минут, которые меняют тело: секрет быстрого HIIT для ног и пресса

10 минут, одно гантельное движение за другим — и твой пульс уже на максимуме. Узнай, как работает HIIT для ног и пресса и почему он эффективнее обычных тренировок.

Читать полностью » Фитнес после 40: рекомендации тренера Холли Розер по безопасным нагрузкам сегодня в 0:10

Какие тренировки превращают спорт в источник хронической боли после 50

После 40 тренировки требуют новых правил: меньше гонки за внешностью, больше заботы о здоровье и силе. Узнайте, как сохранить форму и энергию.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ферментация какао: названы 3 фактора, определяющие вкус шоколада
Садоводство

Главные ошибки при мульчировании — мнение профессиональных агрономов
Наука и технологии

В 30 секунд от панорамы к детали: уникальный микроскоп раскрывает тайны мозга на глубине 820 мкм
Авто и мото

Автоюрист Шумский: машину можно вернуть со штрафстоянки без оплаты, если знак установили позже
Еда

Как приготовить салат с креветками и сыром: простой рецепт на каждый день
Авто и мото

Зачем нужен подогреватель двигателя Webasto и как он продлевает ресурс мотора
Авто и мото

Депутаты Нилов и Терентьев предложили лишать прав за повторное использование знака Инвалид
Авто и мото

Представитель Volkswagen Group Николай Лауде: компания не участвует в спекуляциях о будущем в РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru