Гантели не нужны: чем заменить спортинвентарь для домашних тренировок
Чтобы прокачать мышцы, совсем не обязательно иметь спортивный инвентарь. Фитнес-эксперт Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала, какие предметы из дома могут стать альтернативой гантелям.
Упражнения с собственным весом
Даже без утяжелителей можно хорошо нагрузить мышцы.
"Болгарские выпады отлично задействуют ягодицы и мышцы бёдер даже без дополнительного отягощения", — отметила специалист.
Чем заменить гантели
Для домашних тренировок подойдут самые обычные вещи:
- бутылки с водой 1-2 литра — для жима на плечи,
- канистра воды — для приседаний,
- книги — в качестве веса для разгибания на трицепс,
- бутылки по 5 литров — для тяги к низу живота.
Яблокова подчеркнула: такие предметы легко использовать, и при этом тренировка получается не менее эффективной, чем в спортзале.
Итог
Заниматься спортом можно и без дорогого оборудования — достаточно пары бутылок с водой или стопки книг. Главное — регулярность и правильная техника.
