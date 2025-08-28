Гантели не нужны: чем заменить спортинвентарь для домашних тренировок

Чтобы прокачать мышцы, совсем не обязательно иметь спортивный инвентарь. Фитнес-эксперт Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала, какие предметы из дома могут стать альтернативой гантелям.

Упражнения с собственным весом

Даже без утяжелителей можно хорошо нагрузить мышцы.

"Болгарские выпады отлично задействуют ягодицы и мышцы бёдер даже без дополнительного отягощения", — отметила специалист.

Чем заменить гантели

Для домашних тренировок подойдут самые обычные вещи:

бутылки с водой 1-2 литра — для жима на плечи,

канистра воды — для приседаний,

книги — в качестве веса для разгибания на трицепс,

бутылки по 5 литров — для тяги к низу живота.

Яблокова подчеркнула: такие предметы легко использовать, и при этом тренировка получается не менее эффективной, чем в спортзале.

Итог

Заниматься спортом можно и без дорогого оборудования — достаточно пары бутылок с водой или стопки книг. Главное — регулярность и правильная техника.