Не штанга, а стул и коврик: как сделать тренировку эффективной дома

Хотите привести тело в форму, но на тренажёрный зал не хватает времени? Удивительно, но даже простые занятия дома способны заметно улучшить фигуру и самочувствие. Главное — правильно подойти к процессу.

Можно ли построить идеальное тело дома?

Многие мечтают о фигуре как на картинках из соцсетей. Но стоит помнить: за рельефным телом стоят годы тренировок и работа с тяжёлыми весами.

«Домашние тренировки менее эффективны, чем регулярные тренировки в спортивном зале, потому что дома можно легко отвлечься на домашние дела. Но если у вас нет возможности посещать тренажерный зал, например, вы мама в декрете, то конечно лучше начать с тренировок дома», — отметила фитнес-тренер Илона Темирова.

То есть дома вы сможете держать мышцы в тонусе, сбросить лишний вес и подтянуть тело, но нарастить серьёзную мышечную массу — вряд ли.

Для кого подходят домашние тренировки

Домашний фитнес — находка для тех, у кого плотный график или нет желания тратить время и деньги на дорогу в спортзал. Упражнения можно встроить в любое расписание и даже заниматься во время коротких пауз в течение дня.

«Домашними тренировками вы можете прокачать основные мышцы, но нужно понимать, что это только первый этап. Дома вы не сможете делать все упражнения, которые могли бы сделать в тренажерном зале», — добавила эксперт.

Если ваша цель — похудение или поддержание формы, занятий дома вполне достаточно.

Преимущества и особенности

Тренировки дома имеют ряд плюсов:

• экономия денег и времени;

• возможность заниматься в комфортной обстановке;

• гибкий график.

К тому же такие занятия отлично повышают пульс и помогают тратить энергию. Но важно помнить: результат зависит от регулярности и правильной техники выполнения.

Чего ожидать от занятий

Домашний фитнес не сделает вас культуристом, но позволит оставаться подтянутым, контролировать вес и улучшать общее самочувствие. И пусть результат не будет мгновенным, со временем вы заметите изменения в теле, а также улучшение выносливости.

Главное — не ставить перед собой заведомо недостижимые цели и трезво оценивать возможности. Тогда спорт дома станет не временной заменой залу, а полноценным способом заботы о себе.