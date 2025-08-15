Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:12

5 мест в доме, где хранить вещи категорически нельзя

Неподходящие места для хранения вещей в доме

Иногда желание сэкономить место в доме оборачивается обратным эффектом — интерьер кажется загроможденным, а вещи быстрее изнашиваются. Чтобы избежать хаоса, важно знать, где хранить предметы точно не стоит.

Подоконник — враг сохранности вещей

Часто он превращается в импровизированную полку, но солнечный свет выцветит ткани и бумагу, а перепады температур повредят электронику, косметику и лекарства. Документы, фотографии и гаджеты лучше держать подальше от окна.

Верх холодильника — зона риска

Коробки, техника и прочие мелочи на нем собирают пыль и жир, портя вид кухни. Пустая поверхность холодильника не только выглядит аккуратнее, но и облегчает уборку.

Крючки на дверях — не для гардероба

Да, на них удобно вешать гладильную доску или сушилку, но тяжелые сумки и одежда могут деформировать дверь. Чтобы избежать беспорядка, используйте шкаф, комод или напольную вешалку.

Спинка стула — не вешалка

Одежда, свисающая со спинок, мешает пользоваться мебелью и создает впечатление неопрятности. Если шкаф недоступен, напольная вешалка станет хорошей альтернативой.

Пространство под кроватью — пылевой капкан

Даже в закрытых контейнерах вещи будут притягивать пыль. Если хранить там что-то необходимо, используйте герметичные коробки или вакуумные пакеты, но будьте готовы чаще убираться.

Зная эти "запретные зоны" для хранения, можно сохранить порядок и продлить жизнь своим вещам.

