Ремонт не заканчивается никогда: шесть решений, которые тянут деньги, как воронка

На первый взгляд ремонт кажется простым делом: купил материалы, нанял мастеров — и наслаждайся результатом. Но на практике всё оказывается гораздо сложнее. Непродуманные решения, импульсивные покупки и нерациональные траты могут растянуть процесс на годы и оставить хозяев с долгами. О типичных ошибках, которые чаще всего приводят к перерасходу, рассказал "Российской газете" эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Ошибка №1. Ремонт в одной комнате — декор во всех

Многие начинают ремонт постепенно: сначала — одна комната, потом — остальная квартира. Но часто уже после отделки первой комнаты хозяева спешат купить мебель, повесить шторы и украсить интерьер, не дождавшись окончания работ в других помещениях.

"Пыль от строительных работ всё равно добирается и до готовой комнаты, ткань и мебель покрываются слоем этой пыли, а бюджет при этом потрачен не на ремонт остальных помещений, а на декор, который теряет вид ещё до того, как дом доведен до ума", — пояснил Алексей Орехов.

В результате средства уходят не на завершение ремонта, а на украшения, которые быстро теряют внешний вид. Когда приходит время продолжать работы, денег не хватает, и владельцы вынуждены либо брать кредиты, либо экономить на качестве.

Ошибка №2. Делать всё "по чуть-чуть"

Нередко хозяева решают менять окна, двери или отделку по мере возможности. Например, вставляют одно окно или одну дверь только в отремонтированной комнате, а потом снова вызывают мастеров.

"В результате человек платит за каждую доставку, подъём и монтаж по отдельности, и накапливается переплата, равная по сумме стоимости ещё одного целого окна или двери", — отметил Орехов.

Заказывать сразу несколько единиц — всегда выгоднее. Кроме того, это экономит время и позволяет выполнить работы единообразно.

Ошибка №3. Бросать начатое и переключаться на новое

Многие, устав от однообразной работы, не доводят один этап до конца. Например, начинают обрабатывать забор защитной пропиткой, но бросают дело и переключаются на покупку обоев или сантехники.

Такой хаотичный подход не только замедляет ремонт, но и приводит к потере материалов и дополнительных затрат. Правильнее — закончить одну задачу полностью, прежде чем переходить к следующей.

Ошибка №4. Хранить хлам

Старые доски, шкафы, сломанные приборы и остатки стройматериалов кажутся "может, пригодятся". Но в итоге всё это превращается в дорогостоящее барахло.

"Когда дело доходит до нового ремонта, приходится нанимать газели для вывоза всего этого, и каждая машина с грузчиками стоит несколько тысяч. Деньги утекают буквально в мусор", — объяснил эксперт.

Эти средства можно было бы потратить на новые напольные покрытия, сантехнику или светильники.

Ошибка №5. "Временные" материалы

Пытаясь сэкономить, люди часто берут дешёвые обои, линолеум или ламинат, планируя заменить их позже. Но оплата труда мастеров одинакова для любого материала.

"Работа мастеров по укладке пола или по поклейке обоев стоит одинаково дорого вне зависимости от цены самого материала. Получается, что платить приходится дважды — сейчас и потом", — подчеркнул Орехов.

В итоге экономия оказывается иллюзорной: дешёвые материалы быстро теряют вид, и ремонт приходится переделывать заново.

Ошибка №6. Закупка "с запасом"

Покупка строительных смесей, красок или клея "на всякий случай" кажется разумной, но большинство таких материалов имеет ограниченный срок годности. Через несколько месяцев они теряют свойства, а продать их даже с уценкой сложно.

Точный расчёт, сделанный по проекту или с помощью мастера, помогает избежать переплат и перерасхода.

Ошибка №7. Поиск мастеров в последний момент

"Многие ищут мастеров уже в процессе, срочно привлекая сантехников или электриков для работ по дому по цене экстренного вызова. Цены у таких специалистов за небольшую работу могут доходить до 12-20 тысяч рублей", — рассказал Орехов.

Непродуманное планирование приводит к тому, что вместо комплексного подхода приходится оплачивать срочные вызовы и переделывать чужую работу. Лучше заранее составить список специалистов и заключить договор с бригадой, где расписан каждый этап.

Сравнение: типичные ошибки и их последствия