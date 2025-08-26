Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свежевыкопанный картофель на земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:04

Как вырастить картофель дома без удобрений и дорогой техники

Экономист Казова: выращивание картофеля в квартирах может покрыть до 10% спроса

Чтобы полностью закрыть потребности россиян в картофеле, производство должно расти минимум на 4,5-6% ежегодно. Но выращивание овоща даже в квартирах способно частично помочь — такой метод может увеличить покрытие спроса на 8-10%, рассказала "Газете.Ru" кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

Как это работает

По словам эксперта, новая технология позволяет собирать экологически чистый урожай круглый год без применения дорогих удобрений и специального оборудования.

Из почти 110 миллионов городских жителей:

  • около 5% могут выращивать картофель как хобби,
  • еще 2% — использовать метод для получения дополнительного продукта.

Если выделить всего 6 квадратных метров и посадить по пять кустов на каждом, урожайность может составить до 2 кг с куста. При четырёх сборках в год семья из четырёх человек сможет получить примерно 240 кг картофеля.

Потенциал технологии

По расчётам Казовой, метод может обеспечить урожаем до 550 тысяч семей, а это около 132 миллионов килограммов картофеля. Однако она подчёркивает:

"Эта технология не решит ключевую часть проблемы и вряд ли повлияет на цены из-за снижения общей урожайности и роста импорта".

Контекст

Исследователи Санкт-Петербургского ФИЦ РАН ранее сообщили о создании метода ускоренного размножения ценных сортов картофеля в домашних условиях, но детали технологии пока не раскрывают.

Тем временем в мае 2025 года картофель в России достиг исторического максимума стоимости — 85,4 рубля за килограмм. При этом государство в этом году снизило поддержку производителей картофеля и овощей на 13%, до 3,7 млрд рублей.

