Мошки в кухне и ванной: как остановить нашествие до того, как станет поздно

Лето приносит не только тепло и фрукты, но и нашествие мелких крылатых непрошеных гостей. Мошки способны испортить атмосферу дома буквально за пару дней. Чтобы справиться с ними, важно понять, откуда они берутся, и выбрать правильную тактику борьбы.

Почему появляются мошки

Жаркая погода, влажность и изобилие еды создают идеальные условия для размножения насекомых. Они проникают через окна, щели или попадают в дом вместе с продуктами и цветами. Чаще всего их можно встретить:

на кухне;

в ванной;

возле комнатных растений.

Основные причины:

гниющие овощи и фрукты;

застоявшаяся влага в тряпках или поддонах;

засорённые сливы с органическими остатками.

Виды и места обитания

Плодовые мошки (дрозофилы) — кружат над фруктами и овощами.

Грибные комарики — живут в горшках при переувлажнении почвы.

Мошки-бабочницы — встречаются возле канализационных сливов.

Понимая, с каким видом вы имеете дело, легче подобрать метод борьбы: для дрозофил подойдут ловушки, для грибных комариков — чесночный настой.

Домашние методы борьбы

Яблочный уксус с мылом — налейте в банку, поставьте возле очага мошек.

Ловушка с бананом — оставьте кусочек в пакете на ночь и утром выбросьте вместе с насекомыми.

Кипяток с содой и уксусом в слив — уберёт остатки пищи и неприятный запах.

Профилактика появления

Храните еду в холодильнике или под крышкой.

Не переливайте растения, давайте почве просохнуть.

Сушите тряпки и губки на солнце.

Проверяйте вентиляцию и целостность москитных сеток.

Когда химия неизбежна

Если насекомых слишком много, используйте аэрозоли или гели, обрабатывая только места их скопления. Для цветочных горшков подойдут инсектицидные палочки или специальные растворы.

Мошки — это сигнал, что в доме нарушен баланс чистоты и влажности. Найдя источник и устранив его, можно надолго забыть о проблеме.