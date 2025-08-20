Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кабинет на балконе с панорамными окнами
Кабинет на балконе с панорамными окнами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:14

Удалёнка без кабинета превращается в ловушку: сколько стоит комфортный домашний офис

Васильев: обустройство домашнего кабинета для удалёнки обходится от 16 до 300 тыс. рублей

Работа на удалёнке кажется удобной, но лишь в том случае, если дома есть удобное и продуманное рабочее место. Как предупреждает основатель компании "Главснаб" Фёдор Васильев, при планировании стоит заложить отдельный бюджет — в зависимости от условий он может составить от 16 до 300 тыс. рублей.

Где можно организовать мини-офис

В квартире
Лучший вариант — отдельная комната. Если такой возможности нет, можно выделить угол в гостиной или спальне. Минимально понадобится:

  • небольшой стол (от 5 тыс. руб.),
  • эргономичное кресло (от 8 тыс. руб.),
  • хорошее освещение (настольная лампа или LED-подсветка — от 3 тыс. руб.).

Небольшие ниши или гардеробные тоже можно переоборудовать под компактный кабинет, используя встроенную мебель и полки.

На балконе/лоджии
Это идеальное место для уединённой работы с естественным светом. Однако, если вы планируете использовать пространство круглый год, придётся его подготовить.
Потребуется утепление стен, остекление двухкамерными стеклопакетами, а также дополнительный обогрев — например, тёплый пол или инфракрасные панели.
Полный бюджет обустройства утеплённого балкона может составить от 150 до 300 тыс. рублей, включая отделку.

В загородном доме
В тёплое время года удобным рабочим местом может стать терраса. Для этого нужно уложить настил (из террасной доски или ДПК), организовать навес или крышу и поставить устойчивую мебель. Стол и кресло обойдутся минимум в 20 тыс. рублей.


Как сделать всё своими руками

Если мини-кабинет обустраивается на балконе, первым делом нужно демонтировать старую отделку, заделать щели, затем утеплить стены (ЭППС + фольгированный пенофол) и обшить их ПВХ-панелями. Пол можно закрыть ламинатом. Для экономии места роль стола успешно выполняет подоконник, к которому добавляют настенные полки.

А если рабочее место организуется прямо в квартире, подойдёт компактный складной стол, а вертикальное хранение можно реализовать с помощью навесных полок или магнитных панелей. Полезно также установить специальную лампу, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Главное — заранее продумать эргономику, освещение и не забывать регулярно вставать и разминаться, даже если рабочее место очень удобное.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Переезд в незавершённую квартиру: что можно сделать временно и как избежать стресса вчера в 18:02

Жить посреди ремонта: как пережить переезд, если всё ещё не закончено

Узнайте, как организовать жизнь в квартире, где ремонт затянулся. Советы по безопасности, зонированию пространства и психологической адаптации в условиях ремонта.

Читать полностью » Виды шторок для ванны: как выбрать идеальную для вашего интерьера вчера в 17:45

Липкие и быстро теряющие вид: как не ошибиться с выбором шторки для ванны

Узнайте, как выбрать идеальную шторку для ванны, чтобы она не липла к телу и не пускала воду на пол. Рекомендации по выбору, уходу и монтажу.

Читать полностью » Книга вчера в 17:06

Хлам ворует у вас жизнь: канадский метод освобождения пространства

Дом тоже может "похудеть". Узнайте, как пошагово избавиться от хлама, наладить систему хранения и задать себе правильные вопросы.

Читать полностью » Учёные предлагают замену дезинфекции — моющие пробиотики на основе бактерий Bacillus вчера в 15:52

Уборка бактериями: новый способ поддерживать дом в порядке

Пробиотики вместо хлорки: почему "полезные микробы" очищают эффективнее ядовитой химии и как они могут защитить дом и даже больницы.

Читать полностью » Почему важно делить обязанности по уборке и как избежать конфликтов в семье вчера в 16:50

Домашние обязанности — не обязанность одного: почему важно делить работу по дому

Узнайте, как правильно распределить обязанности по дому, чтобы избежать ссор и повысить комфорт в семье. Практические советы по организации пространства.

Читать полностью » Жучки на кухне: как распознать, избавиться и предотвратить заражение вчера в 15:46

Не просто грязь: какие жучки могут поселиться на вашей кухне и как их обнаружить

Как избавиться от жучков на кухне и предотвратить их повторное появление? Простые советы по борьбе с вредителями и предотвращению заселения.

Читать полностью » Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные вчера в 15:14

От романтики до выживания: зачем нужны разные виды спичек

Спички бывают не только бытовыми: охотничьи, каминные и даже свечи-спички. Узнайте, какие из них горят дольше всех и когда они пригодятся.

Читать полностью » ТОП-5 ошибок при эксплуатации холодильника, которые сокращают его срок службы вчера в 14:33

Ошибки в обращении с холодильником, которые обходятся слишком дорого

ТОП-5 ошибок при эксплуатации холодильника: что делать нельзя, чтобы техника работала дольше и не пришлось тратить деньги на ремонт.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Геологи: разлом Тинтина в Канаде способен вызвать землетрясение магнитудой 7,5
Красота и здоровье

Уплотнение и шелушение кожи вокруг соска могут указывать на рак молочной железы
Еда

Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция
Садоводство

6 эффективных шагов для дренажа и террасирования вашего участка в Тамбовской области
Питомцы

Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза
Авто и мото

iSeeCars: зимой выгодных сделок с подержанными машинами на 40% больше, чем летом
Туризм

Международный совет аэропортов: Дубай в 2024 году принял рекордные 92,3 млн пассажиров
Еда

Минздрав Италии отозвал моцареллу Granarolo, найден металл в пяти партиях сыра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru