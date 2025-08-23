Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лампочка
Лампочка
© Designed by Freepik by jannoon028 is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:21

Ошибки освещения: свет, который портит атмосферу даже в красивом интерьере

ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, которые совершают чаще всего

Я понял, что интерьер можно испортить даже без старой мебели или кривых обоев — достаточно неправильного света. Дом, в котором уютно днём, вечером может казаться холодным и неудобным, если лампы подобраны бездумно. Вот пять ошибок, которые я встречал чаще всего и которые сам когда-то совершал.

1. Один светильник на всю комнату

Люстра в центре потолка не решает все задачи. Комната становится плоской, а настроение — "офисным". Живой уют появляется, когда свет делится на уровни: потолочный, настольный, локальный.

2. Холодный свет в жилых зонах

Лампочки с холодным белым светом (4000-6000 К) бодрят, но дома вечером они создают ощущение больницы. В спальне и гостиной нужен тёплый свет — около 2700-3000 К.

3. Отсутствие диммера

Светильник, который горит только "в полную силу", быстро утомляет. Регулируемая яркость даёт гибкость: вечером можно приглушить свет и создать атмосферу уюта.

4. Слепящий или неправильно направленный свет

Яркий поток прямо в глаза или тени от неправильного расположения портят всё впечатление. Абажуры, рассеивающие плафоны или направленный вниз свет делают картину гораздо мягче.

5. Игнорирование акцентного света

Когда в комнате только основной свет, интерьер кажется пустым. Подсветка полок, картин или даже небольшая гирлянда добавляют глубину и атмосферу.

Итог

Ошибки в освещении — это не про деньги, а про внимание к деталям. Несколько простых изменений могут полностью изменить настроение в доме, превратив его в место, где хочется отдыхать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свет и психология: влияние освещения на наше самочувствие сегодня в 13:18

Психология в доме: свет, который бодрит, и свет, который погружает в апатию

Свет не только освещает пространство, но и управляет нашим состоянием. Разбираемся, как освещение влияет на психику и настроение.

Читать полностью » Личный опыт: как отказ от яркого света улучшил мой сон сегодня в 12:16

Один маленький шаг: что произошло, когда я убрал холодный свет перед сном

Я заменил яркий вечерний свет на мягкий тёплый и заметил, как изменился сон. Делюсь личным опытом и простыми выводами.

Читать полностью » ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, из-за которых страдает уют сегодня в 11:14

Ошибки в освещении: эти ошибки с лампами разрушают атмосферу уюта

Уют в доме часто разрушается из-за освещения. Разбираем 5 самых частых ошибок, которые делают пространство холодным и некомфортным.

Читать полностью » Как освещение помогает создать уют и тепло в доме сегодня в 10:12

Атмосфера тепла без камина: свет, который делает дом тёплым и уютным за минуту

Уют в доме создают не только вещи, но и свет. Рассказываю, как освещением сделать пространство тёплым и комфортным каждый вечер.

Читать полностью » Личный опыт: как голосовое управление облегчило жизнь пожилому человеку сегодня в 9:09

Умный дом глазами пожилого человека: как свет с голосовым управлением облегчает жизнь

Голосовое управление стало для моей бабушки настоящей помощью: свет, техника и комфорт теперь подчиняются её голосу.

Читать полностью » Освещение в детской: что важно для здоровья и комфорта ребёнка сегодня в 8:07

Ошибка родителей: выбор светильника для детской важнее, чем кажется

Идеальный светильник в детской влияет на игры, учёбу и сон ребёнка. Разбираемся, каким он должен быть и какие ошибки совершают родители.

Читать полностью » Личный опыт: как голосовое управление светом сделало дом удобнее сегодня в 7:05

Дом меня слушает: опыт голосового управления освещением

Я настроил голосовое управление светом и понял, что это не игрушка, а реальное удобство. Делюсь опытом, где оно оказалось полезнее всего.

Читать полностью » Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни сегодня в 6:03

Свет сам знает, что делать: как сценарии упростили нашу жизнь

Сценарии умного освещения делают дом удобнее и экономят время. Рассказываю, какие сцены мы настроили для семьи и как они реально помогают в жизни.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Спорт и стресс усиливают внимание комаров к человеку
Садоводство

Секрет плодовитости базилика: зачем садоводы используют камень - раскрываем тонкости
Еда

Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог
Авто и мото

Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года
Еда

Врач назвал продукты, разрушающие печень сильнее алкоголя
Спорт и фитнес

Милославский: упражнения с собственным весом и правильное питание помогают быстрее похудеть
Еда

Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров
Еда

Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru