Газ
© commons.wikimedia.org by Tash 02 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:14

Какое отопление разорит вас зимой, а какое сэкономит сотни тысяч

Газовое отопление остаётся самым экономичным для частных домов в России

Выбор системы отопления дома во многом зависит от климата региона и бюджета. В северных районах, где зима сурова, экономичнее всего газовые или твердотопливные котлы, а в южных — электрическое отопление, особенно в сочетании с солнечными батареями.

Газовое отопление — лидер по экономичности

Строительный эксперт Фёдор Васильев поясняет:

"Самый распространённый вариант для частного дома — водяное отопление с газовым котлом. Если к дому подведён магистральный газ, это наиболее экономичный вариант. Средняя стоимость подключения в 2025 году — около 300 тысяч рублей, включая проект, оборудование и монтаж. Ежемесячно отопление дома площадью 100 кв. м обойдётся в 3-5 тысяч рублей".

Когда газа нет

Электрические котлы — проще в установке, не требуют дымохода и согласований, но эксплуатация дороже: 10-12 тысяч рублей в месяц зимой за те же 100 "квадратов".
Твердотопливные котлы — от 20 тысяч рублей, но нужно вручную подкидывать дрова или уголь. Пеллетные модели с автоматической подачей топлива удобнее, но стоят от 150 тысяч.
Современная альтернатива — тепловые насосы
Оборудование от 500 тысяч рублей, но расходы на отопление ниже. В умеренном климате окупаются за 5-7 лет.

"Для северных регионов с морозами ниже -30°C лучше подходят газовые или твердотопливные котлы. В средней полосе можно рассматривать тепловые насосы воздушного типа, а в южных районах выгодно электрическое отопление с солнечными коллекторами", — уточняет Васильев.

Проект и монтаж — без ошибок

Мощность котла рассчитывают по формуле: 1 кВт на каждые 10 кв. м плюс 20% запаса.
Для двухэтажного дома обязателен циркуляционный насос для равномерного прогрева.
Разводка труб:

  • Однотрубная — дешевле, но дальние радиаторы греются хуже.
  • Двухтрубная — дороже, зато температура одинаковая во всех комнатах.
  • Лучевая с коллектором — самая удобная, но и самая затратная.

