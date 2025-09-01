Как выбрать тренажёры для дома, чтобы не тратить деньги зря

Домашние тренировки становятся всё популярнее, и выбор правильных тренажёров помогает сделать их максимально эффективными. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие устройства стоит приобрести для занятий дома, чтобы прокачивать и выносливость, и силу.

Кардиотренировка дома

По словам Яблоковой, для здоровья и общего тонуса обязательно нужны кардионагрузки. Оптимальными вариантами для дома станут:

• беговая дорожка;

• велотренажёр;

• степпер;

• эллипсоид.

Такие тренажёры помогают укреплять сердце и сосуды, поддерживать вес в норме и улучшать общее самочувствие.

Силовые упражнения

Чтобы развивать силу, тренер советует выбирать компактное оборудование, которое легко хранить:

"Этот вариант очень компактный. Вы можете под себя подбирать весовую нагрузку и собирать различный вес. После занятий всё это убирается обратно в ящик или в шкаф", — отметила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Лучшее решение — сборные гантели и штанга. Их можно регулировать под уровень подготовки и постепенно увеличивать нагрузку.

Баланс кардио и силы

Эксперт подчёркивает: максимальный результат даёт именно комбинация кардио и силовых тренировок. Первые улучшают выносливость и сжигают калории, вторые формируют рельеф и укрепляют мышцы.

Таким образом, базовый набор тренажёров для дома — это один из кардиоустройств плюс регулируемый силовой инвентарь. Такой комплект позволяет полноценно тренироваться без посещения спортзала.