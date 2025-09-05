Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цветы
Цветы
© commons.wikimedia.org by Art (RUS) Potosi is licensed under CC0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:13

Зелёный уголок в интерьере: как сочетать разные растения

Домашний зелёный уголок: как организовать растения

Я всегда мечтал о зелёном уголке, где можно было бы отдохнуть глазами и почувствовать себя ближе к природе. Но оказалось, что просто поставить горшки на подоконник недостаточно. Чтобы растения выглядели гармонично, нужно продумать пространство так же, как мы продумываем интерьер.

Баланс и уровни

Я начал с того, что разделил растения по высоте. Высокие поставил в углу комнаты — они создают акцент и как будто выстраивают "фон". Средние разместил ближе к окну и на тумбах, а маленькие оставил для полок и столиков. В итоге уголок стал похож на живую композицию, а не на хаотичное собрание горшков.

Цвет и форма

Оказалось, что у растений тоже есть свой характер. Сочетание крупных, ярких листьев с нежной зеленью выглядит особенно эффектно. Например, монстера с её широкими листьями хорошо соседствует с лёгким хлорофитумом. Я понял, что, как в одежде, главное — не переборщить: если все растения одинаково броские, уголок выглядит тяжёлым.

Свет и расположение

Ни один зелёный уголок не будет гармоничным, если растения страдают от нехватки света. Я переставлял горшки, пока не нашёл баланс: те, кто любит солнце, стоят ближе к окну, а тенелюбивые обосновались в глубине комнаты. Благодаря этому уголок заиграл по-настоящему.

Личное пространство

Важно, чтобы зелёный уголок был не только красивым, но и функциональным. Я оставил рядом кресло и небольшой столик, чтобы можно было почитать или выпить чай в окружении растений. Теперь это место стало моей точкой силы в квартире — маленький сад посреди городской жизни.

Гармония в деталях

Я заметил, что горшки играют не меньшую роль, чем сами растения. Когда они подобраны в одной цветовой гамме или стиле, композиция выглядит завершённой. Добавил немного декоративных элементов — камешки, керамические фигурки — и уголок стал не просто набором зелени, а настоящей частью интерьера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты сравнили шумоизоляцию в панельных, монолитных и кирпичных домах сегодня в 2:40

Тонкие стены против массивных перегородок: контраст панелек и сталинок

Панельный, блочный, монолитный или кирпичный? Разбираем, в каких домах легче всего спрятаться от соседского шума и где стоит искать тишину.

Читать полностью » Эксперт Никитин посоветовал закладывать 10–15% к смете на непредвиденные траты при ремонте сегодня в 1:34

Дорогая плитка не спасёт от протечки: парадокс плохой подготовки

Большинство не укладывается в смету при ремонте. Эксперт рассказал, какие ошибки ведут к перерасходу и как избежать финансовых ловушек.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как использовать торцы мебели и дверцы шкафов на кухне сегодня в 0:31

Углы и щели крадут место: как вернуть полезное пространство

Даже маленькую кухню можно превратить в удобное и стильное пространство. Несколько нестандартных идей помогут рационально использовать каждый уголок.

Читать полностью » Учёные объяснили, чем заменить стиральный порошок: боракс, сода и уксус вчера в 23:08

Порошок закончился, а стирка нужна срочно: неожиданные заменители из кухонного шкафа

Обычные продукты из кухни могут заменить порошок и справиться с пятнами. Но использовать их нужно правильно, иначе есть риск испортить одежду.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему ультразвуковые отпугиватели не помогают от мышей вчера в 22:03

Мыши боятся не только кошек: неожиданные запахи, которые гонят их из дома

Мыши кажутся безобидными соседями, но их появление в доме оборачивается проблемами. Узнайте, какие запахи и условия способны их отпугнуть.

Читать полностью » Лимонная кислота и сода эффективно очищают эмаль ванны от известкового налета вчера в 21:12

Всего 15 минут — и ванна сияет, как новая: вам поможет этот проверенный способ

Хотите, чтобы ванна снова сияла белизной? Несколько простых рецептов помогут справиться с налетом, ржавчиной и пятнами без дорогой химии.

Читать полностью » Сода и средство для посуды очищают стеклянные крышки от нагара и жира вчера в 20:47

Стеклянные крышки на кухне перестанут быть головной болью: два ингредиента решают проблему

Узнайте, как всего за 15 минут вернуть стеклянной крышке прозрачность и блеск без химии и риска царапин.

Читать полностью » Эксперты назвали преимущества окна в ванной: вентиляция, свет и защита от плесени вчера в 19:34

Дизайнеры уверены: окно в ванной превращает квартиру в премиальное жильё

Окно в ванной — редкая, но ценная деталь. Оно делает интерьер светлее, просторнее и уютнее. Как обыграть его красиво и практично?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Чернышова: физическая активность и контроль сахара помогают избежать диабета
Питомцы

Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам
Садоводство

Биопрепараты против химии: когда и как применять для максимальной защиты винограда
Авто и мото

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — "Автостат"
Еда

Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту
Авто и мото

Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене
Красота и здоровье

Омега-3 и оливковое масло: как питание влияет на уровень липидов в крови
Садоводство

Альтернатива севообороту: что делать, если мало места – хитрости опытных садоводов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet