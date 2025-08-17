Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Диван в гостиной
Опубликована сегодня в 3:11

Пять вещей в доме, которые крадут энергию и мешают удаче

Эксперты рассказали, какие ошибки в интерьере мешают гармонии дома

Дом — это не просто стены, а пространство, в котором мы накапливаем и обмениваемся энергией. Но порой мы сами, не осознавая, создаём в нём "пробки", мешающие гармонии и успеху.

Зеркала не на своём месте

Зеркала способны усиливать энергетику дома, но при неправильном расположении — блокировать её. Если повесить зеркало напротив входной двери, позитивная энергия будет "уходить" обратно, не успев наполнить дом. Не лучший вариант — и отражение спального места: это часто приводит к беспокойству и проблемам со сном.

Кровать и чувство защищённости

Спальное место — источник восстановления сил. Кровать, стоящая на одной линии с дверью, создаёт ощущение уязвимости. Оптимально расположить её по диагонали от входа, чтобы видеть дверь, но не находиться напротив — это повышает чувство безопасности и улучшает качество сна.

Свет и шторы

Естественный свет наполняет дом энергией. Плотные тёмные шторы блокируют её поток, а лёгкие и полупрозрачные — впускают свет, сохраняя приватность. Главное — найти баланс между открытостью позитивным потокам и защитой от внешнего негатива.

Беспорядок — главный враг

Хлам, пыль и сломанные вещи не только портят внешний вид дома, но и задерживают энергию. Регулярная уборка, починка мебели и освобождение пространства помогут привлечь в жизнь новые возможности.

Прихожая как энергетический портал

Входная зона — это ворота для энергии. Здесь важно избегать предметов, перекрывающих поток, например, мусорного ведра напротив двери. Украшения, растения и гармоничный декор сделают пространство приветливым и "пригласят" удачу в дом.

