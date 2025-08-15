Как держать тело в тонусе, не выходя из квартиры: план от тренера

сегодня в 7:50

Баланс на одной ноге — скрытый тест на здоровье, который пройдут не все

Поза дерева — простое йога-упражнение, которое укрепляет тело, развивает баланс и помогает сохранить здоровье в зрелом возрасте. Узнайте, как её освоить.

Читать полностью »

сегодня в 7:10

Лестница в спортзале, которая заменит полдня тренировок

20 минут на степпере могут заменить полноценную тренировку. Как правильно выполнять упражнения, чтобы нагрузить всё тело и сжечь максимум калорий?

Читать полностью »

сегодня в 6:50

Йога, которая может навредить: позы, о которых будущие мамы не догадываются

Йога при беременности может быть полезной, но не все асаны безопасны. Узнайте, какие позы стоит избегать и чем их заменить для здоровья мамы и малыша.

Читать полностью »

сегодня в 6:10

Эти привычки на тренировках тихо убивают прогресс и подрывают здоровье

Вы уверены, что тренируетесь правильно? Эксперты назвали ошибки, которые мешают прогрессу, и рассказали, как их избежать, чтобы достичь максимальных результатов.

Читать полностью »

сегодня в 5:50

Как эспандер превращает обычную тренировку в силовой марафон

Эффективная тренировка груди и спины без тренажёров и штанги: всё, что нужно — это резиновая лента и 20 минут вашего времени.

Читать полностью »

сегодня в 5:10

Гантели, которые заменят целый спортзал: неожиданный эффект простых тренировок

Простое, но мощное оружие для силы и выносливости — гантели. Разбираем лучшие упражнения и схемы, чтобы тренировки работали на результат.

Читать полностью »

сегодня в 4:50

Как тренировки меняют форму ягодиц за месяцы, а не годы

Узнайте, как всего за 4–6 недель начать видеть результат и что нужно делать, чтобы навсегда изменить форму и тонус ягодиц.

Читать полностью »

сегодня в 4:46

Гребля и канат могут выбить из сил за полминуты — спасёт одно простое движение

Тренировка, где побеждает не только сила, но и техника: гребля, подъемы по канату и секрет, как пройти все раунды без потери темпа.

Читать полностью »