Как держать тело в тонусе, не выходя из квартиры: план от тренера
Хотите поддерживать тело в тонусе, но не хватает времени на спортзал? Можно тренироваться дома, используя только собственный вес. Это удобно, экономно и подходит даже новичкам.
Почему домашние тренировки — это удобно
Тренер по ОФП фитнес-клуба Crossbox Kontora Степан отмечает:
"Движения можно усложнить или облегчить. Я на отдыхе, например, утром делаю зарядку и какой-нибудь пул движений с собственным весом".
Плюсы очевидны:
- экономия времени и денег;
- минимум оборудования (эспандеры, фитнес-резинки, слайдеры, коврик) — 2-3 тыс. рублей;
- возможность подобрать нагрузку под себя.
Простые упражнения для дома
Перед началом — обязательная разминка и контроль техники.
- Ягодичный мост — лёжа на спине, поднимайте таз, сжимая ягодицы, держите прямую линию от плеч до колен.
- Классические отжимания — руки чуть шире плеч, корпус прямой, локти под углом 45°. Для упрощения — с колен.
- Обратные отжимания — с опорой на стул или лавку, опускайтесь и поднимайтесь, держа пресс в напряжении.
- Планка — локти под плечами, тело — прямая линия, пресс и ягодицы в тонусе.
- Подтягивания — контролируйте движение и дыхание, корпус стабилен.
- Приседания — спина прямая, колени не выходят за носки, вес на пятках.
- Выпады назад — угол 90° в коленях, возврат толчком передней ноги.
- Берпи — из положения стоя в упор лёжа, обратно и прыжок с хлопком над головой.
Сколько тренироваться
Для новичков достаточно 2-3 раз в неделю. Продолжительность — 40-60 минут: разминка, работа на мобильность, динамическая растяжка и основная часть. Более опытные могут увеличивать частоту и длительность или добавить тренировки в зале.
