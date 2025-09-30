Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Динамическая боковая планка стоя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:02

Бутылки вместо гирь: домашняя тренировка, которая качает руки не хуже тренажёров

Чемпион мира по самбо Елисеев показал упражнения для рук с подручными предметами

Тренировки дома давно перестали быть редкостью: многие предпочитают заниматься в комфортных условиях, без походов в спортзал. При этом вовсе не обязательно покупать дорогие гантели или тренажёры. Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал о простых и необычных способах укрепить мышцы рук с помощью самых обычных предметов, которые есть почти в каждом доме.

"Например, попробуйте 'перетаскивать вес' - возьмите два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять — семь килограммов, пройдите с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми", — заявил спортсмен.

По словам самбиста, такие упражнения задействуют не только бицепсы, но и мышцы предплечий, плечевого пояса и спины.

Тренировка с подручными средствами

  • Вёдра с водой или пакеты с песком. Они могут заменить гантели и подойдут для упражнений на выносливость.

  • Бутылки по 5-7 кг. Удобный вариант для "фермерской прогулки" по комнате.

  • Полотенце. Его можно использовать как нестандартный "тренажёр" для подтягиваний.

"Нужно перекинуть плотное полотенце через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться, насколько хватит сил", — рассказал Елисеев.

За счёт нестабильного хвата в работу включаются мышцы ладоней и предплечий, что редко встречается в стандартных упражнениях.

Таблица: подручные предметы вместо спортинвентаря

Предмет Аналог в спортзале Что развивает
Вёдра с водой Гантели Бицепсы, плечи
Пакеты с песком Медбол, утяжелители Силовую выносливость
Бутылки 5-7 кг Кеттлбеллы Хват, спина
Полотенце на турнике Специальные рукояти Предплечья, бицепсы

Советы шаг за шагом: как составить домашнюю тренировку

  1. Найдите подходящий вес: бутылки или пакеты должны быть тяжёлыми, но подъёмными.

  2. Начинайте с "фермерской прогулки" — ходьбы с грузом по комнате.

  3. Используйте полотенце для подтягиваний или тяги на перекладине.

  4. Выполняйте упражнения медленно, контролируя каждое движение.

  5. Делайте 2-3 подхода по 8-12 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать слишком большой вес сразу.

  • Последствие: травмы и перегрузка суставов.

  • Альтернатива: начать с 3-4 кг и постепенно повышать нагрузку.

  • Ошибка: выполнять движения рывками.

  • Последствие: снижение эффективности и риск растяжений.

  • Альтернатива: медленный и контролируемый темп.

  • Ошибка: пренебрегать разогревом.

  • Последствие: травмы связок.

  • Альтернатива: 5-10 минут лёгкой разминки перед занятиями.

А что если…

А что, если тренироваться только с собственным весом? Это тоже эффективно: отжимания, планка, подтягивания и отведения рук укрепляют мышцы рук и корпуса. Но использование подручных предметов добавляет разнообразия и развивает дополнительные группы мышц.

FAQ

Можно ли заменить все тренировки занятиями дома?
Да, но для прогресса лучше совмещать с уличными или заловыми упражнениями.

Какой вес оптимален для начинающих?
3-5 кг для женщин, 5-7 кг для мужчин.

Сколько раз в неделю стоит тренироваться?
2-3 раза, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Подходит ли полотенце для новичков?
Да, но начинать лучше с простых подтягиваний, а затем переходить к полотенцу.

