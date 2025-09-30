Бутылки вместо гирь: домашняя тренировка, которая качает руки не хуже тренажёров

Тренировки дома давно перестали быть редкостью: многие предпочитают заниматься в комфортных условиях, без походов в спортзал. При этом вовсе не обязательно покупать дорогие гантели или тренажёры. Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал о простых и необычных способах укрепить мышцы рук с помощью самых обычных предметов, которые есть почти в каждом доме.

"Например, попробуйте 'перетаскивать вес' - возьмите два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять — семь килограммов, пройдите с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми", — заявил спортсмен.

По словам самбиста, такие упражнения задействуют не только бицепсы, но и мышцы предплечий, плечевого пояса и спины.

Тренировка с подручными средствами

Вёдра с водой или пакеты с песком. Они могут заменить гантели и подойдут для упражнений на выносливость.

Бутылки по 5-7 кг. Удобный вариант для "фермерской прогулки" по комнате.

Полотенце. Его можно использовать как нестандартный "тренажёр" для подтягиваний.

"Нужно перекинуть плотное полотенце через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться, насколько хватит сил", — рассказал Елисеев.

За счёт нестабильного хвата в работу включаются мышцы ладоней и предплечий, что редко встречается в стандартных упражнениях.

Таблица: подручные предметы вместо спортинвентаря