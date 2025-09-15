Сила без спортзала: как самбист превращает дом в тренировочную площадку

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев поделился нестандартными способами тренировки рук, которые можно выполнять дома без специального спортивного инвентаря. Об этом пишет NEWS.Ru.

Подручные снаряды вместо гантелей

По словам спортсмена, для эффективной тренировки не нужны дорогие тренажёры — достаточно ведер с водой, плотных пакетов с песком или обычных бутылок.

"Например, попробуйте "перетаскивать вес" — возьмите два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять — семь килограммов, пройдите с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми", — заявил Елисеев.

Такое упражнение укрепляет мышцы рук и корпуса, а также развивает выносливость.

Тренировка с полотенцем

Ещё один интересный способ — использование обычного полотенца вместо привычного хвата.

"Нужно перекинуть плотное полотенце через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться, насколько хватит сил. Из-за нестабильного хвата активно включаются мышцы предплечий и бицепсов, а ладони начинают работать в режиме, который почти не встречается в стандартных упражнениях", — рассказал самбист.

Подобная нагрузка задействует мелкие мышцы кистей и предплечий, делая тренировку более функциональной.

Итог

Советы Елисеева показывают, что для развития силы и рельефа рук не обязательно посещать спортзал. Используя подручные предметы и немного фантазии, можно создать полноценный тренировочный комплекс дома.