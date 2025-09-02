Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
"Скалолаз"
Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:10

Самые сильные руки можно накачать без единого снаряда

Елисеев: для тренировки рук подойдут ведра с водой, пакеты с песком и бутылки

Тренировать мышцы рук можно даже без специальных снарядов — достаточно проявить немного изобретательности. Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев в беседе с NEWS. Ru поделился необычными упражнениями, которые легко выполнять дома.

Упражнения с подручным весом

Вместо гантелей и штанг подойдут ведра с водой, плотные пакеты с песком или большие бутылки.

"Например, попробуйте "перетаскивать вес" — возьмите два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять — семь килограммов, пройдите с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми", — пояснил спортсмен.

Такое упражнение развивает не только руки, но и выносливость.

Тренировка с полотенцем

Ещё один оригинальный способ — использовать обычное полотенце. Его нужно перекинуть через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться.

По словам самбиста, нестандартный хват активнее задействует мышцы предплечий и бицепсов, а ладони работают в необычном режиме, что делает упражнение особенно эффективным.

Таким образом, накачать руки можно и без тренажёров: достаточно пары бытовых предметов и желания тренироваться.

