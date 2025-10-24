Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:17

Эти вещи из вторых рук опаснее, чем кажется: можно потерять не только деньги, но и здоровье

Покупка бывших в употреблении вещей для дома кажется разумной идеей: можно найти стильные предметы, которые уже сняты с производства, или сэкономить на мебели и технике. Однако не всё, что дешевле, стоит брать. Есть категории товаров, которые несут не только бытовые, но и санитарные риски. Рассмотрим, какие покупки лучше совершать только новыми — ради здоровья, комфорта и спокойствия.

Почему подержанные вещи кажутся выгодными

Рынок секонд-хенда и онлайн-площадки вроде Avito или "Юлы" позволяют приобрести нужные вещи по цене, в разы ниже розничной. Иногда встречаются даже нераспакованные экземпляры. Но важно помнить: то, что выглядит чистым и аккуратным, не всегда безопасно.

Некоторые предметы сложно продезинфицировать или проверить изнутри — именно они чаще всего становятся источником проблем.

Ковры: пыль, аллергены и насекомые

Ковры — один из самых опасных "вторичных" товаров. За годы использования ворс впитывает не только пыль и запахи, но и споры грибка, аллергены и следы бытовой химии.

Даже при регулярной уборке в ворсе могут поселиться пылевые клещи, блохи и клопы. Эти насекомые часто переживают транспортировку и начинают активно размножаться уже в новом доме.

Если уж очень хочется купить подержанный ковер, отправьте его в профессиональную химчистку, где используется паровая обработка и антибактериальные растворы. Только так можно минимизировать риски.

Пылесосы: сомнительная чистота и старый мотор

Старые пылесосы часто выглядят исправно, но внутри может скрываться износ. У таких устройств фильтры забиты пылью, а мотор перегревается и теряет мощность. Это не только снижает качество уборки, но и увеличивает риск поломки.

Кроме того, устаревшие модели тратят больше электроэнергии и не соответствуют современным стандартам фильтрации. Это особенно критично, если в семье есть дети или аллергики. Лучше приобрести новый пылесос с HEPA-фильтром — он задерживает до 99,9% пыли и аллергенов.

Диваны и кресла: невидимые жильцы и сломанный каркас

Мягкая мебель с рук — лотерея. Снаружи диван может выглядеть прилично, но внутри часто скрываются пылевые клещи, грибки и даже тараканы. Неприятный запах и аллергия — лишь часть возможных последствий.

Каркас старой мебели со временем теряет прочность, а пружины могут деформироваться. Это приводит к боли в спине и неравномерной нагрузке на позвоночник.

Если бюджет ограничен, рассмотрите покупку нового дивана с недорогой обивкой или каркасной конструкции без сложного механизма — это безопаснее, чем рисковать со старым вариантом.

Блендеры и кухонная техника: скрытые поломки

Многие ищут блендеры, миксеры или кухонные комбайны на барахолках, считая, что "техника ведь вечная". На деле лезвия и моторы таких приборов изнашиваются быстрее, чем кажется.

Изношенные ножи плохо измельчают продукты, а перегретый мотор может просто сгореть. Часто продавцы не сообщают о проблемах, ведь проверить устройство перед покупкой удаётся не всегда.

Куда надёжнее купить недорогую новую модель — например, компактный блендер с гарантией. Даже базовый вариант из магазина прослужит дольше и безопаснее.

Матрасы: невидимая угроза для здоровья

Матрас — вещь, с которой контакт длится по восемь часов в день. Использованный матрас, даже если он "всего год", может содержать пылевых клещей, споры грибка и остатки пота предыдущего владельца.

Со временем такие изделия теряют форму, становятся неровными и перестают поддерживать позвоночник. В результате появляются боли в спине и хроническая усталость.

Если хочется сэкономить, можно выбрать новый ортопедический матрас средней ценовой категории или заказать его напрямую у производителя.

Сравнение: стоит ли экономить?

Категория товара Что скрывает вещь с рук Почему лучше новое
Ковер Пыль, насекомые, грибок Гарантированная чистота
Пылесос Износ мотора, старые фильтры Энергоэффективность, гарантия
Диван Аллергены, клопы, поломки Безопасность и поддержка спины
Блендер Тупые лезвия, перегрев мотора Новая гарантия, чистота
Матрас Пылевые клещи, деформация Гигиеничность и комфорт сна

Как избежать неудачной покупки

  1. Не берите текстиль с рук. Ковры, постель, мягкие игрушки — всё это плохо очищается.
  2. Избегайте старой электроники. Без проверки сложно оценить ресурс мотора.
  3. Проверяйте запах. Неприятный аромат — сигнал о грибке или плесени.
  4. Выбирайте надёжные площадки. Используйте сервисы с системой отзывов и защиты покупателя.
  5. Сравните цену ремонта и новой покупки. Иногда ремонт подержанной вещи обойдётся дороже, чем новая модель.

А что если очень хочется сэкономить?

Можно покупать подержанную технику с официальной гарантией - в магазинах есть разделы "refurbished" (восстановленные товары). Они проверены и безопасны. Также безопасно брать жёсткую мебель - столы, стеллажи, полки. Главное — убедиться, что нет следов плесени и трещин.

