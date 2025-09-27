Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современная гостиная с умными гаджетами
Современная гостиная с умными гаджетами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:36

Что на самом деле скрывается за словами умный дом в новостройках

Умные дома в России и за рубежом: отличия, интеграция и стоимость систем

Современные жилые комплексы всё чаще позиционируют себя как "умные". Это уже не просто дома с удобной планировкой и развитой инфраструктурой, а полноценные цифровые экосистемы, где жильё, инженерные сети и сервисы объединены в единую систему.

Технологии SMART позволяют жильцам экономить ресурсы, повышать уровень комфорта и безопасности. Однако в России и за рубежом к понятию "Умный дом" относятся по-разному.

Умный дом: Россия и мир

В нашей стране под этим термином обычно понимают автоматизацию инженерных систем и внедрение цифровых технологий для управления ими. За рубежом же акцент делается на экологичности и устойчивом развитии: снижение энергопотребления, бережное использование воды, минимизация воздействия на окружающую среду.

То есть за границей "умный" ЖК — это баланс технологий, экологии и экономики.

Когда внедрять систему

Наиболее эффективно интегрировать Умный дом на этапе проектирования и строительства. В этот момент проще заложить цифровые решения:

  • систему бесконтактного доступа,
  • дистанционное управление инженерией,
  • мониторинг потребления ресурсов.

После сдачи дома установка таких решений возможна, но обходится дороже.

При этом каждый собственник может оснастить квартиру интеллектуальным оборудованием самостоятельно: датчики движения, управление светом или климатом, "умная" техника для кухни. Главное — подобрать устройства с одинаковыми протоколами данных.

Основные подсистемы умного ЖК

  • отопление, вентиляция, водоотведение;
  • диспетчеризация инженерии;
  • автоматизация каждой квартиры;
  • контроль доступа и охрана территории;
  • мобильное приложение для связи с УК и сервисами;
  • контроль мест общего пользования (паркинг, лобби, спортплощадки).

Таблица: возможности умных систем

Уровень Примеры технологий
Общедомовой Видеонаблюдение, контроль периметра, учёт ресурсов
Квартирный Датчики движения, "умный" свет, климат-контроль
Сервисный Приложение для оплаты, вызова мастера, заказов

Советы шаг за шагом

  1. На этапе покупки уточняйте, какие системы Умного дома реально внедрены застройщиком.
  2. Оцените совместимость оборудования с экосистемами Apple HomeKit, "Алиса" или Google Home.
  3. Для квартиры выбирайте универсальные устройства — датчики света, температуры, дыма.
  4. Устанавливайте только сертифицированное оборудование.
  5. Обслуживание доверяйте профессионалам: самостоятельные эксперименты могут привести к поломкам.

Плюсы и минусы умных систем

Плюсы Минусы
Экономия ресурсов Высокая стоимость внедрения
Удобство и комфорт Сложность интеграции
Повышение безопасности Требуется регулярное обслуживание
Персонализированное управление Зависимость от ПО и обновлений

FAQ

Сколько стоит внедрение Умного дома в квартиру?
В среднем от 500 тысяч рублей за комплексное оснащение, но цена зависит от площади и оборудования.

Можно ли установить систему самостоятельно?
Частично — да. Например, датчики движения или "умные" лампочки. Но сложные системы лучше доверить специалистам.

Обязателен ли Умный дом в новостройке?
Нет, это скорее бонус. Качество жилья определяется строительством, а не количеством датчиков.

"Умный дом" — это не только набор гаджетов, а системная интеграция IT и инженерии, ориентированная на комфорт, безопасность и экономию ресурсов. Лучшие результаты достигаются при закладке технологий на этапе проектирования, а не "по факту" после сдачи дома. Реальная ценность зависит от глубины интеграции, качества оборудования и уровня обслуживания: без внимательного проектирования и поддержки "умный" ЖК остаётся лишь модным ярлыком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты напомнили о правилах сертификации стройматериалов по Федеральному закону сегодня в 9:31

Дом, который горит быстрее спички: цена выбора некачественного материала

Как отличить реальное качество строительных материалов от рекламных заявлений? Разбираем документы, испытания и ошибки, которые обходятся слишком дорого.

Читать полностью » Установка унитаза своими руками: демонтаж, подготовка слива и монтаж сегодня в 9:07

Сантехника мстит: чем опасен неправильный монтаж унитаза

Установить унитаз самому проще, чем кажется. Как правильно подключить слив, закрепить ножку и избежать протечек — пошаговое руководство.

Читать полностью » Звукоизоляция в квартире: каменная вата снижает уровень шума и повышает комфорт сегодня в 8:26

Тишина, в которой приятно жить: правильная звукоизоляция квартиры

Даже идеальный ремонт не принесёт радости, если слышно соседей. Разбираем, как звукоизоляция помогает сохранить тишину и здоровье.

Читать полностью » Штукатурные откосы окон: достоинства, недостатки и современные аналоги сегодня в 8:05

Откосы из штукатурки или пластика: что скрывается за привычным выбором

Штукатурка откосов — проверенный способ отделки, но у него есть минусы. Какие альтернативы лучше подходят для пластиковых окон?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему оконные откосы становятся главным мостиком холода сегодня в 7:24

Правильное утепление откосов снижает счета за отопление до 20%

Сквозняки в доме часто связаны с оконными откосами. Разбираем, как проверить утепление, избежать ошибок монтажа и сохранить тепло.

Читать полностью » Способы выравнивания стен в квартире: штукатурка, шпаклевка и гипсокартон сегодня в 7:02

Ровные стены без трещин: какой способ работает лучше всего

Штукатурка, шпаклевка или гипсокартон? Разбираем, чем лучше выровнять стены, чтобы отделка держалась долго и выглядела идеально.

Читать полностью » Уборка после ремонта: удаление строительного мусора, пыли и пятен сегодня в 6:52

Ремонт окончен - и тут начинается настоящий кошмар: что скрывает генеральная уборка

Ремонт окончен, но впереди генеральная уборка. Как правильно организовать процесс, чтобы справиться быстро и без лишних сил?

Читать полностью » Выбор утеплителя для каркасного дома: рекомендации экспертов сегодня в 6:23

Толстые стены не спасут от холода: что на самом деле важно для тёплого дома

Каркасные дома давно доказали свою надёжность. Разбираем, как правильно утеплить стены, избежать мостиков холода и выбрать подходящее отопление.

Читать полностью »

Новости
Дом

Лист стальной оцинкованный: свойства, производство и области применения
Дом

Зонирование и перепланировка однушки: дизайнеры назвали популярные решения
Дом

Скандинавский стиль в интерьере: основные особенности и материалы
Питомцы

Рыбий жир снижает риск заболеваний суставов у собак на 45%
Питомцы

Куда деть кошку на время отъезда: полный гид по всем вариантам размещения
Красота и здоровье

В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину с инфарктом и клинической смертью
Садоводство

Фитолампы помогают рассаде расти крепкой при коротком световом дне или пасмурной погоде
Красота и здоровье

Чайный гриб поддерживает здоровье кишечника и помогает регулировать уровень глюкозы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet