Один чемоданчик решает всё: наборы инструментов, которые спасают дом
Даже если вы не профессиональный строитель, мелкие ремонтные работы в доме или квартире неизбежны. Протекающий кран, розетка, которую нужно заменить, или мебель, требующая подтяжки креплений, — всё это требует под рукой минимального набора инструментов. Универсальные чемоданчики для домашних мастеров позволяют выполнять такие задачи без вызова специалиста, экономя деньги и время.
Какие работы приходится делать своими руками
- Ремонт сантехники: устранение протечек, замена вентилей, установка смесителя.
- Электрика: монтаж розеток и выключателей, работа с кабелями.
- Мелкий бытовой ремонт: сборка мебели, крепление полок, установка карнизов.
- Автомобильные работы: обслуживание и мелкий ремонт машины.
Для каждой категории задач нужен свой набор, хотя большинство производителей предлагают комбинированные комплекты.
Сравнение наборов по назначению
|Назначение
|Основные инструменты
|Для каких работ
|Сантехника
|разводные ключи, пассатижи, ножовка
|краны, смесители
|Электрика
|пробник, отвёртки, кусачки
|розетки, провода
|Авто
|трещотка, головки, рожковые ключи
|ремонт авто
|Универсальный
|комбинация отверток, ключей, молоток
|быт и мелкий ремонт
Советы шаг за шагом
- Начните с универсального набора — в нём собраны инструменты для большинства бытовых задач.
- Добавьте сантехнические ключи и ножовку по металлу, если часто сталкиваетесь с протечками.
- Для электрики приобретите пробник и съёмник изоляции.
- Автолюбителям стоит взять расширенный набор в кейсе с трещоткой и головками.
- Проверяйте качество инструментов: дешёвые аналоги быстро ломаются и могут повредить детали.
- Храните всё в одном месте — кейсе или ящике, чтобы инструменты всегда были под рукой.
- Постепенно расширяйте комплект по мере необходимости.
Что будет, если хранить инструменты россыпью? Велика вероятность, что нужный предмет потеряется или затупится.
А что если приобрести слишком маленький набор? При первой же серьёзной задаче придётся докупать инструменты поштучно, что выйдет дороже.
Плюсы и минусы готовых наборов
|Плюсы
|Минусы
|Всё в одном месте
|Иногда попадаются малоиспользуемые предметы
|Удобный кейс для хранения
|Крупные наборы занимают место
|Экономия по сравнению с покупкой поштучно
|Качество зависит от производителя
|Подходит для разных задач
|Базовые наборы не включают специнструмент
Набор инструментов для домашнего мастера нужен для мелких ремонтов и работ по дому. Минимум включает разводные ключи, отвёртки, пассатижи, молоток, ножовку. Для электрики пригодятся пробник, кусачки, круглогубцы и съёмник изоляции, а автолюбителям нужны расширенные чемоданчики с ключами, отвёртками и трещотками. Главное — иметь под рукой универсальный комплект, чтобы в любой момент справиться с бытовыми задачами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru