Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Как тренироваться без дорогих снарядов и получить результат? Узнайте, что заменяет гантели

Разводка гантелей в стороны и подъём гантелей вперёд: эффективная тренировка для плеч и рук

Если у вас нет гантелей, а уровень подготовки ещё не слишком высокий, не стоит переживать. Можно использовать бутылки с водой в качестве заменителей, что обеспечит хорошую нагрузку на мышцы. Главное — не пережимать, а делать всё с правильной техникой.

Как построить тренировку

Тренировка состоит из четырёх суперсетов, между которыми необходимо делать перерыв в 60 секунд. Суперсеты чередуются друг с другом по два упражнения, каждое из которых выполняется в течение 30 секунд. После выполнения обоих упражнений в суперсете, без отдыха, вы повторяете их снова. Таким образом, один суперсет длится 2 минуты.

После каждого суперсета — обязательный отдых в 60 секунд, а затем переход к следующему комплексу.

Суперсет 1:

  • Полубёрпи без выпрямления

  • Сгибания рук с бутылками или гантелями на бицепс

Суперсет 2:

  • Касания плеч в упоре лёжа

  • Жим гантелей вверх с широкой постановкой рук

Суперсет 3:

  • Отжимания с узкой постановкой рук

  • Разводка гантелей в наклоне

Суперсет 4:

  • Подъём гантелей вперёд

  • Разводка гантелей в стороны

Описание упражнений

Полубёрпи без выпрямления

Для выполнения полубёрпи займитесь позицией "упор лёжа". Затем коснитесь пола грудью и бёдрами, вернитесь обратно в планку. Сделайте прыжок, подставив ноги к рукам, и затем верните их в исходное положение. Важно не перегружать себя, а выполнять упражнение в удобном темпе.

Сгибания рук с бутылками на бицепс

Берите бутылки с водой и выполняйте пульсирующие движения. Работайте в небольшом диапазоне, не сгибая руки слишком сильно — достаточно диапазона в 15-20 см. Это помогает более качественно проработать мышцы, не перегружая их.

Касания плеч в упоре лёжа

Для этого упражнения примите положение упора лёжа. Если вы новичок, расставьте ноги шире, если уже опытный, соедините их вместе, чтобы усложнить задачу. В последнем случае нужно сильнее напрягать пресс, чтобы тело не качалось.

Жим гантелей вверх с широкой постановкой рук

При жиме важно следить, чтобы гантели не сводились в верхней точке. Они должны быть чуть шире плеч. Двигайтесь медленно, под контролем, избегая инерции.

Отжимания с узкой постановкой рук

Положите руки под плечами, а запястья направьте вперёд. При отжиманиях следите за тем, чтобы локти шли строго назад, а грудь касалась пола. Если силы не позволяют делать отжимания в полном объёме, переходите на вариант с колен.

Разводка гантелей в наклоне

Наклонитесь вперёд, сохраняя спину прямой, и разводите руки с гантелями по сторонам. На верхней точке сводите лопатки и возвращайте руки в исходное положение плавно, под контролем, без рывков.

Подъём гантелей вперёд

Возьмите гантели, разверните ладони к телу и немного согните локти. Поднимайте гантели перед собой до уровня плеч. Все движения выполняются плавно, контролируемо. Также важно держать пресс напряжённым для стабильности корпуса.

Разводка гантелей в стороны

Это упражнение также выполняется с гантелями. Разводите руки в стороны до уровня плеч, а затем возвращайте их обратно, контролируя движение. Избегайте резких рывков, работайте плавно.

Советы по тренировке

  1. Перед началом обязательно разогрейте мышцы и суставы.

  2. Если вам сложно выполнять упражнения с полной нагрузкой, уменьшите вес или упростите движения.

  3. Следите за техникой выполнения, чтобы избежать травм.

  4. Постепенно увеличивайте нагрузку и количество повторений, если чувствуете, что стали сильнее.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: Неправильное выполнение упражнений (например, резкие движения).

  • Последствия: Плохая проработка мышц, риск травм.

  • Альтернатива: Соблюдайте технику, уменьшайте скорость, если не можете контролировать движение.

  • Ошибка: Использование слишком тяжёлых гантелей или бутылок.

  • Последствия: Напряжение в суставах, возможные травмы.

  • Альтернатива: Используйте лёгкие предметы, постепенно увеличивая вес.

FAQ

  1. Как выбрать гантели для тренировки дома?
    Выбирайте вес в зависимости от уровня вашей подготовки и типа упражнений, начиная с лёгких весов.

  2. Сколько времени нужно на выполнение этой тренировки?
    Около 30 минут, если выполнять все суперсеты с перерывами в 60 секунд.

  3. Какие альтернативы можно использовать вместо гантелей?
    Вместо гантелей подойдут бутылки с водой, резинки для фитнеса или другие домашние предметы.

Мифы и правда

  • Миф: Нужно использовать только гантели для тренировки.

  • Правда: Бутылки с водой или другие лёгкие предметы могут быть отличной заменой.

  • Миф: Для хороших результатов нужно тренироваться каждый день.

  • Правда: Для восстановления нужно давать мышцам отдых, тренировки 3-4 раза в неделю вполне достаточно.

Исторический контекст

Силовые тренировки без оборудования не новы. В прошлом люди использовали природные материалы, такие как камни и палки, чтобы тренировать свои мышцы. Современные методы тренировки, несмотря на доступность разнообразного оборудования, активно используют минималистичные комплексы, показывая, что важна не только тяжесть снарядов, но и техника выполнения упражнений.

