Восемь движений, которые меняют тело быстрее любой диеты

Каждый, кто хоть раз пытался тренироваться дома, знает: главное — найти упражнения, которые не требуют сложного оборудования, но при этом дают заметный результат. В арсенале функционального фитнеса есть такие комплексы, которые одновременно укрепляют мышцы, улучшают подвижность суставов и развивают чувство равновесия.

"Ставьте таймер и вперёд!", — сказала руководитель тренировочного отдела школы онлайн-фитнеса #sekta Дарья Князева.

Она подготовила тренировку, в которой задействуются бёдра, ягодицы, пресс, спина и сгибатели бедра. Все движения выполняются в динамике, но при этом техника остаётся ключевым моментом.

Советы шаг за шагом

Сядьте на коврик и согните ноги: одна направлена вперёд, вторая — вбок. Руки держите перед грудью. Меняйте положение ног, стараясь держать спину прямой и живот подтянутым. Из того же положения поднимайтесь на колени, напрягая ягодицы в верхней точке. Затем возвращайтесь в исходное положение. Встаньте в планку на предплечьях. Напрягите пресс, разведите лопатки, округляя верх спины, и вернитесь в исходное положение. Встаньте на четвереньки, оторвите колени от пола, затем опустите предплечья и выпрямите ноги. Почувствуйте растяжение задней поверхности бедра. Вернитесь обратно и повторите. Сделайте шаг в сторону и заведите одну ногу за другую. Выполните присед, сохраняя спину прямой. Расставьте ноги пошире, присядьте в плие, затем встаньте и потянитесь в сторону, выводя одну ногу назад. Поднимите прямую ногу, наклоните корпус до параллели с полом и разведите руки в стороны. Повторите для другой ноги. Подтяните колено к животу, затем возьмитесь за стопу и аккуратно растяните переднюю поверхность бедра.

Каждое движение длится 30 секунд. Упражнения, где задействуется одна нога, выполняются отдельно для каждой стороны.

Мифы и правда

Миф: короткие тренировки не дают результата.

Правда: регулярная нагрузка даже по 15-20 минут в день укрепляет мышцы и улучшает подвижность суставов.

Миф: для домашних тренировок обязательно нужны утяжелители и резинки.

Правда: собственный вес тела вполне достаточен для качественной проработки.

Миф: упражнения без кардио не помогают худеть.

Правда: силовые и функциональные тренировки ускоряют обмен веществ и формируют мышечный рельеф.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?

Оптимально — 3-4 раза в неделю, оставляя хотя бы день на восстановление.

Можно ли использовать оборудование?

Да, для разнообразия можно добавить фитнес-резинку или гантели, но базовый вариант рассчитан только на коврик.

Что лучше: тренировка дома или в зале?

Для новичков и занятых людей домашние комплексы — отличный старт. Зал же даёт больше возможностей для прогрессии.

Исторический контекст

Идея коротких тренировок с собственным весом пришла из гимнастики и танцевальных школ XX века. В 1980-х появились первые видеокурсы для занятий дома. Сегодня же онлайн-программы и мобильные приложения сделали фитнес доступным каждому.

А что если…

не получается удержать равновесие? Можно выполнять упражнения рядом со стеной или использовать стул как дополнительную опору. Со временем устойчивость улучшится.

нет времени на полный комплекс? Делайте хотя бы половину упражнений, чередуя их через день.

хочется добавить кардио? После комплекса включите скакалку или бег на месте на 5-7 минут.

Интересные факты