Восемь движений, которые меняют тело быстрее любой диеты
Каждый, кто хоть раз пытался тренироваться дома, знает: главное — найти упражнения, которые не требуют сложного оборудования, но при этом дают заметный результат. В арсенале функционального фитнеса есть такие комплексы, которые одновременно укрепляют мышцы, улучшают подвижность суставов и развивают чувство равновесия.
"Ставьте таймер и вперёд!", — сказала руководитель тренировочного отдела школы онлайн-фитнеса #sekta Дарья Князева.
Она подготовила тренировку, в которой задействуются бёдра, ягодицы, пресс, спина и сгибатели бедра. Все движения выполняются в динамике, но при этом техника остаётся ключевым моментом.
Советы шаг за шагом
Сядьте на коврик и согните ноги: одна направлена вперёд, вторая — вбок. Руки держите перед грудью. Меняйте положение ног, стараясь держать спину прямой и живот подтянутым.
Из того же положения поднимайтесь на колени, напрягая ягодицы в верхней точке. Затем возвращайтесь в исходное положение.
Встаньте в планку на предплечьях. Напрягите пресс, разведите лопатки, округляя верх спины, и вернитесь в исходное положение.
Встаньте на четвереньки, оторвите колени от пола, затем опустите предплечья и выпрямите ноги. Почувствуйте растяжение задней поверхности бедра. Вернитесь обратно и повторите.
Сделайте шаг в сторону и заведите одну ногу за другую. Выполните присед, сохраняя спину прямой.
Расставьте ноги пошире, присядьте в плие, затем встаньте и потянитесь в сторону, выводя одну ногу назад.
Поднимите прямую ногу, наклоните корпус до параллели с полом и разведите руки в стороны. Повторите для другой ноги.
Подтяните колено к животу, затем возьмитесь за стопу и аккуратно растяните переднюю поверхность бедра.
Каждое движение длится 30 секунд. Упражнения, где задействуется одна нога, выполняются отдельно для каждой стороны.
Мифы и правда
- Миф: короткие тренировки не дают результата.
- Правда: регулярная нагрузка даже по 15-20 минут в день укрепляет мышцы и улучшает подвижность суставов.
- Миф: для домашних тренировок обязательно нужны утяжелители и резинки.
- Правда: собственный вес тела вполне достаточен для качественной проработки.
- Миф: упражнения без кардио не помогают худеть.
- Правда: силовые и функциональные тренировки ускоряют обмен веществ и формируют мышечный рельеф.
FAQ
Как часто выполнять этот комплекс?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, оставляя хотя бы день на восстановление.
Можно ли использовать оборудование?
Да, для разнообразия можно добавить фитнес-резинку или гантели, но базовый вариант рассчитан только на коврик.
Что лучше: тренировка дома или в зале?
Для новичков и занятых людей домашние комплексы — отличный старт. Зал же даёт больше возможностей для прогрессии.
Исторический контекст
Идея коротких тренировок с собственным весом пришла из гимнастики и танцевальных школ XX века. В 1980-х появились первые видеокурсы для занятий дома. Сегодня же онлайн-программы и мобильные приложения сделали фитнес доступным каждому.
А что если…
- не получается удержать равновесие? Можно выполнять упражнения рядом со стеной или использовать стул как дополнительную опору. Со временем устойчивость улучшится.
- нет времени на полный комплекс? Делайте хотя бы половину упражнений, чередуя их через день.
- хочется добавить кардио? После комплекса включите скакалку или бег на месте на 5-7 минут.
Интересные факты
В медвежьей планке работает не только пресс, но и мышцы рук, поэтому упражнение универсально.
-
Ласточка считается элементом из балета, но в фитнесе она отлично тренирует баланс.
Выпады "реверанс" не только про ягодицы, но и про профилактику травм коленей, так как развивают стабильность.
