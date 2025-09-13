Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Восемь движений, которые меняют тело быстрее любой диеты

Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины

Каждый, кто хоть раз пытался тренироваться дома, знает: главное — найти упражнения, которые не требуют сложного оборудования, но при этом дают заметный результат. В арсенале функционального фитнеса есть такие комплексы, которые одновременно укрепляют мышцы, улучшают подвижность суставов и развивают чувство равновесия.

"Ставьте таймер и вперёд!", — сказала руководитель тренировочного отдела школы онлайн-фитнеса #sekta Дарья Князева.

Она подготовила тренировку, в которой задействуются бёдра, ягодицы, пресс, спина и сгибатели бедра. Все движения выполняются в динамике, но при этом техника остаётся ключевым моментом.

Советы шаг за шагом

  1. Сядьте на коврик и согните ноги: одна направлена вперёд, вторая — вбок. Руки держите перед грудью. Меняйте положение ног, стараясь держать спину прямой и живот подтянутым.

  2. Из того же положения поднимайтесь на колени, напрягая ягодицы в верхней точке. Затем возвращайтесь в исходное положение.

  3. Встаньте в планку на предплечьях. Напрягите пресс, разведите лопатки, округляя верх спины, и вернитесь в исходное положение.

  4. Встаньте на четвереньки, оторвите колени от пола, затем опустите предплечья и выпрямите ноги. Почувствуйте растяжение задней поверхности бедра. Вернитесь обратно и повторите.

  5. Сделайте шаг в сторону и заведите одну ногу за другую. Выполните присед, сохраняя спину прямой.

  6. Расставьте ноги пошире, присядьте в плие, затем встаньте и потянитесь в сторону, выводя одну ногу назад.

  7. Поднимите прямую ногу, наклоните корпус до параллели с полом и разведите руки в стороны. Повторите для другой ноги.

  8. Подтяните колено к животу, затем возьмитесь за стопу и аккуратно растяните переднюю поверхность бедра.

Каждое движение длится 30 секунд. Упражнения, где задействуется одна нога, выполняются отдельно для каждой стороны.

Мифы и правда

  • Миф: короткие тренировки не дают результата.
  • Правда: регулярная нагрузка даже по 15-20 минут в день укрепляет мышцы и улучшает подвижность суставов.
  • Миф: для домашних тренировок обязательно нужны утяжелители и резинки.
  • Правда: собственный вес тела вполне достаточен для качественной проработки.
  • Миф: упражнения без кардио не помогают худеть.
  • Правда: силовые и функциональные тренировки ускоряют обмен веществ и формируют мышечный рельеф.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, оставляя хотя бы день на восстановление.

Можно ли использовать оборудование?
Да, для разнообразия можно добавить фитнес-резинку или гантели, но базовый вариант рассчитан только на коврик.

Что лучше: тренировка дома или в зале?
Для новичков и занятых людей домашние комплексы — отличный старт. Зал же даёт больше возможностей для прогрессии.

Исторический контекст

Идея коротких тренировок с собственным весом пришла из гимнастики и танцевальных школ XX века. В 1980-х появились первые видеокурсы для занятий дома. Сегодня же онлайн-программы и мобильные приложения сделали фитнес доступным каждому.

А что если…

  • не получается удержать равновесие? Можно выполнять упражнения рядом со стеной или использовать стул как дополнительную опору. Со временем устойчивость улучшится.
  • нет времени на полный комплекс? Делайте хотя бы половину упражнений, чередуя их через день.
  • хочется добавить кардио? После комплекса включите скакалку или бег на месте на 5-7 минут.

Интересные факты

  1. В медвежьей планке работает не только пресс, но и мышцы рук, поэтому упражнение универсально.

  2. Ласточка считается элементом из балета, но в фитнесе она отлично тренирует баланс.

  3. Выпады "реверанс" не только про ягодицы, но и про профилактику травм коленей, так как развивают стабильность.

