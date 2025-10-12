Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания с резинкой дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Как одно движение превращает усталость в энергию — круговой комплекс, о котором говорят спортсмены

Физиотерапевт Джен Эскуэр объяснила, как укрепить мышцы ног и кора дома

Домашние тренировки сегодня стали привычной частью жизни для многих. Не нужно тратить время на дорогу в зал, достаточно коврика и пары квадратных метров пространства. Физиотерапевт Джен Эскуэр (Jen Esquer) разработала программу, которая помогает укрепить ягодицы, спину и мышцы ног, улучшить осанку и повысить выносливость. Её круговая тренировка состоит из двух частей: активной и укрепляющей. Первая повышает пульс и разогревает мышцы, вторая помогает проработать глубинные зоны и завершить нагрузку эффективно и безопасно.

Эффект круговой тренировки

Такая тренировка сочетает элементы кардио и силовой работы. За счёт кругового формата тело постоянно находится в движении, а мышцы получают равномерную нагрузку. Комплекс особенно полезен для тех, кто хочет избавиться от сидячей скованности, вернуть лёгкость движениям и улучшить тонус без тренажёров.

Главная особенность подхода Джен Эскуэр — внимание к технике и контролю тела. Она делает акцент не на количестве, а на качестве повторов. В результате тело становится не только подтянутым, но и более функциональным.

Первая часть: активная и разогревающая

Этап разогрева включает пять динамичных упражнений, которые выполняются подряд, без долгих пауз. После каждого круга можно отдыхать не более минуты.

  • Подъёмы боком на возвышение — 8-12 раз на каждую ногу.

  • Прыжковые выпады — 30 раз в сумме.

  • Разгибание бедра на одной ноге — по 15 раз.

  • Шаг назад из приседа — по 10 раз на каждую ногу.

  • Выпрыгивание из приседа с соединением стоп — 12 раз.

Когда последний подход завершён, цикл повторяется. Всего рекомендуется выполнить 4-6 раундов. Эти упражнения повышают выносливость, активируют крупные мышцы ног и способствуют ускорению обмена веществ.

Вторая часть: укрепление и завершение

После активной работы наступает фаза стабилизации. Здесь важно не скорость, а контроль над каждым движением. Основная цель — укрепить мышцы спины, задней поверхности бедра и кора.

  • Касание пятками лёжа на животе — 10 раз.

  • "Лягушачья" тяга — 10 раз.

  • Подъём коленей с пульсацией — 10 раз.

  • Удержание коленей — 10 секунд.

Всё повторяется в три круга. Во время этой фазы важно следить за дыханием: при усилии делайте выдох, а при расслаблении вдох.

"Во время упражнений на животе всегда подключайте мышцы кора — это защитит поясницу от лишнего напряжения", — пояснила физиотерапевт Джен Эскуэр.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки: лёгкий бег на месте, махи руками, вращение суставов.

  2. Для подъёмов используйте устойчивое возвышение — степ-платформу или толстую книгу.

  3. Держите пресс в тонусе на протяжении всей тренировки, особенно при прыжках.

  4. Выполняйте движения перед зеркалом, чтобы контролировать осанку и амплитуду.

  5. После завершения обязательно сделайте растяжку — это снимет напряжение и поможет мышцам восстановиться.

Комплекс не требует оборудования, а регулярные занятия уже через пару недель заметно улучшают силу, осанку и подвижность.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: поднимаете ноги слишком высоко.

  • Последствие: болевые ощущения в пояснице.

  • Альтернатива: уменьшите амплитуду, сосредоточьтесь на сжатии ягодиц.

  • Ошибка: не напрягаете пресс во время упражнений на животе.

  • Последствие: нагрузка переносится на спину.

  • Альтернатива: во время выполнения визуализируйте, как подтягиваете живот к позвоночнику.

  • Ошибка: выполняете прыжки на жёсткой поверхности.

  • Последствие: повышается риск травмы коленей.

  • Альтернатива: занимайтесь на коврике или в кроссовках с амортизацией.

А что если…

А что если вы только начинаете и комплекс кажется слишком тяжёлым? Тогда можно сократить количество повторов или заменить прыжковые движения на шаги. Главное — сохранять правильную технику и постепенно повышать интенсивность.

Если же есть проблемы со спиной, лучше начать с укрепляющих упражнений второй части и только потом переходить к активным. Не забывайте, что стабильность и контроль важнее скорости.

Плюсы и минусы тренировки

Плюсы:

  • Можно выполнять дома без оборудования.

  • Улучшает осанку, активирует мышцы кора и ягодиц.

  • Подходит для любого уровня подготовки.

  • Требует всего 30-40 минут в день.

  • Повышает общий тонус и уровень энергии.

Минусы:

  • Необходима регулярность, чтобы увидеть результат.

  • Для новичков может показаться сложной в первые недели.

  • Требует внимательности к технике, иначе можно перенапрячь поясницу.

Если соблюдать рекомендации и не спешить, минусы легко превращаются в стимул для роста. Со временем мышцы адаптируются, движения становятся плавными, а нагрузка — комфортной.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки без гантелей не дают результата.

  • Правда: собственный вес тела обеспечивает достаточное сопротивление, особенно при контролируемом темпе.

  • Миф: чем больше повторов, тем быстрее эффект.

  • Правда: главное — правильная техника, а не количество.

  • Миф: если не потеешь, значит, тренировка неэффективна.

  • Правда: эффективность зависит от вовлечения мышц, а не от пота.

FAQ

Как часто выполнять комплекс?
Достаточно 3-5 раз в неделю. Между тренировками делайте хотя бы один день отдыха.

Можно ли добавлять инвентарь?
Да, используйте фитнес-резинки, утяжелители для ног или мяч, чтобы увеличить нагрузку.

Что делать, если болит поясница?
Проверьте технику и уменьшите амплитуду. Если боль не проходит — временно исключите упражнения лёжа на животе и обратитесь к специалисту.

3 интересных факта о методике Джен Эскуэр

  • Основу тренировки составляют принципы физиотерапии: безопасная техника и активация стабилизаторов.

  • Программа подходит и мужчинам, и женщинам, так как акцент делается на функциональности тела.

  • Комплекс помогает не только подтянуть фигуру, но и улучшить самочувствие, снимая напряжение после сидячего дня.

Регулярная практика по системе Джен Эскуэр делает тело сильным и гибким, улучшает баланс и уверенность в движениях. Главное — выполнять упражнения с осознанностью и удовольствием.

Читайте также

Персональный тренер OriGym Джеймс Брэди: упражнения с эспандером укрепляют руки без вреда для суставов сегодня в 4:16
Упругая кожа без спортзала: секрет, который возвращает тонус рукам

После 40 мышцы рук теряют упругость, но вернуть тонус можно без спортзала. Простая программа с эспандером и собственным весом поможет добиться видимого результата уже через месяц.

Читать полностью » Круговая тренировка для дома: комплекс упражнений для выносливости и тонуса сегодня в 4:10
Всё, что нужно для формы — шесть метров пола и немного упрямства

Эта простая круговая тренировка не требует спортзала и подходит для дома. Разбираемся, как выполнять упражнения правильно и не навредить себе.

Читать полностью » Фитнес-тренер Идалис Веласкес представила интервальную тренировку для развития силы и выносливости сегодня в 3:50
Тренировка, где отдых длится меньше, чем вдох — и именно в этом секрет результата

Тренер Идалис Веласкес предлагает интервальный комплекс, который можно делать где угодно. Разбираемся, как семь упражнений помогут улучшить форму и выносливость.

Читать полностью » Себастьян де ла Роса: сочетание белка и углеводов мешает росту мышц сегодня в 3:25
Один шаг после тренировки решает, вырастут ли мышцы или уйдут в никуда

Почему не стоит сразу после тренировки смешивать белки и углеводы, и как правильно питаться, чтобы мышцы росли быстрее, а организм оставался здоровым и молодым.

Читать полностью » Николай Романов рассказал, как постановка стопы влияет на эффективность бега сегодня в 3:10
Всего один нюанс в постановке стопы — и вы побежите быстрее, чем когда-либо

Многие новички совершают ошибки при беге, не подозревая, что портят осанку и суставы. Разбираемся, как исправить технику и дышать правильно.

Читать полностью » Эксперимент BuzzFeed: Сэм Страйкер проверил эффект ежедневных 100 отжиманий сегодня в 2:50
Эксперимент, который начинался ради формы, а закончился переворотом в мышлении

Главный редактор BuzzFeed проверил, что произойдёт, если месяц подряд отжиматься по сто раз в день. Разбираемся, какие выводы он сделал и чего добился.

Читать полностью » Сара Маккей: рост мышц зависит от механического напряжения и прогрессии нагрузки сегодня в 2:15
Фитнес-иллюзия раскрыта: тренировки, которые ничего не дают, и те, что работают

Учёные и тренеры десятилетиями искали ответ, какие упражнения действительно увеличивают мышцы. Узнайте, какие движения дают лучший результат и как подобрать их под себя.

Читать полностью » Табата-комплекс для начинающих: эффективная тренировка за 4 минуты сегодня в 2:10
Это упражнение будит тело быстрее кофе: короткая табата, после которой невозможно лениться

Тренировка длится всего четыре минуты, но заряд бодрости обеспечен на весь день. Разбираемся, как правильно выполнять табату дома без оборудования.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры дали советы по сохранению порядка в квартире и избавлению от пыли
Спорт и фитнес
Пять видов отжиманий, которые развивают грудные мышцы, руки и пресс без оборудования
Садоводство
Садовые инструменты требуют очистки и смазки перед зимним хранением
Туризм
Таруса: Город Цветаевой, Паустовского и Поленова на берегу Оки
Еда
Салат с рукколой и говядиной рекомендован диетологами как лёгкий ужин
Еда
Черёмуховый торт с сметанным кремом приобретает шоколадный вкус без какао
Садоводство
Обрезка ветвей без согласия соседа может считаться порчей имущества
Садоводство
Зелёный лук, порей и сельдерей можно заново вырастить из кухонных обрезков за 7–10 дней
