Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
"Скалолаз"
"Скалолаз"
© Open AI is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Этот комплекс переворачивает представление о тренировках: всё тело работает без гантелей

Тренировка Наташи Оушен помогает развить силу и гибкость без спортзала

Фитнес-инфлюенсер и биофизик Наташа Оушен (Natacha Oceane) известна тем, что делает науку о движении доступной каждому. Её тренировки основаны не на модных тенденциях, а на принципах физиологии и функциональной подготовки. Один из её самых популярных комплексов включает шесть упражнений, которые задействуют всё тело, поднимают пульс и дарят мощный заряд энергии даже после короткой сессии. Для занятий не нужно оборудование — достаточно коврика и 20 минут времени.

Суть метода

Главная идея тренировок Оушен — движение должно быть естественным, а нагрузка разнообразной. В каждом упражнении задействуются мышцы кора, рук, ног и плеч, а пульс удерживается на уровне кардионагрузки. Такой подход ускоряет обмен веществ и способствует жиросжиганию без долгих пробежек и утомительных силовых сетов.

Наташа всегда подчёркивает, что эффективность — не в количестве повторений, а в технике. Лучше сделать меньше, но правильно: тело должно двигаться плавно, мышцы — включаться осознанно. Такой формат помогает развивать силу, гибкость и контроль над телом одновременно.

Комплекс упражнений Наташи Оушен

Первое упражнение — "Дровосек". Это динамичное движение, напоминающее рубку дров. Оно активирует мышцы кора, плечи и пресс, особенно косые мышцы живота. Делается по 3 подхода по 7 повторений на каждую сторону.

Приседание с махом назад сочетает силу и баланс. Когда нога отводится назад, включаются ягодицы, бёдра и мышцы кора, а при подъёме вверх работает квадрицепс. Нужно выполнить 3 подхода по 14 повторений.

Далее идут шаги руками в обратной планке - упражнение для рук и плеч. В этой позиции важно держать корпус стабильно, не прогибаясь. Движения укрепляют трицепсы и заднюю часть тела, помогая улучшить осанку. Делается 3 подхода по 8 проходок.

Следующий элемент — отведение плеча в "медвежьей" планке. Тело удерживается на руках и носках, колени чуть согнуты, спина ровная. При подъёме руки стабилизируются мышцы кора, плечи и пресс. Выполняются 4 подхода по 8 повторений в сумме.

Пятое упражнение — прыжки лесенкой с касанием пола. Короткие взрывные движения активируют сердце, ускоряют кровообращение и развивают координацию. Работают ноги, ягодицы и пресс. Продолжительность — 20 секунд активной работы, 3 подхода.

Завершает комплекс вынос ноги из стойки "горкой". Это упражнение развивает гибкость и силу ягодиц, рук и кора. Для начинающих предусмотрена облегчённая версия из "медвежьей" планки. Выполняется по 3 подхода по 12 повторений.

Такой набор движений позволяет тренировать всё тело и не требует специальных условий — тренироваться можно дома, в парке или даже на балконе.

Советы шаг за шагом

Чтобы комплекс принёс пользу и не вызывал перенапряжения, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Разогрейтесь перед началом — лёгкая разминка активирует суставы и мышцы.

  • Во время тренировки дышите равномерно: выдох на усилии, вдох на расслаблении.

  • Между подходами делайте короткие паузы — около 30-40 секунд.

  • Следите за спиной: держите позвоночник в нейтральном положении.

  • В конце не забывайте о растяжке — она поможет избежать крепатуры.

Для большего комфорта используйте нескользящий коврик и удобные кроссовки. Если хотите повысить сложность, добавьте фитнес-резинки или утяжелители для ног.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять движения слишком быстро.

  • Последствие: увеличивается нагрузка на суставы и снижается контроль над техникой.

  • Альтернатива: использовать фитнес-таймер или приложение, чтобы соблюдать ритм.

  • Ошибка: округление спины в планке.

  • Последствие: перегрузка шеи и поясницы.

  • Альтернатива: активировать пресс и смотреть вниз, сохраняя нейтральное положение позвоночника.

  • Ошибка: отсутствие заминки после тренировки.

  • Последствие: мышцы остаются напряжёнными, повышается риск судорог.

  • Альтернатива: потратить 5 минут на мягкий стретчинг или самомассаж с роликом.

А что если нет времени на полный комплекс?

Иногда двадцать минут — это роскошь. Но даже короткая версия тренировки способна дать результат. Достаточно выбрать три упражнения — например, "Дровосек", прыжки лесенкой и вынос ноги. Выполняйте каждое по 30 секунд, отдыхая по 15 секунд между ними, и повторяйте три круга. Такой мини-комплекс займёт не больше десяти минут, но даст хороший заряд бодрости и ощущение проработки тела.

Если тренироваться регулярно, чередуя короткие и полные сессии, мышцы укрепляются постепенно, а нагрузка распределяется безопасно.

Как работает каждый элемент комплекса

Каждое упражнение в этом тренинге имеет своё назначение и дополняет остальные. "Дровосек" формирует силу корпуса и учит телу стабилизироваться при вращении. Приседание с махом делает упор на ноги и ягодицы, одновременно улучшая координацию. Обратная планка укрепляет плечи и заднюю поверхность тела, тогда как "медвежья" планка развивает баланс и контроль. Прыжки лесенкой добавляют кардионагрузку, а вынос ноги завершает тренировку мощным акцентом на нижней части тела.

Такой комплекс заменяет одновременно силовую и аэробную сессию, тренируя тело комплексно, как это делает кроссфит, но без штанг и тренажёров.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы похудеть, нужно только бегать.

  • Правда: функциональные тренировки повышают пульс и сжигают калории не хуже, при этом развивая силу и гибкость.

  • Миф: без оборудования прогресс невозможен.

  • Правда: упражнения с собственным весом активируют мышцы глубже, чем работа с машинами, если соблюдать технику.

  • Миф: короткие занятия неэффективны.

  • Правда: интенсивные двадцатиминутные комплексы запускают метаболизм и дают тот же эффект, что и час в спортзале.

Частые вопросы (FAQ)

Как часто выполнять этот комплекс?
Три-четыре раза в неделю — оптимальная частота. Это позволяет мышцам восстанавливаться и не терять тонус.

Можно ли тренироваться без обуви?
Да, если коврик плотный и не скользит. Но обувь помогает стабилизировать стопу при прыжках и планках.

Сколько длится тренировка вместе с разминкой и заминкой?
В среднем 20-25 минут. При желании можно добавить растяжку и дыхательные упражнения.

Подходит ли комплекс для новичков?
Да, но стоит начать с облегчённых вариантов — меньше повторов, больше отдыха, упор на контроль движений.

Интересные факты

  • Наташа Оушен получила степень в области биофизики, что позволяет ей объяснять механизмы тренировок с научной точки зрения.

  • Её приложение Natacha Oceane App используется спортсменами и новичками более чем в 150 странах.

  • Комплексы Оушен нередко применяют в реабилитационных программах — благодаря их щадящей, но эффективной структуре.

Тренировки по системе Оушен — это не просто физическая активность, а способ почувствовать тело и зарядиться энергией. Они учат быть внимательным к себе, слушать свои возможности и двигаться осознанно. Когда тренировки становятся частью ритма жизни, результат приходит естественно — с удовольствием и без стресса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Идалис Веласкес представила интервальную тренировку для развития силы и выносливости сегодня в 3:50
Тренировка, где отдых длится меньше, чем вдох — и именно в этом секрет результата

Тренер Идалис Веласкес предлагает интервальный комплекс, который можно делать где угодно. Разбираемся, как семь упражнений помогут улучшить форму и выносливость.

Читать полностью » Себастьян де ла Роса: сочетание белка и углеводов мешает росту мышц сегодня в 3:25
Один шаг после тренировки решает, вырастут ли мышцы или уйдут в никуда

Почему не стоит сразу после тренировки смешивать белки и углеводы, и как правильно питаться, чтобы мышцы росли быстрее, а организм оставался здоровым и молодым.

Читать полностью » Николай Романов рассказал, как постановка стопы влияет на эффективность бега сегодня в 3:10
Всего один нюанс в постановке стопы — и вы побежите быстрее, чем когда-либо

Многие новички совершают ошибки при беге, не подозревая, что портят осанку и суставы. Разбираемся, как исправить технику и дышать правильно.

Читать полностью » Эксперимент BuzzFeed: Сэм Страйкер проверил эффект ежедневных 100 отжиманий сегодня в 2:50
Эксперимент, который начинался ради формы, а закончился переворотом в мышлении

Главный редактор BuzzFeed проверил, что произойдёт, если месяц подряд отжиматься по сто раз в день. Разбираемся, какие выводы он сделал и чего добился.

Читать полностью » Сара Маккей: рост мышц зависит от механического напряжения и прогрессии нагрузки сегодня в 2:15
Фитнес-иллюзия раскрыта: тренировки, которые ничего не дают, и те, что работают

Учёные и тренеры десятилетиями искали ответ, какие упражнения действительно увеличивают мышцы. Узнайте, какие движения дают лучший результат и как подобрать их под себя.

Читать полностью » Табата-комплекс для начинающих: эффективная тренировка за 4 минуты сегодня в 2:10
Это упражнение будит тело быстрее кофе: короткая табата, после которой невозможно лениться

Тренировка длится всего четыре минуты, но заряд бодрости обеспечен на весь день. Разбираемся, как правильно выполнять табату дома без оборудования.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему мышцы не могут превращаться в жир после прекращения тренировок сегодня в 1:50
Мышцы не плавятся в жир, но результат один — фигура теряет форму

Многие уверены, что мышцы после прекращения тренировок превращаются в жир. Разбираемся, почему это невозможно и как избежать набора веса.

Читать полностью » Физиолог Марк Бартон: тренировки с низкой нагрузкой повышают плотность костей сегодня в 1:16
То, что рушит кости после 60, на самом деле лечится простыми упражнениями

Можно ли укрепить кости после 60 лет без риска для здоровья? Учёные уверены — да! Главное, знать, какие упражнения действительно работают и как сочетать их с питанием.

Читать полностью »

Новости
Еда
Гусь с апельсинами в духовке сохраняет сочность мяса
Садоводство
Лучшее время для размножения «нити жемчуга» — с весны до конца лета
Еда
Слоёный салат с курицей, гранатом и грецкими орехами получается сытным
Авто и мото
Porsche: трасса в новом центре в Сингапуре пройдёт прямо через здание
Технологии
После обновления One UI 8 смартфоны Samsung перестают включаться и зависают на логотипе
Красота и здоровье
Невролог Дмитрий Хуторов предупредил, что массаж шеи может спровоцировать инсульт
Питомцы
Белый медведь и коала оказались под угрозой вымирания из-за изменения климата
Авто и мото
Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01 признаны самыми устойчивыми к ржавчине SUV
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet