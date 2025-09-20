Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Тренировка без спортзала, которая сжигает калории даже после завершения

Американский колледж спортивной медицины: интервальные тренировки ускоряют метаболизм после занятия

Эта интенсивная программа создана для тех, кто хочет укрепить мышцы и ускорить метаболизм без посещения спортзала. Всего 20 минут — и вы получите полноценную нагрузку, сравнимую с бегом или ездой на велосипеде. Такой формат подойдёт тем, кто ценит время и хочет быстро привести себя в форму к отпуску.

Почему стоит попробовать именно этот комплекс

Домашние тренировки позволяют обойтись без оборудования и абонементов. Все упражнения выполняются с собственным весом тела, а благодаря высокому темпу активно работают не только ноги и пресс, но и сердечно-сосудистая система. Это помогает сжигать калории и одновременно улучшать выносливость.

Вы можете использовать комплекс как самостоятельное занятие или добавлять его в конце силовой тренировки для дополнительного расхода энергии.

Как построена программа

В занятие входят пять упражнений, каждое из которых нагружает разные группы мышц. Формат круговой тренировки не даёт расслабиться: 30 секунд работы, короткая пауза, и сразу переход к следующему движению. После завершения круга — минута отдыха и новый подход.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте таймер. Удобнее всего использовать приложение на смартфоне с интервальным режимом.

  2. Разогрейтесь. Сделайте лёгкую разминку: прыжки на месте, вращения суставов, наклоны.

  3. Выполняйте комплекс. Пять упражнений поочерёдно, четыре круга.

  4. Следите за техникой. Контролируйте спину и колени, особенно в прыжковых движениях.

  5. Завершите тренировку заминкой. Плавные растяжки помогут снизить нагрузку на мышцы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропуск разминки.

  • Последствие: риск травмы связок и растяжений.

  • Альтернатива: потратьте 3-4 минуты на динамическую разминку.

  • Ошибка: Выполнение упражнений "на скорость".

  • Последствие: потеря техники и нагрузка на суставы.

  • Альтернатива: двигайтесь в среднем темпе, делая акцент на контроле.

  • Ошибка: Игнорирование восстановления.

  • Последствие: переутомление и снижение эффективности.

  • Альтернатива: включайте дни отдыха и используйте массажный ролик или фитнес-резинку для лёгкого стретчинга.

А что если времени мало

Если 20 минут кажутся слишком долгими, можно сократить тренировку до двух кругов. Такой вариант займёт всего 10 минут, но позволит почувствовать нагрузку и поддерживать форму даже в загруженные дни.

FAQ

Как выбрать одежду для занятий дома?
Берите эластичные вещи, которые не стесняют движения. Подойдут лосины, шорты и футболка из дышащей ткани.

Сколько стоит организовать домашние тренировки?
Ничего, кроме таймера и коврика для йоги, вам не потребуется. Базовый коврик можно найти за 800-1000 рублей.

Что лучше для похудения: кардио или такой комплекс?
И то и другое эффективно, но круговые тренировки с собственным весом позволяют совместить силовую и аэробную нагрузку.

Мифы и правда

  • Миф: без гантелей и тренажёров нельзя накачать тело.

  • Правда: упражнения с весом собственного тела дают хороший результат, если выполнять их регулярно и с высокой интенсивностью.

  • Миф: короткая тренировка не работает.

  • Правда: даже 15-20 минут при правильной структуре сжигают сотни калорий и улучшают выносливость.

  • Миф: дома невозможно добиться дисциплины.

  • Правда: достаточно выделить время и включить тренировку в ежедневный график. Помогают напоминания в смартфоне и трекеры привычек.

3 интересных факта

  • В исследовании Американского колледжа спортивной медицины показано, что интервальные тренировки повышают уровень метаболизма ещё несколько часов после занятия.

  • Прыжковые упражнения ("плиометрика") укрепляют кости и снижают риск остеопороза.

  • Планка в разных вариациях активирует не только пресс, но и до 20% мышц всего тела.

Исторический контекст

Круговые тренировки появились ещё в 1950-х в Великобритании как метод подготовки военных. Позже этот формат стал популярным в фитнесе, а сегодня активно используется в кроссфите и функциональном тренинге.

Этот комплекс — отличный способ подтянуть фигуру к лету, почувствовать заряд энергии и приучить себя к регулярным занятиям спортом. Главное — делать всё технично и получать удовольствие от процесса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-эксперты назвали оптимальный вес гири для домашних тренировок мужчин и женщин сегодня в 2:50

Кардио и сила в одном круге: тренировка, от которой сгорают калории и растут мышцы

Комплекс упражнений с гирей прокачает всё тело и добавит кардио-нагрузку. Узнайте, как правильно тренироваться с одним снарядом.

Читать полностью » Эксперты: миф о невозможности набора массы эктоморфами опровергнут тренировками и рационом сегодня в 2:16

Худое тело, огромные мышцы: парадокс, который рушит все стереотипы

Эктоморфы часто считают, что генетика мешает набрать массу. Но правильные тренировки и питание способны кардинально изменить фигуру.

Читать полностью » Физиотерапевты: турецкий подъём развивает баланс и снижает риск травм плеча сегодня в 2:10

Подняться с пола — как будто ничего сложного, но мышцы горят сильнее, чем после штанги

Узнайте, как одно упражнение объединяет силу, баланс и координацию, помогает укрепить суставы и делает тренировки эффективнее.

Читать полностью » Как начать занятия в спортзале без тренера: рекомендации экспертов по фитнесу сегодня в 1:50

Первый день в зале — самая опасная ловушка: ошибки, которые ломают прогресс с самого старта

Первый поход в зал может сбить с толку. Но если знать пошаговый план действий и избегать типичных ошибок, тренировки станут в удовольствие.

Читать полностью » Спортивные медики: хроническая усталость и гормональные сбои указывают на перетрен сегодня в 1:12

Перетрен убивает прогресс: почему лишняя тренировка делает вас слабее

Чрезмерные тренировки могут привести к обратному эффекту: вместо роста силы и выносливости вы получите усталость и гормональный сбой

Читать полностью » Врачи: упражнения в висе и боковые планки задействуют пресс лучше скручиваний сегодня в 1:10

Этот совет из ГТО снова в тренде: как старые турники прокачивают пресс лучше фитнеса

Эта короткая программа на турниках и брусьях поможет проработать мышцы живота за 10 минут. Узнайте, как тренироваться правильно и без ошибок.

Читать полностью » Короткая домашняя тренировка: 15-минутный комплекс упражнений по совету Ии Зориной сегодня в 0:50

Маленькая тренировка, большой результат: тело не поймёт подвоха

Короткая тренировка без гантелей и тренажёров поможет укрепить мышцы и зарядиться энергией. Комплекс займёт всего 15 минут.

Читать полностью » Медицинский автор Ия Зорина: один круг упражнений помогает начать регулярные тренировки сегодня в 0:10

Короткий фитнес вместо кофе: эффект, который удивляет даже скептиков

Лёгкий комплекс упражнений, который занимает всего несколько минут и помогает включить тело в работу даже тогда, когда лень сильнее мотивации.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные нашли доказательства древнего астероидного удара через уникальные тектиты и анангуиты
Дом

Хозяйки перечислили лучшие гаджеты для идеального завтрака
Еда

Говядина с картошкой и шампиньонами в духовке получается сочной
Авто и мото

Целиков: новый утильсбор с ноября 2025 года затронет BMW X3, BMW X5 и Toyota Highlander
Садоводство

Черенки клюквенного гибискуса легко укореняются в воде или грунте
Авто и мото

Роботов-доставщиков в Москве будут эвакуировать за нарушение новых правил
Авто и мото

Dacia представила новый Duster Pick-Up на рынке Румынии
Еда

Соус с каперсами получается пикантным благодаря добавлению уксуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet