Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Короткая тренировка, которая заменяет час на беговой дорожке: тело просыпается, жир тает

Физиологи подтвердили: интервальная тренировка с отжиманиями и подъёмом ног ускоряет метаболизм на 48 часов

Иногда на дорогу до фитнес-клуба уходит больше времени, чем на саму тренировку. Но чтобы почувствовать эффект, совсем не обязательно тратить часы. Есть короткий, но мощный комплекс, который можно выполнить где угодно — дома, в парке или даже в офисе, если пространство позволяет. Он не требует оборудования, только желание и немного настойчивости.

Почему четыре упражнения работают лучше долгих часов на беговой дорожке

Тренировка построена по принципу интервального кругового формата. Вы выполняете четыре упражнения подряд, каждое — 40 секунд, после чего отдыхаете 20 секунд и переходите к следующему. Вся четвёрка движений образует один круг, а таких кругов нужно сделать пять. Это обеспечивает не только нагрузку на мышцы, но и мощный кардиоэффект — пульс поднимается, обмен веществ ускоряется, а тело сжигает калории ещё несколько часов после завершения.

Главное правило — не останавливаться между кругами. Даже короткая пауза сбивает темп, а значит, теряется жиросжигающий эффект. Если же чувствуете, что не выдерживаете темп, можно перейти на формат 30/30 — 30 секунд работы и 30 отдыха. Главное, чтобы ритм оставался стабильным.

Советы шаг за шагом

  1. "Ноги вместе — ноги врозь" с выходом в планку
    Прыгайте на полупальцах, избегайте удара пятками о пол. Держите корпус прямым, руки перед собой. При движении из положения стоя в планку старайтесь мягко выйти в упор лёжа и сразу вернуться в присед. Если координация пока подводит, сделайте прыжок к рукам и лишь затем поднимитесь.

  2. Отжимания с касанием руки
    Опускайтесь до почти полного касания грудью пола, следите за поясницей — не допускайте прогиба. Напрягайте пресс и ягодицы, чтобы удержать стабильное положение. После каждого отжимания слегка касайтесь ладонью противоположной руки. Если тяжело, делайте упражнение с колен, сохраняя правильную технику.

  3. Бросок об пол
    Это упражнение идеально делать с медболом, но и без снаряда оно остаётся эффективным. Представьте, что в руках тяжёлый предмет, который нужно с силой швырнуть вниз. Когда выполняете мах, отводите таз назад, спину держите прямой. Чем активнее движение, тем сильнее включаются мышцы пресса и плечевого пояса.

  4. Подъём ног
    Лягте на спину, поднимите ноги, согните колени под прямым углом. Медленно отрывайте таз от пола и опускайте обратно, не теряя контроля над движением. Для комфорта можно подложить ладони под поясницу. Не спешите — здесь важна не скорость, а амплитуда и напряжение пресса.

После пятого круга мышцы ощутят лёгкое жжение, дыхание станет чаще, но именно это и значит, что вы работаете в нужной зоне.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: отдых между кругами.

  • Последствие: снижается частота сердечных сокращений, и эффективность тренировки падает.

  • Альтернатива: уменьшите продолжительность работы, но не делайте пауз. Например, 30 секунд упражнение и 30 отдых.

  • Ошибка: выполнение на пятках.

  • Последствие: нагрузка уходит в суставы, появляются боли в коленях.

  • Альтернатива: выполняйте прыжки на полупальцах, как в аэробике.

  • Ошибка: прогиб поясницы при отжиманиях.

  • Последствие: боль и растяжение спины.

  • Альтернатива: укрепляйте пресс и ягодицы, выполняйте упражнение с колен.

  • Ошибка: быстрые рывки при подъёме ног.

  • Последствие: теряется контроль, снижается эффект на мышцы пресса.

  • Альтернатива: двигайтесь медленно и осознанно, фиксируйте каждое движение.

А что если нет медбола

Многие отказываются от комплекса, когда узнают, что нужен мяч для бросков. Но это не повод пропускать тренировку. Заменить медбол можно любым тяжёлым предметом — бутылкой с водой, пакетом с крупой или даже подушкой. Главное — сохранить мощное движение вниз. А если использовать воображаемый снаряд и полностью включать мышцы, пульс поднимется не хуже, чем в спортзале.

Плюсы и минусы формата

Плюсы:

  • не требуется оборудование;

  • занимает меньше 30 минут;

  • повышает выносливость и ускоряет обмен веществ;

  • подходит для любого уровня подготовки.

Минусы:

  • высокая нагрузка на суставы при неправильной технике;

  • требует самодисциплины — нет тренера, который подгонит;

  • новичкам может быть сложно выдержать пять кругов подряд.

Несмотря на минусы, эта схема — отличное решение для тех, кто хочет поддерживать форму, не посещая фитнес-клуб.

FAQ

Как часто можно выполнять такую тренировку?
Достаточно трёх раз в неделю, чтобы увидеть результаты уже через месяц. При этом важно следить за пульсом и не перегружаться.

Можно ли делать утром натощак?
Да, если вы чувствуете себя бодро. Но если голова кружится, лучше перекусить чем-то лёгким — бананом или йогуртом.

Что нужно для тренировки?
Коврик, немного пространства и таймер. При желании можно добавить фитнес-браслет, чтобы следить за сердечным ритмом.

Подходит ли комплекс людям старше 40 лет?
Да, при отсутствии противопоказаний. Начните с трёх кругов по 30 секунд и постепенно увеличивайте нагрузку.

Мифы и правда

  • Миф: кардио дома не работает.

  • Правда: при правильной интенсивности тренировка без оборудования может дать эффект лучше, чем беговая дорожка.

  • Миф: отжимания вредят женщинам.

  • Правда: при корректной технике они укрепляют руки и спину, не делая фигуру массивной.

  • Миф: без медбола комплекс теряет смысл.

  • Правда: можно заменить мяч любым предметом или даже выполнять упражнение без веса.

Интересные факты

  • За одну такую тренировку можно сжечь до 400 килокалорий.

  • Формат HIIT (высокоинтенсивные интервалы) помогает поддерживать метаболизм на высоком уровне до 48 часов.

  • Даже короткие домашние тренировки снижают уровень стресса и повышают концентрацию внимания.

Этот комплекс — идеальный вариант для тех, кто хочет почувствовать эффект без дорогого абонемента. Четыре простых упражнения, немного настойчивости — и уже через несколько недель тело становится сильнее, дыхание ровнее, а энергия не покидает целый день. Главное — выполнять движения осознанно и без спешки, тогда даже короткая тренировка станет мощным инструментом для здоровья и уверенности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Организм сжигает жир до 24 часов после 20-минутной интервальной тренировки вчера в 18:10
Пот, пульс и коврик: короткая тренировка, которая перепрошивает тело

Короткая, но мощная тренировка заменит час в спортзале. Разбираемся, как за 20 минут сжечь максимум калорий и улучшить выносливость.

Читать полностью » Эксперты опровергли миф о вреде воды при тренировках: обезвоживание снижает результат вчера в 17:50
Пьёшь после тренировки — теряешь результат: главная ловушка фитнеса

Многие уверены, что пить воду на тренировке вредно и мешает похудению. Разбираемся, почему это миф и как правильно восполнять жидкость во время занятий.

Читать полностью » Фитнес-тренеры показали пятиминутную интервальную программу без оборудования вчера в 17:10
5 минут в день — и одежда начинает сидеть по-другому: секрет интервальной нагрузки

Эта программа тренировок займёт всего 20 минут, но заставит работать каждую мышцу. Разбираемся, как правильно выполнять круговые упражнения без зала.

Читать полностью » Программа Остина Лопеза помогает развить выносливость и подтянуть мышцы без спортзала вчера в 16:50
Эта схема кажется лёгкой, пока не попробуешь: 30 минут — и вы чувствуете каждое движение

Тренировка от сертифицированного тренера помогает сжечь до 300 калорий без спортзала. Разбираемся, как выполнять комплекс, чтобы тело стало подтянутым.

Читать полностью » Учёные подтвердили эффективность тренировок без оборудования для развития силы и выносливости вчера в 16:10
Мышцы без железа: тело само становится идеальным инструментом

Тренировки без спортзала становятся новой нормой. Разбираемся, как составить эффективную программу дома и не потерять мотивацию.

Читать полностью » Домашняя круговая тренировка за полчаса: программа для сжигания калорий и тонуса мышц вчера в 15:50
Таймер тикает — жир тает: метод, который не даёт телу шанса расслабиться

Эта круговая тренировка не требует оборудования и подходит для дома. Разбираемся, как уложиться в полчаса и проработать всё тело.

Читать полностью » Фитнес-эксперты назвали главные преимущества румынской становой тяги для мышц ног вчера в 15:10
Классика устарела: новая тяга меняет представление о тренировках ног

Румынская тяга выглядит проще классической, но работает глубже. Разбираемся, почему она эффективнее для ног и безопаснее для спины.

Читать полностью » Тренер Каневский: сочетание алкоголя и бега создаёт тройную нагрузку на организм вчера в 14:13
Пиво и бег — взрывная смесь: врачи предупреждают о смертельной моде

Фитнес-тренер Эдуард Каневский объяснил, почему забеги с алкоголем, вроде «Пивной мили», опасны для здоровья и не имеют ничего общего со спортом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Садоводы Прикамья проводят осеннее опрыскивание груш после листопада
Наука
Журнал American Naturalist сообщил об открытии нового механизма симбиоза насекомых и растений
Авто и мото
Sinomach Auto сообщила о начале обновления Li Auto с русским интерфейсом
Красота и здоровье
Марьяна Джутова: канцерогены при жарке образуются не только в пальмовом масле
Туризм
Биолог Андрес Руис предупредил об угрозе экосистеме цветущей Атакамы
Еда
Шеф-кондитер Смирнов рассказал, как приготовить шоколадный торт без муки
Технологии
Суд ЮАР признал решение российского арбитража по делу Google и разрешил арест активов
Туризм
Эксперты объяснили, как правильно планировать поездку за границу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet