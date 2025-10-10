Кажется, что просто, но больно: пять движений, после которых тело мстит

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Эксперты предупредили: неправильная техника в планке и отжиманиях опасна для суставов

Домашние тренировки кажутся безопасными, особенно если речь идёт об упражнениях с собственным весом. Отжимания, планка, складка или подтягивания не требуют сложного оборудования, и многим кажется, что ошибиться тут невозможно. Но неправильная техника может привести к серьёзным травмам — от растяжений и воспалений до повреждений суставов и позвоночника.
Разберём пять популярных упражнений, в которых чаще всего допускают ошибки, и покажем, как делать их правильно.

1. Обратные отжимания на скамье

На первый взгляд это простое упражнение для трицепсов. Но в нижней точке плечо сильно выдвигается вперёд, а суставные связки растягиваются. Плечевой сустав теряет стабильность, особенно если вы опускаетесь слишком низко.
Дополнительную нагрузку создаёт положение запястий — пальцы направлены к телу, из-за чего плечи заворачиваются внутрь. В результате связки испытывают повторяющийся стресс, и со временем может развиться воспаление.

Как делать правильно

Разверните ладони пальцами в стороны, опустите плечи и расправьте грудь. Следите, чтобы локти шли строго назад. Так сустав останется стабильным, а мышцы будут работать эффективно.

2. Складка с фиксированными ногами

Многие до сих пор делают упражнение "по-школьному", засовывая ноги под шкаф или прося кого-то подержать щиколотки. Да, это помогает выполнить больше повторений, но создаёт риск для поясницы.
Когда прямая мышца живота не справляется, нагрузку берут на себя подвздошно-поясничные мышцы. Они тянут корпус вперёд, поясница прогибается, а межпозвоночные диски сдавливаются. Это может привести к протрузии или даже грыже, особенно если большую часть дня вы проводите сидя.

Как делать правильно

Поднимите ноги и положите голени на устойчивое возвышение, чтобы колени были согнуты под углом 90°. Можно заменить упражнение на скручивания — движение короче, но безопаснее для спины.

3. Планка: дольше — не значит лучше

Планка тренирует мышцы кора, но превращается в угрозу, если вы держите её слишком долго. Когда пресс устаёт, поясница начинает "проваливаться". Это создаёт компрессию в позвоночнике и убирает весь смысл упражнения.
Главная цель — не время, а качество. Если мышцы не справляются, форма теряется, и планка перестаёт быть полезной.

Как делать правильно

Сохраняйте прямую линию тела от головы до пят, без прогиба в пояснице. Всё время напрягайте пресс и ягодицы. Чувствуете, что техника ломается — сделайте паузу. Со временем сможете увеличивать продолжительность без потери формы.

4. Отжимания с локтями в стороны

Распространённая ошибка — разведение локтей на 90°. В таком положении акромион лопатки сдавливает сухожилие надостной мышцы, и при многократных повторениях это приводит к воспалению вращательной манжеты плеча.
Такое исполнение может быть привычным, но оно разрушительно для соединительных тканей. Постепенно в плечах появляется боль, и тренировки приходится прекратить.

Как делать правильно

Держите локти ближе к телу, направляя их назад. Это снимает избыточное давление с плечевых суставов и делает движение биомеханически выгоднее. Отжимания становятся стабильнее и эффективнее.

5. Подтягивания с раскачкой (киппингом)

Киппинг — характерная техника кроссфита, при которой спортсмены раскачиваются, чтобы выполнить больше повторений. Но для домашних тренировок это крайне опасно. Резкие рывки при недостаточно сильных мышцах легко вызывают микротравмы и растяжения плечевых связок.
Если вы не готовите себя к соревнованиям, этот вариант лучше исключить. Он не развивает силу, а лишь снижает нагрузку за счёт инерции.

Как делать правильно

Делайте строгие подтягивания без раскачки. Если пока не получается, попробуйте австралийские подтягивания или эксцентрический вариант — поднимайтесь с помощью прыжка и опускайтесь медленно. Эти методы укрепят мышцы безопасно и помогут перейти к полноценным подтягиваниям.

Советы шаг за шагом

  1. Разминайтесь не менее 10 минут перед началом тренировки — вращайте суставы, активируйте мышцы кора.

  2. Используйте коврик или мягкое покрытие, чтобы снизить ударную нагрузку.

  3. Следите за дыханием: выдох — на усилие, вдох — на расслабление.

  4. Записывайте себя на видео, чтобы заметить ошибки в технике.

  5. При малейшем дискомфорте прекратите упражнение и скорректируйте движение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком глубокие обратные отжимания.

  • Последствие: растяжение плечевых связок.

  • Альтернатива: классические отжимания от пола или узкая постановка рук.

  • Ошибка: складка с зафиксированными ногами.

  • Последствие: компрессия позвоночника.

  • Альтернатива: скручивания или упражнение "вакуум".

  • Ошибка: планка на время, без контроля формы.

  • Последствие: боль в пояснице.

  • Альтернатива: короткие статические подходы с идеальной техникой.

  • Ошибка: отжимания с разведёнными локтями.

  • Последствие: воспаление плечевых сухожилий.

  • Альтернатива: отжимания с узкой постановкой рук.

  • Ошибка: подтягивания киппингом.

  • Последствие: растяжение плечевых мышц.

  • Альтернатива: строгие подтягивания или резиновые петли-ассистенты.

А что если мышцы уже болят?

Если после тренировки появилась боль в суставах или связках, не продолжайте занятия. Используйте компресс с холодом на 10-15 минут, чтобы снять воспаление. При стойких болях в течение нескольких дней обратитесь к врачу или спортивному физиотерапевту. Не пытайтесь "разогреть" больное место — это может усугубить травму.

Мифы и правда

  • Миф: планку нужно держать как можно дольше.

  • Правда: качество важнее времени, иначе пострадает поясница.

  • Миф: подтягивания с раскачкой развивают силу быстрее.

  • Правда: инерция снижает эффективность и повышает риск травм.

  • Миф: чем глубже опускаешься в отжиманиях, тем лучше.

  • Правда: чрезмерная глубина перегружает плечи и связки.

FAQ

Как часто можно делать эти упражнения?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, давая мышцам хотя бы один день на восстановление.

Что делать, если нет оборудования?
Используйте подручные средства: устойчивая скамья, турник в дверном проёме, эспандеры или резиновые петли.

Как понять, что техника правильная?
Во время упражнения вы не должны ощущать боль, хруст или "тянущее" чувство в суставах. Мышечное утомление — нормально, а резкий дискомфорт — сигнал остановиться.

3 интересных факта

  1. Планка активирует более 20 мышц, включая пресс, ягодицы и спину.

  2. В подтягиваниях работает не только спина, но и мышцы предплечий — они растут быстрее, если держать хват чуть шире плеч.

  3. В отжиманиях участвуют не только грудные мышцы, но и мышцы кора, стабилизирующие тело.

Следите за техникой, слушайте своё тело и не гонитесь за количеством — тогда домашние тренировки действительно будут безопасными и полезными.

