Как обычный рюкзак превращается в тренажёр для всего тела
Необязательно иметь дома дорогие тренажёры, чтобы поддерживать форму. Достаточно немного фантазии и вещей, которые всегда под рукой. Из обычных предметов можно легко сделать замену спортивному инвентарю и провести полноценную тренировку прямо в гостиной.
Чем заменить тяжёлые гантели
Если нужно нагрузить мышцы посильнее, обратите внимание на предметы покрупнее:
• Пустые канистры из-под стирального порошка или кондиционера легко превращаются в гири, если наполнить их водой.
• Сумки или сетки с фруктами и овощами — картошка, яблоки, апельсины подойдут идеально.
• Полные бутылки или пакеты с молоком и водой.
• Мешки с кормом для питомцев.
• Банки с краской — они удобны по форме и достаточно тяжёлые.
• Рюкзак, набитый книгами или бутылками. Его можно использовать и для приседаний, и для отжиманий, и для упражнений на спину.
Чем заменить лёгкие веса
Для разминки или упражнений на руки подойдут более компактные варианты:
• Консервы — банки с фасолью, супом, огурцами или соусами.
• Бутылки вина. После тренировки можно открыть одну — двойная польза.
• Пластиковые бутылки с водой: одновременно и гантели, и запас для восстановления.
• Толстые книги.
• Большие бутылки с соусами, маслом или уксусом — тоже отличный вариант.
Важные моменты
Главное правило — безопасность. Убедитесь, что предметы закрыты плотно и не выскользнут из рук во время занятия. Лучше использовать перчатки или полотенце для удобного хвата. Начинайте с лёгких вещей и постепенно добавляйте нагрузку, чтобы мышцы привыкали.
Тренировки с подручными предметами помогают не только поддерживать физическую форму, но и развивают креативность. Можно менять вес снарядов, комбинировать упражнения и находить всё новые варианты.
