Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Когда спортзал недоступен: как тренироваться, не вставая с дивана

Эксперты по фитнесу из Нью-Йорка предложили заменители скамьи для жима дома

Когда спортзал вдруг оказывается закрытым, внезапно понимаешь, насколько ценна обычная скамья для жима. И, конечно, насколько сложно придумать ей полноценную замену дома. Но хорошие новости есть: в повседневном обиходе часто встречаются предметы, которые могут временно заменить тренажёр и при этом быть достаточно безопасными.

Необычные заменители скамьи для жима

1. Скамья от пианино или обеденного стола

Если у вас дома есть фортепиано или стол с длинной лавкой, можно смело использовать её в тренировках. Да, она будет короче привычной скамьи, но если голова и верхняя часть спины находятся на опоре, а таз слегка свисает, упражнение можно выполнять безопасно. Главное — держать мышцы корпуса и ягодиц в напряжении, чтобы бёдра не проваливались вниз.

2. Журнальный столик

Низкая и устойчивая поверхность — идеальный вариант. Ноги при этом плотно стоят на полу, что добавляет стабильности. Если столик высокий, можно поставить стопы на саму поверхность, но только если она выдержит вес.

3. Подлокотник дивана

В отличие от мягкой подушки, он твёрдый и обеспечивает лучшее чувство устойчивости. Но площадь опоры будет меньше, поэтому важно следить за техникой: спина прямая, подбородок чуть втянут, вес желательно взять поменьше.

Дополнительные варианты

4. Съёмные подушки дивана

Если сложить их в стопку на полу, можно получить импровизированную скамью. Но этот вариант подходит только при достаточной жёсткости подушек, чтобы тело не «проваливалось» внутрь.

5. Кровать

Подходит лишь для некоторых упражнений сидя, например жима гантелей вверх. Без опоры для спины лучше брать лёгкий вес, чтобы избежать травм.

6. Фитбол или BOSU

Вариант для опытных — опора будет нестабильной, но это хорошо прокачивает баланс и мышцы кора. Чтобы компенсировать раскачивание, можно поставить ноги чуть шире.

Когда нет ничего под рукой

Даже обычный пол может стать заменой скамьи. Да, амплитуда движения в жиме лёжа будет меньше, но это поможет избежать излишнего использования инерции и заставит работать мышцы сильнее. Для большего эффекта можно добавить подъём таза в «мостике», включив в работу ягодицы и заднюю поверхность бёдер.

Интересный факт: упражнения на нестабильных поверхностях, вроде фитбола, повышают активность глубоких мышц стабилизаторов, но требуют в 2–3 раза больше контроля техники.

