Макраме в интерьере
Макраме в интерьере
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:21

Яркие узоры и экологичные материалы: как обновить пространство с помощью текстиля

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля

Правильный подбор домашнего текстиля — важный элемент дизайна, который помогает создать гармоничную атмосферу в доме. Постельное бельё, полотенца, шторы и ковры могут не только украшать пространство, но и изменять его настроение, придавая стиль и уют.

Как интегрировать трендовый текстиль в интерьер

Прежде чем обновлять текстиль, дизайнеры советуют начать с определения желаемой атмосферы. В моде яркие цвета, активные фактуры и принты, так что на старте важно проанализировать существующие текстильные элементы в интерьере. Иногда можно обнаружить уже существующие вещи, которые идеально вписываются в тренды.

Правило "трёх" узоров

Подбирая текстиль, придерживайтесь простого правила — "маленький, средний и крупный узор". Например, сочетайте геометрические узоры на обоях, текстуры плитки и мягкие элементы, как декоративные подушки. Важно не перегрузить пространство, поэтому рекомендуется использовать не более трёх узоров на одном уровне. Чтобы достичь гармонии, стоит выбрать несколько объединяющих цветов.

"Пусть один узор доминирует, а остальные гармонируют", — советует дизайнер Елена Максимова.

Также важно учитывать текстуры: комбинировать мягкие и гладкие материалы, как, например, букле с кожей, чтобы добавить интерес и динамичность пространству.

Модные тенденции в текстиле

Полотенца

Полотенца — простой способ обновить интерьер ванной комнаты. В тренде яркие узоры, такие как геометрические фигуры и тропические мотивы. Текстурные полотенца, например, вафельное плетение или ультраплюшевые текстуры, создают атмосферу роскоши. А также полотенца из экологичных материалов, таких как органический хлопок и бамбук, пользуются популярностью.

Обивка мебели и декоративные подушки

Для гостиной или спальни актуальны фактурные ткани: бархат, букле и шенилл. Эти материалы создают многослойность и глубину в интерьере. Природные расцветки и геометрические узоры также в тренде, добавляя свежести и яркости.

Постельное бельё

В 2025 году популярны пастельные тона, такие как мягкий лавандовый, розовый, голубой и жёлтый, для создания спокойной атмосферы. Цветочные принты, особенно крупные цветы и акварельные узоры, продолжают быть в тренде. Стиль ретро с узорами 1970-х годов также снова возвращается.

Ковры

Ковры — отличный способ добавить уют и стиль в интерьер. В тренде ковры в бохо-стиле, с этническими узорами или марокканскими решётками. Античная стилизация, ковры под старину, а также упрощённые геометрические рисунки создают интересные композиции, подходящие для современных интерьеров.

Шторы

Шторы в насыщенных оттенках, таких как терракота, изумрудный, глубокий красный и винный, могут стать центром композиции в комнате. В летний период актуальны растительные мотивы и земляные тона, которые придают интерьеру свежесть. Для зимы подойдут более тяжёлые ткани, такие как бархат и шёлк, с вышивкой и трёхмерными плетениями для добавления роскоши.

Баланс и гармония

Важно не перегружать пространство текстильными элементами. Чтобы комната оставалась сбалансированной, используйте однотонные цвета на стенах или крупных предметах мебели. Это даст глазам место для отдыха, позволяя ярким узорам и текстурам сиять по-настоящему.

"Смело сочетайте узоры, но не забывайте про нейтральный фон, чтобы не создать перегрузку", — добавляет Елена Максимова.

