Терракотовый и ярко-розовый вместо бежевого: что вытесняет минимализм

Текстиль в интерьере всегда был способом быстро освежить пространство без глобального ремонта. В 2025 году дизайнеры выделяют сразу несколько направлений, которые делают дом уютнее, экологичнее и современнее.

Экологичность и устойчивое производство

Главный тренд года — забота об экологии. Всё больше брендов предлагают линейки из органических и переработанных тканей.

"Один из самых значимых трендов 2025 года — приверженность экологически чистым материалам и устойчивым методам производства", — отметила дизайнер Елена Максимова.

В моду вошли органический хлопок, бамбук, переработанный текстиль, а также ткани из льна, конопли и джута. Они универсальны и применимы повсюду — от постельного белья до штор. Чаще всего такие ткани однотонные или с деликатными природными мотивами, акцент делается на фактуре и естественных оттенках.

Яркие цвета и смелые принты

Если прошлые сезоны тяготели к минимализму, то 2025-й возвращает максимализм. В тренде насыщенные оттенки: изумрудный, глубокий синий, ярко-розовый, сливовый, терракотовый и оранжевый.

"На смену сдержанным оттенкам приходят насыщенные тона и смелые узоры — от крупных цветов до геометрии и абстракции", — пояснила Елена Максимова.

Такие решения позволяют оживить интерьер даже с помощью небольших деталей: подушек, пледов, ковриков или полотенец.

Сложные текстуры и многослойность

Текстильные композиции становятся более сложными. В моде игра фактур: плотные ткани сочетаются с лёгкими, создавая глубину и выразительность.

Популярны бархат, букле, жаккард, шенилл, стёганые материалы. Их комбинируют с тонкими органзами, тюлем и кружевом. Такое смешение фактур делает интерьер богаче и интереснее.

Возвращение к традициям

В 2025 году усилился интерес к ручной работе. В моду вошли:

• вышивка и кружево,

• фольклорные орнаменты,

• этнические узоры,

• элементы, вдохновлённые деревенскими и лесными мотивами.

Такой текстиль подчёркивает аутентичность и ценность ручного труда, противопоставляя его массовому производству.

Биофильный дизайн

Ещё одно направление — природные мотивы. В интерьере всё чаще встречаются анималистические принты (павлины, тигры, змеи), изображения растений, тропических листьев и цветов.

Набирают популярность ткани, имитирующие фактуру коры, мха, камня. Землистые оттенки и зелёная палитра помогают создать ощущение связи с природой и добавить спокойствия в атмосферу дома.

"Биофильный дизайн создаёт ощущение связи с природой внутри дома, способствуя психологическому благополучию жильцов", — отметила Елена Максимова.

Итог

Текстиль в 2025 году становится инструментом не только для украшения дома, но и для выражения ценностей. Экологичность, смелость, уважение к традициям и любовь к природе — главные ориентиры в выборе тканей и узоров.