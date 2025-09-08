Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бархатный интерьер
Бархатный интерьер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:30

Терракотовый и ярко-розовый вместо бежевого: что вытесняет минимализм

Текстиль в интерьере 2025: экологичность и биофильный дизайн — советы дизайнера

Текстиль в интерьере всегда был способом быстро освежить пространство без глобального ремонта. В 2025 году дизайнеры выделяют сразу несколько направлений, которые делают дом уютнее, экологичнее и современнее.

Экологичность и устойчивое производство

Главный тренд года — забота об экологии. Всё больше брендов предлагают линейки из органических и переработанных тканей.

"Один из самых значимых трендов 2025 года — приверженность экологически чистым материалам и устойчивым методам производства", — отметила дизайнер Елена Максимова.

В моду вошли органический хлопок, бамбук, переработанный текстиль, а также ткани из льна, конопли и джута. Они универсальны и применимы повсюду — от постельного белья до штор. Чаще всего такие ткани однотонные или с деликатными природными мотивами, акцент делается на фактуре и естественных оттенках.

Яркие цвета и смелые принты

Если прошлые сезоны тяготели к минимализму, то 2025-й возвращает максимализм. В тренде насыщенные оттенки: изумрудный, глубокий синий, ярко-розовый, сливовый, терракотовый и оранжевый.

"На смену сдержанным оттенкам приходят насыщенные тона и смелые узоры — от крупных цветов до геометрии и абстракции", — пояснила Елена Максимова.

Такие решения позволяют оживить интерьер даже с помощью небольших деталей: подушек, пледов, ковриков или полотенец.

Сложные текстуры и многослойность

Текстильные композиции становятся более сложными. В моде игра фактур: плотные ткани сочетаются с лёгкими, создавая глубину и выразительность.

Популярны бархат, букле, жаккард, шенилл, стёганые материалы. Их комбинируют с тонкими органзами, тюлем и кружевом. Такое смешение фактур делает интерьер богаче и интереснее.

Возвращение к традициям

В 2025 году усилился интерес к ручной работе. В моду вошли:
• вышивка и кружево,
• фольклорные орнаменты,
• этнические узоры,
• элементы, вдохновлённые деревенскими и лесными мотивами.

Такой текстиль подчёркивает аутентичность и ценность ручного труда, противопоставляя его массовому производству.

Биофильный дизайн

Ещё одно направление — природные мотивы. В интерьере всё чаще встречаются анималистические принты (павлины, тигры, змеи), изображения растений, тропических листьев и цветов.

Набирают популярность ткани, имитирующие фактуру коры, мха, камня. Землистые оттенки и зелёная палитра помогают создать ощущение связи с природой и добавить спокойствия в атмосферу дома.

"Биофильный дизайн создаёт ощущение связи с природой внутри дома, способствуя психологическому благополучию жильцов", — отметила Елена Максимова.

Итог

Текстиль в 2025 году становится инструментом не только для украшения дома, но и для выражения ценностей. Экологичность, смелость, уважение к традициям и любовь к природе — главные ориентиры в выборе тканей и узоров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сколько стоит умный дом с бюджетными и премиальными решениями сегодня в 8:09

Эти системы делают дом умным даже с маленьким бюджетом

Умный дом бывает разным: от бюджетных решений до премиальных систем. Разбираем, сколько стоит автоматизация и что можно получить за разные суммы.

Читать полностью » Устройства для отдыха и расслабления в повседневной жизни сегодня в 8:06

Тайна идеального вечера: техника, которая дарит полное спокойствие

Современные гаджеты помогают восстановить силы после напряжённого дня. Мы собрали устройства, которые превращают отдых в полноценное расслабление.

Читать полностью » Умный дом и технологии, которые значительно упрощают повседневную жизнь сегодня в 7:04

Соседи ахнули: умный дом слушается одного слова

Умный дом перестал быть фантастикой. Технологии помогают экономить время, упрощают быт и делают жизнь комфортнее — от света до безопасности.

Читать полностью » Автоматизация освещения и сценарии для разных комнат в квартире сегодня в 6:23

Эти сценарии освещения могут превратить дом в кинотеатр или в спа

Автоматизация освещения меняет атмосферу дома. Разбираем сценарии для разных комнат: спальни, гостиной, кухни и ванной — от уюта до практичности.

Читать полностью » Современная техника для дома, которая экономит силы и время сегодня в 5:52

Эта современная техника работает за вас, пока вы отдыхаете

Техника может избавить от бытовой рутины и подарить свободное время. Рассказываем, какие устройства действительно облегчают жизнь и делают дом комфортнее.

Читать полностью » Врачи предупредили: влажные полотенца могут вызвать грибковые инфекции сегодня в 3:40

Сырые полотенца портят не только мебель, но и здоровье семьи

Сушка полотенец на дверце шкафа кажется удобной, но вредит мебели и самим полотенцам. Рассказываем, где лучше размещать текстиль.

Читать полностью » Посудомоечные таблетки можно использовать для чистки унитаза сегодня в 2:38

Посудомоечные таблетки работают и в туалете: неожиданный способ применения

Оказывается, посудомоечные таблетки могут заменить чистящее средство для унитаза. Рассказываем, как работает лайфхак и в чём его ограничения.

Читать полностью » Хлорофитум, лаванда и розмарин — растения для учебы и концентрации сегодня в 1:35

Учёба без стресса: растения, которые создают правильную атмосферу

Какие растения помогут ребёнку сосредоточиться на уроках? Разбираем традиции, правила ухода и безопасное размещение зелёных "помощников" в детской.

Читать полностью »

Новости
Еда

Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность
УрФО

Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега
СФО

Жители Югры стали активнее покупать жильё на "вторичке" после снижения ключевой ставки
Спорт и фитнес

Минздравсоцслужба США рекомендовала взрослым тренироваться 150–300 минут в неделю
Садоводство

Ошибки при укрытии роз на зиму приводят к гибели кустов
Питомцы

Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка
Авто и мото

"Автостат": Belgee X50 стал самым популярным кроссовером-иномаркой в России в сентябре
Красота и здоровье

Медики предупредили о риске бессонницы при употреблении кофе вечером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet