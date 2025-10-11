Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выполнение упражнения берпи
Выполнение упражнения берпи
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Эти упражнения будто игра — а результат будто месяц в фитнес-зале

Исследователи отметили пользу 24-минутных тренировок формата EMOM и Табата для выносливости

Эта тренировка объединяет силовую работу и кардио-нагрузку, создавая сбалансированный комплекс, который помогает развить выносливость, силу и координацию. Всего за 24 минуты вы задействуете все основные группы мышц и получите ощутимый эффект, сравнимый с полноценным занятием в спортзале. Формат подходит для домашних условий и не требует оборудования — достаточно коврика и немного свободного пространства.

Первая часть: силовой блок

Основной этап тренировки длится 20 минут и выполняется в формате EMOM (Every Minute on a Minute). Это значит, что каждую минуту вы начинаете новое упражнение, выполняете указанное количество повторов и отдыхаете до конца минуты. Такой подход помогает держать темп, равномерно распределяет нагрузку и не даёт "сбавить обороты". После прохождения всех четырёх упражнений цикл повторяется пять раз.

Упражнения силового блока

  1. Бёрпи с разворотами корпуса — 5 раз.
    Это координационно сложное движение, которое сочетает элементы кардио и силы. Из положения планки выполните два разворота корпуса подряд, затем — отжимание и взрывное выпрыгивание. Если упражнение кажется слишком трудным, можно исключить отжимание и делать только развороты и прыжок вверх.

  2. Подъём коленей к плечу — 15 раз.
    Работает нижний пресс. Лягте на спину, руки вдоль тела. При подъёме отрывайте таз от пола и направляйте колени к противоположному плечу — это добавит вращательную нагрузку и активирует косые мышцы живота.

  3. Прыжки в сумо — 20 раз.
    Стойка широкая, носки и колени развернуты наружу. Прыгайте вверх, стараясь сохранять прямую спину, а приземляйтесь мягко, не ударяясь пятками. Руки держите перед собой или на поясе — это поможет сохранять баланс.

  4. Подъём согнутых ног лёжа на животе — 20 раз.
    Укрепляет мышцы поясницы и ягодицы. Положите голову на сложенные руки и поднимайте колени, не отрывая таз. Двигайтесь плавно, без рывков и инерции — важно прочувствовать работу мышц.

После выполнения всех упражнений один раз — отдыхайте до начала следующей минуты и переходите к следующему кругу. Всего нужно сделать пять кругов. Если чувствуете, что не успеваете завершить подход за 40 секунд, уменьшите количество повторов, но сохраняйте технику.

Вторая часть: Табата

Когда завершите силовой блок, отдохните до восстановления дыхания. Следом выполняется короткий, но интенсивный этап по протоколу Tabata. Он занимает всего четыре минуты, но требует максимальной отдачи.

Формат Табаты прост:
20 секунд активной работы → 10 секунд отдыха.
Каждое упражнение выполняется на пределе возможностей, чтобы за короткое время дать телу мощный кардиостимул и ускорить метаболизм. Всего в этом блоке четыре упражнения, и их нужно пройти два круга подряд.

Упражнения Табаты

  • Бег на месте. Поднимайте колени высоко, помогайте себе руками, держите темп до конца интервала.

  • Бёрпи. Классическая версия без разворотов. Если тяжело, уберите прыжок или выполняйте через шаг.

  • "Велосипед". Лягте на спину, руки за голову, поочерёдно касайтесь локтем противоположного колена.

  • Запрыгивания на возвышение. Используйте устойчивую платформу, скамью или ступень. Следите, чтобы поверхность не скользила.

Для удобства можно использовать таймер или включить видео с уже встроенными интервалами — это поможет не сбиваться с ритма.

Советы шаг за шагом

  1. Разминка. Перед стартом уделите 5-7 минут разминке: суставная гимнастика, лёгкий бег, махи руками и ногами.

  2. Следите за дыханием. На усилии выдыхайте, на расслаблении — вдыхайте. Это поможет выдерживать темп и избежать головокружения.

  3. Используйте коврик. Он снизит нагрузку на суставы и предотвратит скольжение.

  4. Следите за самочувствием. Если появилась боль, сильное головокружение или одышка — остановитесь и отдохните.

  5. После тренировки. Сделайте лёгкую растяжку, чтобы мышцы быстрее восстановились.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполняете бёрпи слишком быстро, теряя технику.

  • Последствие: риск травмы плеч или поясницы.

  • Альтернатива: делайте упражнение в замедленном темпе, добавляя прыжок только в конце.

  • Ошибка: при подъёме коленей тянете шею или руки.

  • Последствие: перенапряжение шейных мышц и снижение эффекта.

  • Альтернатива: положите ладони под таз для поддержки и выполняйте движение строго прессом.

  • Ошибка: прыгаете на прямых ногах в сумо.

  • Последствие: нагрузка переходит на колени.

  • Альтернатива: слегка согните ноги и контролируйте приземление, сохраняя мягкость.

А что если усталость наступает слишком рано

Если уже после второго круга чувствуете сильное выгорание, значит, нагрузка подобрана слишком высоко. Можно уменьшить количество повторов в каждом упражнении или сократить круги до трёх. Постепенно, когда тело привыкнет, добавляйте объём. Главное — не гнаться за скоростью, а соблюдать правильную технику. Со временем вы заметите, что выполнять полный комплекс становится проще.

Плюсы и минусы комплекса

Плюсы:

  • Не требует оборудования, подходит для дома.

  • Задействует все основные группы мышц.

  • Короткое время — высокий результат.

  • Можно адаптировать под любой уровень подготовки.

Минусы:

  • Высокая интенсивность не подходит людям с проблемами сердца и суставов.

  • Требует контроля дыхания и техники.

  • Нельзя выполнять без разминки и восстановления.

FAQ

Как часто можно делать эту тренировку?
Достаточно 2-3 раз в неделю, чтобы увидеть результат и не перегрузить организм. В другие дни можно добавить растяжку или йогу.

Сколько калорий сжигается?
В среднем за одно занятие — от 250 до 400 ккал, в зависимости от массы тела и интенсивности.

Можно ли делать на голодный желудок?
Да, если вы привыкли к утренним тренировкам. Однако при головокружении лучше съесть лёгкий завтрак — банан или йогурт.

Мифы и правда

  • Миф: Табата помогает сжечь жир быстрее любых тренировок.

  • Правда: метод эффективен при систематическом выполнении и сбалансированном питании, но не является "чудо-средством".

  • Миф: силовой блок заменяет кардио.

  • Правда: эти форматы дополняют друг друга, создавая комплексный эффект.

  • Миф: чем больше повторов, тем лучше результат.

  • Правда: важнее техника и интенсивность, а не количество.

Интересные факты

  • Табата появилась в Японии в 1996 году, когда учёный Изуми Табата разработал метод для олимпийских конькобежцев.

  • Формат EMOM изначально применялся в кроссфите как способ равномерного распределения нагрузки без пауз.

  • Исследования показывают: 4-минутная Табата способна повысить выносливость почти так же, как 30-минутное умеренное кардио.

Эта комбинация коротких, но насыщенных этапов — отличный способ разнообразить тренировки, не тратя лишнего времени. Через несколько недель регулярных занятий вы заметите, что мышцы стали крепче, дыхание ровнее, а движения — более собранными и уверенными.

