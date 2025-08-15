Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает шпагат
Девушка делает шпагат
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:14

Больше не нужны спортзал и тренер: упражнения для растяжки всего тела, которые спасут от боли в спине

Диафрагмальное дыхание и медленные движения делают растяжку безопаснее

Растяжка — это не просто способ "размяться" перед тренировкой. Регулярное выполнение упражнений улучшает гибкость, снимает мышечное напряжение, помогает бороться с болью и предотвращает микротравмы. При этом заниматься можно и дома — достаточно правильно организовать процесс.

Как подготовиться к домашней сессии

  • Одежда: выбирайте удобные вещи из мягких материалов, которые не будут стеснять движений.

  • Место: идеально — свежий воздух (балкон, терраса, сад), но и в комнате подойдёт.

  • Инвентарь: коврик для йоги или фитнеса, чтобы упражнения на полу были комфортными.

  • Атмосфера: спокойная фоновая музыка и стакан воды до и после занятия.

  • Разминка дыханием: начните с дыхания животом (диафрагмальное). На вдохе диафрагма опускается и живот слегка выдвигается вперёд, на выдохе диафрагма поднимается и живот втягивается.

Комплекс упражнений для всего тела

  1. Для передней поверхности бедра (квадрицепсы). Лягте на живот, согните одну ногу в колене и аккуратно подтяните стопу к ягодице, придерживая её рукой. Если тяжело дотянуться, используйте ремень или ленту. Держите таз неподвижно, пупок слегка "подтянут" к позвоночнику.
  2. Для задней поверхности ног, икр и спины. Сядьте на пол, ноги вытянуты вперёд. Потянитесь корпусом к стопам, стопы держите "на себя". Не получается достать до пальцев ног — держите голени или используйте эспандер/ленту. Это упражнение мягко растягивает мышцы от пяток до шеи.
  3. Для передней поверхности корпуса и мышц живота. Лягте на живот, ноги прямые. Ладони на уровне плеч, аккуратно поднимите верхнюю часть корпуса, распрямляя руки только если нет дискомфорта. Голову можно слегка отклонить назад.
  4. Для плеч и рук. Сядьте с прямой спиной, ноги скрестно. Сомкните пальцы за спиной в замок (ладони вместе) и вытяните руки вверх. Это помогает раскрыть грудную клетку и снять привычное сутулое положение.

Важные правила безопасной растяжки

  • Не форсируйте движения — растяжение не должно быть болезненным.

  • Выполняйте упражнения медленно, фиксируя позу на 15-30 секунд.

  • Сопровождайте каждое упражнение ровным глубоким дыханием, лучше — диафрагмальным.

  • Постепенно тело станет гибче, а движения — свободнее.

  • При регулярных занятиях риск бытовых и спортивных травм значительно снижается.

Домашний стретчинг подойдёт всем: и спортсменам, и тем, кто проводит много времени сидя. Главное — регулярность и внимание к своим ощущениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование JAMA Psychiatry: терапия переобучения мозга снизила хроническую боль в спине у 55% пациентов сегодня в 18:29

Один месяц терапии — и годы без боли: как работает метод PRT

Новая психологическая методика PRT показала долгосрочный эффект в борьбе с хронической болью: более 55% пациентов забыли о симптомах спустя 5 лет.

Читать полностью » Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа сегодня в 14:05

5 минут до успокоения или до реанимации: как отличить панику от инфаркта

Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как отличить сердечный приступ от панической атаки по боли, длительности и сопутствующим симптомам.

Читать полностью » Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача сегодня в 13:43

Древний секрет мяты: как она влияет на ваше самочувствие и либидо

Узнайте о полезных свойствах мяты и кому стоит избегать этой ароматной травы. Эксперты предупреждают о влиянии на мужское здоровье и противопоказаниях.

Читать полностью » Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей сегодня в 13:02

В России сварщик зарабатывает больше врача: рынок труда перевернулся

Рабочие профессии в России начинают приносить доход выше, чем у врачей и учителей. Эксперт объяснил, почему так происходит и к чему это приведёт.

Читать полностью » Химическая атака: эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров сегодня в 12:43

Репелленты под микроскопом: как выбрать безопасный спрей от комаров – важные предостережения

Эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров! Узнайте, какие компоненты в составе репеллентов могут нанести вред здоровью, и как правильно выбирать средства защиты от насекомых.

Читать полностью » В Сочи восемь человек отравились самодельной чачей с метанолом сегодня в 12:18

Метанол вместо веселья: как распознать смертельно опасный алкоголь

В Сочи восемь человек пострадали от отравления чачей с метанолом. Врач рассказала, как распознать опасный алкоголь и защитить себя от смертельной угрозы.

Читать полностью » Восстановление организма во сне: откажитесь от гаджетов перед сном сегодня в 11:43

Секреты вечной молодости: эти привычки на ночь помогут выспаться и сохранить здоровье

Узнайте, как соблюдение режима сна, отказ от гаджетов и полезные ритуалы помогут улучшить качество вашего сна и избавиться от бессонницы. Советы психолога.

Читать полностью » Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней сегодня в 11:13

Россияне сами сокращают себе жизнь: эти факторы риска нужно убрать срочно

80% смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями. Врач назвал ключевые факторы риска и объяснил, как можно снизить вероятность болезни.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов
Наука и технологии

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей
Садоводство

Садоводы поделились оптимальными сроками посадки капусты и правилами осеннего ухода
Авто и мото

Daily Mail: Volkswagen ввёл платную подписку на полную мощность ID.3
Дом

Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста
Авто и мото

В Россию привезли первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max 2025 из Китая
Садоводство

Садовники назвали правила ухода за жимолостью в саду
Спорт и фитнес

Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru