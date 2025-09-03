Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Восточная коричневая змея
Восточная коричневая змея
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:26

Тайна террариума: что знают только истинные любители экзотических питомцев

Ветеринары советуют оборудовать террариум для рептилий

Вы когда-нибудь задумывались, чтобы завести змею в качестве домашнего питомца? Это звучит необычно, но для многих людей змеи становятся настоящими друзьями. Их экзотический внешний вид, удивительный окрас и спокойный темперамент привлекают любителей необычных животных.

Какие змеи подойдут для дома?

Если вы решились на такой шаг, стоит обратить внимание на безопасные и неприхотливые виды. К наиболее удачным вариантам относятся:

  • императорский удав;
  • амурский полоз;
  • королевский питон;
  • королевская змея (ядовита, но не опасна для человека);
  • маисовый полоз.

Эти змеи не представляют угрозы для окружающих, не вызывают аллергии и не требуют чрезмерного ухода.

Как создать комфортные условия для змеи?

Для того чтобы питомец чувствовал себя хорошо, нужно подготовить специальное оборудование и правильно обустроить место его обитания.

Основные элементы обустройства террариума:

  1. Террариум - это дом змеи. Он может быть стеклянным или пластиковым, главное — обеспечить хорошую вентиляцию. Отверстия должны быть достаточно малы, чтобы змея не смогла сбежать. Размеры террариума должны превышать длину питомца примерно в полтора раза.

  2. Термометр - поддержание правильной температуры жизненно важно, ведь у каждого вида свои требования. Например, для королевского питона оптимальная температура днем — 30-32 °C, а ночью — 24-26 °C.

  3. Гигрометр - прибор для контроля влажности. Влажность воздуха должна быть не ниже 70%, чтобы змея чувствовала себя комфортно.

  4. Обогрев - необходимо создать две зоны: теплую и прохладную. Для этого используют специальные лампы или нагревательные коврики, чтобы питомец мог регулировать температуру своего тела.

  5. Чаша с водой - воду змея использует не только для питья, но и для охлаждения. Поэтому лучше поставить её в стороне, противоположной грелке.

  6. Ветки и коряги - особенно важны для древесных змей, которые любят лазать.

  7. Декорации - камни, горшочки, живые растения и фигурки помогут создать уют и природную среду обитания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Джефф Вербер предупредил об опасности детского питания для собак сегодня в 7:23

Ложка этого питания — и у питомца проблемы с печенью и желудком: что не стоит давать

Многие хозяева уверены, что детское питание подходит и собакам. Но правда ли это безопасно? Ветеринары объясняют скрытые риски.

Читать полностью » Эксперты: поднятие кошки за шкирку вызывает боль и стресс сегодня в 6:27

Каждое нельзя — как минное поле: шаг не туда, и кошка начнёт мстить

Узнайте, как построить доверительные отношения с вашей кошкой, избегая 7 распространенных ошибок.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: изменение привычек кошки может быть симптомом болезни сегодня в 5:21

Кошка бьёт лапой не просто так: что на самом деле стоит за её жестами

Почему кошки вдруг начинают метить квартиру, царапать мебель или проявлять агрессию? Причины часто скрываются глубже, чем кажется.

Читать полностью » Ветеринары отметили: мопсы и ши-тцу требуют минимальной активности и подходят пожилым людям вчера в 5:13

Собаки, которые продлевают молодость: неожиданный выбор для пожилых людей

Узнайте, какие собаки лучше всего подходят пожилым людям в 2025 году. Эти породы становятся не только верными друзьями, но и источником радости и спокойствия.

Читать полностью » Грейхаунд, уиппет и борзая: характеристики и отличия галгообразных собак вчера в 4:23

Собаки быстрее ветра: галгообразные породы, которые веками считались сокровищем

Узнайте, почему грациозные и быстрые галгообразные собаки удивляют своим спокойным характером и становятся идеальными компаньонами для семьи.

Читать полностью » Камеры для кошек и собак позволяют наблюдать за питомцами и общаться через приложение сегодня в 3:36

Камера для кошек и собак оказалась нужнее, чем можно было представить

Камера для питомцев помогает не только следить за безопасностью кошек и собак, но и открывает хозяевам неожиданные и трогательные моменты их жизни.

Читать полностью » Владельцы чёрных кошек опровергли мифы о несчастьях и предрассудках сегодня в 2:39

Чёрные коты в семье творят то, от чего челюсть отвисает сразу

Чёрные кошки окутаны мифами и суевериями, но их владельцы уверены: эти питомцы не приносят неудачи, а становятся верными и ласковыми друзьями.

Читать полностью » Специалисты советуют использовать пилочку для ухода за когтями собак сегодня в 1:12

Теперь лапы в идеале: использую только пилочку — и питомец спокоен

Пилочка для когтей у собак — не просто аксессуар. Она снижает риск травм, помогает сохранить здоровье лап и превращает уход в безопасный ритуал.

Читать полностью »

Новости
Еда

Приготовьте клубничный чизкейк без выпечки с желатином и сливочным сыром
Садоводство

Подкормка спичками: как сера помогает растениям и защищает от вредителей
Туризм

Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции
Красота и здоровье

Размер татуировки имеет значение: как это влияет на риск развития рака
ДФО

В Благовещенске мужчину оштрафовали за обман с туром в Таиланд
Наука и технологии

Исследование раскрывает тайну волн-убийц: комбинация факторов и машинное обучение
Красота и здоровье

Как правильно замачивать орехи: время замачивания для каждого вида орехов
Дом

Осенние ароматы: как наполнить дом атмосферой тепла и урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet