Тайна террариума: что знают только истинные любители экзотических питомцев

Вы когда-нибудь задумывались, чтобы завести змею в качестве домашнего питомца? Это звучит необычно, но для многих людей змеи становятся настоящими друзьями. Их экзотический внешний вид, удивительный окрас и спокойный темперамент привлекают любителей необычных животных.

Какие змеи подойдут для дома?

Если вы решились на такой шаг, стоит обратить внимание на безопасные и неприхотливые виды. К наиболее удачным вариантам относятся:

императорский удав;

амурский полоз;

королевский питон;

королевская змея (ядовита, но не опасна для человека);

маисовый полоз.

Эти змеи не представляют угрозы для окружающих, не вызывают аллергии и не требуют чрезмерного ухода.

Как создать комфортные условия для змеи?

Для того чтобы питомец чувствовал себя хорошо, нужно подготовить специальное оборудование и правильно обустроить место его обитания.

Основные элементы обустройства террариума: