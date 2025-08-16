Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
© commons.wikimedia.org by HHSgov is licensed under Public domain
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:35

Как Дженнифер Энистон превратила дом в крепость — и дело не только в охране

Дженнифер Энистон рассказала Vanity Fair, как обустроила дом для защиты и уюта

Дом может стать не просто местом, где мы живём, а настоящей защитой от внешнего хаоса. Именно так к своему жилищу относится Дженнифер Энистон. После неприятного и даже опасного инцидента с преследователем в мае актриса призналась, что обустроила дом так, чтобы он стал её личной зоной спокойствия и восстановления.

Ещё в 2011 году звезда приобрела особняк в Лос-Анджелесе за 21 миллиона долларов. С тех пор она превратила его в гармоничное пространство, куда приятно возвращаться после шумных съёмок и насыщенных дней.

"По сути, я объединила все методы исцеления, чтобы создать спокойную обстановку в хаосе шоу-бизнеса и мира в целом. Это вызывает нервозность. Здесь же хаоса быть не должно", — призналась Энистон в беседе с Vanity Fair.

Личные ритуалы для гармонии дома

Актриса рассказала, что в её интерьере важны даже мелкие детали. Она хранит дома кристаллы — от необработанного аметиста до белого камня, — которые, по её словам, помогают сохранять баланс. Белые пионы в вазах создают мягкую атмосферу и визуально "очищают" пространство.

Особняк Энистон имеет панорамные окна с видом на Лос-Анджелес и Тихий океан — именно этот открытый горизонт, по словам актрисы, усиливает ощущение свободы и умиротворения.

Стресс, информационный поток и внутренний баланс

Дженнифер призналась, что переживала сложный период.

"Я чувствовала, как моя тревожность и уровень кортизола достигли пика. Люди не созданы для того, чтобы переваривать столько информации за доли секунды", — поделилась актриса.

Она подчёркивает, что создание комфортной среды дома стало для неё важнейшей формой психологической поддержки.

Инцидент, изменивший восприятие безопасности

В мае 48-летний мужчина врезался в ворота её особняка. Судья Мария Каваллуцци заявила, что обвиняемый не признал себя виновным в преследовании и вандализме, а также "в настоящее время признан недееспособным предстать перед судом". Этот случай заставил актрису ещё больше ценить своё личное пространство и уделять внимание безопасности.

