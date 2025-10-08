Каждый второй тюменец выходит из дома с тревогой: включил ли утюг и закрыл ли кран

Обычный выход из дома для многих тюменцев превращается в стресс. Как показало исследование, проведённое девелопером Level Group совместно со страховщиками, 47% жителей города признались, что регулярно переживают из-за забытых электроприборов или открытых кранов.

Каждый второй тревожится перед уходом

"Совместно со страховщиками мы провели исследование о бытовых страхах тюменцев. Оказалось, что почти каждый второй (47%) в той или иной степени боится, что оставил дома включёнными приборы или воду. Из них каждого десятого (10%) такое чувство посещает несколько раз в неделю, 17% тюменцев признались, что испытывают тревогу по этому поводу несколько раз в месяц. Ещё 7% — ежедневно", — рассказали в пресс-службе компании.

То есть почти у каждого десятого горожанина тревожные мысли возникают по несколько раз в неделю, а у части — каждый день.

Когда страх становится реальностью

Интересно, что у трети опрошенных подобная тревога оказалась не напрасной.

33% участников исследования действительно сталкивались с последствиями забытых приборов или воды. Более половины из них понесли существенные расходы - на устранение повреждений и ремонт, которые обошлись от 50 до 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что бытовые страхи — частое явление для современных жителей мегаполисов, особенно в условиях высокой занятости и хронического стресса.