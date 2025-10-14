Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дом из СИП панелей
дом из СИП панелей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Жильё подождёт: челябинцы оказались одними из самых осторожных в стране

Челябинск вошёл в число самых пассивных городов по строительству жилья

Жители Челябинска оказались в числе самых пассивных в России, когда речь заходит о строительстве и ремонте домов. Согласно исследованию компании "Технониколь", на которое ссылается "РБК Недвижимость", лишь 6,8% опрошенных челябинцев планируют заняться строительством или реконструкцией жилья в ближайшие два-три года. Это один из самых низких показателей среди всех мегаполисов страны.

Минимальные планы на стройку

По данным исследования, доля граждан, собирающихся строить или ремонтировать дома, оказалась самой низкой в:

  • Челябинске - 6,8%;

  • Воронеже - 2,9%;

  • Уфе - 1,4%.

В целом по России 59,4% жителей не планируют в ближайшие годы заниматься строительством или ремонтом. Эксперты связывают это с экономической неопределённостью, ростом цен на материалы и снижением уровня доходов.

Кто строит на свои

Интересно, что даже среди тех, кто решается на стройку, мало кто рассчитывает на собственные накопления. Лишь 10% жителей Санкт-Петербурга и 24,5% москвичей планируют финансировать проекты из личных средств. В то же время в Уфе (100%), Тюмени (62,5%) и Самаре (61,5%) большинство респондентов намерены обойтись без кредитов и господдержки.

Что касается Челябинска, то на свои силы рассчитывают только 20% жителей. Для сравнения: в Казани этот показатель — 18%, а в Краснодаре — 12,5%. В Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону таких энтузиастов вообще не оказалось.

Что может изменить ситуацию

Специалисты отмечают, что россиян чаще всего мотивируют на строительство появление надёжного подрядчика с фиксированной сметой, льготные кредиты или господдержка. Без этих факторов даже снижение цен на стройматериалы не приводит к росту интереса к частному строительству.

Таким образом, исследование показывает: жители Челябинска остаются осторожными и не готовы рисковать, вкладываясь в крупные проекты без уверенности в стабильности доходов и цен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт рекомендовал жителям Пермского края менять резину во второй половине октября сегодня в 11:44
+5 на термометре — минус к безопасности: водителям Прикамья дали срочную рекомендацию

Автоэксперт Дмитрий Артюхин советует менять летнюю резину в Перми уже во второй половине октября — при температуре +5…+7°C, пока на шиномонтажах нет очередей.

Читать полностью » В Прикамье зафиксировано 17 профессиональных заболеваний, большинство — у женщин сегодня в 10:44
Спина болит, уши не слышат: чем чаще всего заболевают работники Прикамья

В Пермском крае за 9 месяцев выявлено 17 профессиональных заболеваний, более половины из которых — нарушения опорно-двигательного аппарата. Большинство случаев зарегистрировано в Перми.

Читать полностью » Турция, Таиланд и Египет остаются самыми популярными направлениями у туристов из Челябинска сегодня в 9:12
От Турции не отказались, но Вьетнам уже на пятки: куда улетает Челябинск этой осенью

Челябинцы всё чаще выбирают Вьетнам и Китай, но лидерами осеннего сезона остаются Турция, Таиланд и Египет. Рассказываем, сколько стоит отдых и куда можно улететь.

Читать полностью » В августе 2025 года в Челябинске зафиксировано резкое падение числа квартир на продаже сегодня в 8:16
Квартиры исчезают с рынка: в Челябинске за месяц пропали сотни вариантов

В Челябинске количество выставленных на продажу квартир сократилось почти на 41%. При этом цены на жильё остались стабильными, показав символический рост за год.

Читать полностью » Прокуратура Челябинска выявила нарушения в работе компаний сегодня в 7:16
Холод пробирается в дома: в Челябинске назвали компании, которые проваливают зиму

Прокуратура Челябинска выявила управляющие компании с наибольшим числом аварий на теплосетях. Руководителям вынесены предостережения, контроль усиливается.

Читать полностью » Уголовное дело о неоказании помощи пациентке из Копейска направят в Москву — СК России сегодня в 6:36
Оперировали палец, а пострадала вся система: медскандал из Копейска долетел до Москвы

Расследование дела о некачественной медпомощи пенсионерке из Копейска выйдет на федеральный уровень — Бастрыкин лично изучит материалы и потребует отчёт о результатах.

Читать полностью » Национальные парки Челябинской области стали одними из самых популярных на Урале — ОСИГ сегодня в 5:34
1,8 миллиона не ошиблись: почему все едут на Южный Урал и что там находят

Национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль» вошли в число самых популярных туристических мест Урала. Южный Урал стабильно принимает 1,8 млн гостей в год.

Читать полностью » Скульптура сегодня в 4:46
Голосование на грани завершения: где в Челябинске проснётся "Девушка с косой" этой осенью

В Челябинске завершается голосование за новое место установки скульптуры «Пробуждение». Лидирует парк Калининского района, где статуя может обрести новый дом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Визовые центры Европы приостанавливают работу в России с 1 по 4 ноября 2025 года
Дом
Исследование производителей мебели: горячая вода и абразивы ускоряют порчу кухонных фасадов в 3 раза
УрФО
В Тюмени наблюдается рост предложения недвижимости — увеличение складов, офисов и производственных помещений
Питомцы
В Госдуме обсуждают ужесточение правил содержания домашних животных и обязательную регистрацию
Еда
Исследования: рыба, орехи и овсянка снижают риск инфаркта и уровень ЛПНП в крови
Садоводство
Агрономы советуют формировать куст крыжовника в виде чаши для лучшего освещения
Культура и шоу-бизнес
Мария Грация Кьюри назначена креативным директором Fendi — первая коллекция выйдет в феврале 2026 года
Наука
На Синае обнаружена крупнейшая крепость эпохи Нового царства площадью 8000 квадратных метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet