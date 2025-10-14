Жильё подождёт: челябинцы оказались одними из самых осторожных в стране

Жители Челябинска оказались в числе самых пассивных в России, когда речь заходит о строительстве и ремонте домов. Согласно исследованию компании "Технониколь", на которое ссылается "РБК Недвижимость", лишь 6,8% опрошенных челябинцев планируют заняться строительством или реконструкцией жилья в ближайшие два-три года. Это один из самых низких показателей среди всех мегаполисов страны.

Минимальные планы на стройку

По данным исследования, доля граждан, собирающихся строить или ремонтировать дома, оказалась самой низкой в:

Челябинске - 6,8%;

Воронеже - 2,9%;

Уфе - 1,4%.

В целом по России 59,4% жителей не планируют в ближайшие годы заниматься строительством или ремонтом. Эксперты связывают это с экономической неопределённостью, ростом цен на материалы и снижением уровня доходов.

Кто строит на свои

Интересно, что даже среди тех, кто решается на стройку, мало кто рассчитывает на собственные накопления. Лишь 10% жителей Санкт-Петербурга и 24,5% москвичей планируют финансировать проекты из личных средств. В то же время в Уфе (100%), Тюмени (62,5%) и Самаре (61,5%) большинство респондентов намерены обойтись без кредитов и господдержки.

Что касается Челябинска, то на свои силы рассчитывают только 20% жителей. Для сравнения: в Казани этот показатель — 18%, а в Краснодаре — 12,5%. В Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону таких энтузиастов вообще не оказалось.

Что может изменить ситуацию

Специалисты отмечают, что россиян чаще всего мотивируют на строительство появление надёжного подрядчика с фиксированной сметой, льготные кредиты или господдержка. Без этих факторов даже снижение цен на стройматериалы не приводит к росту интереса к частному строительству.

Таким образом, исследование показывает: жители Челябинска остаются осторожными и не готовы рисковать, вкладываясь в крупные проекты без уверенности в стабильности доходов и цен.