7 продуктов из холодильника, которые заставят забыть о комариных укусах — номер 4 удивит

Лето, прогулки на свежем воздухе, вечерние посиделки во дворе — всё это омрачают лишь комары. Их укусы неизменно сопровождаются зудом и раздражением, а желание почесать место укуса только усугубляет ситуацию. К счастью, избавиться от дискомфорта можно простыми подручными средствами, которые найдутся почти в каждом доме.

Алоэ вера

Гель этого растения известен своими охлаждающими и восстанавливающими свойствами. Он быстро снимает воспаление, уменьшает зуд и помогает коже заживать даже после расчесывания.

Банановая кожура

Не спешите выбрасывать её - внутренняя сторона кожуры содержит вещества, которые уменьшают отёк и успокаивают раздражённую кожу. Достаточно просто потереть ею место укуса.

Лёд

Холод моментально блокирует сигналы зуда и снимает отёчность. Приложите кубик льда, обёрнутый в ткань, на 15-20 минут или примите прохладный душ, если укусов много.

Соль

Немного крупной соли, втертой во влажную кожу, действует как мягкий скраб и антисептик. Она подсушивает место укуса и быстро уменьшает неприятные ощущения.

Зубная паста

Особенно хорошо работают мятные пасты: ментол охлаждает, а подсушивающие вещества снижают воспаление. Нанесите тонкий слой и дайте высохнуть.

Пищевая сода

Из соды и воды легко сделать кашицу, которая нейтрализует кислотность кожи и убирает зуд. Но при очень чувствительной коже использовать её стоит осторожно.

Лимонный сок

Обладает антисептическим действием и помогает уменьшить воспаление. Однако наносить его нужно только дома: под солнцем возможна пигментация.

Масло чайного дерева

Эфирное масло быстро убирает зуд, дезинфицирует и ускоряет заживление. Достаточно пары капель на проблемный участок, но перед использованием важно проверить чувствительность кожи.

Яблочный уксус

Хорошо подсушивает и дезинфицирует. Можно наносить точечно или добавить несколько стаканов в ванну при множественных укусах.

Медицинский спирт

Быстро охлаждает и дезинфицирует кожу. Подходит для экстренной помощи, но использовать его нужно точечно, чтобы не пересушить кожу.

Важное правило

Главное — не чесать место укуса. Это лишь замедлит заживление и повысит риск инфицирования. Лучше выбрать одно из безопасных домашних средств и облегчить себе жизнь уже через несколько минут.

