Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Желтая домашняя канарейка
Желтая домашняя канарейка
© commons.wikimedia.org by NEWSchr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:54

Пять птиц за минимальные хлопоты: лайфхаки для тех, кто хочет радость без лишней суеты

Домашние птицы чиж, канарейка и щегол поют и создают комфорт в квартире

Вы думали, что в квартире можно держать только волнистого попугайчика? На самом деле, существует множество пернатых, которые прекрасно приживутся в домашних условиях и подарят радость своим пением и общением. Давайте познакомимся с пятью не столь типичными, но очень интересными птицами для квартиры.

Чиж — маленький источник радости

Если вы чувствуете грусть или усталость, чижик станет вашим настоящим другом. Это очень жизнерадостная и общительная птица, которая быстро привязывается к хозяину. Даже если вы выпустите ее на свободу, она обязательно вернется. Главное — создать для чижика комфортные условия: удобную клетку, хороший корм и лакомства.

Чиж умеет запоминать команды и отлично ладит с другими птицами, особенно если у него есть компания.

Канарейка — яркая и неприхотливая певица

Канарейки — одни из самых популярных домашних птиц. Они не требуют сложного ухода и легко адаптируются к жизни в квартире. Главное — обеспечить им несколько жердочек, расположенных в шахматном порядке, чтобы птица могла комфортно прыгать.

Канарейки любят купаться, поэтому в клетке обязательно должна быть емкость с водой. Интересно, что вокальными талантами обладают только самцы, а окраска может варьироваться от ярко-желтой до белой и даже зеленой.

Щегол — одиночка с музыкальным талантом

Щеглы — удивительные певцы, но их музыкальные способности проявляются только у самочек. Они способны выучить около 20 мелодий, повторяя некоторые из них. Во время линьки пение временно прекращается — это естественный процесс.

Щеглы плохо уживаются с сородичами, даже с представителями противоположного пола, поэтому лучше держать их отдельно. Они любят качели и жердочки, а также нуждаются в свободном полете по комнате — но будьте осторожны, чтобы птица не улетела.

Зяблик — мелодичный и неприхотливый

Зяблики — маленькие и яркие птицы, которые могут запомнить до десяти мелодий. Их лучше содержать поодиночке, чтобы избежать конфликтов. Эти птицы довольно выносливы и неприхотливы в содержании.

Им нравится прыгать по жердочкам, купаться и строить гнезда. Для этого оставьте в клетке материалы — перышки, травинки, ниточки — чтобы птицы могли заниматься своим любимым делом.

Соловей — певец с особым характером

Пение соловья завораживает и покоряет сердца. Для него нужны просторные условия и хорошая купальня, но жердочки и качели не обязательны — соловьи любят проводить время на полу клетки.

Птица насекомоядна, поэтому необходимо обеспечить белковый корм, например мучных червей. Также соловью понравится зелень и даже специализированный корм для рыб и рептилий.

Соловей начинает радовать пением обычно спустя полгода после привыкания к хозяину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собака часто становится ближе некоторых родственников сегодня в 17:30

Собаки дарят то, чего не могут даже близкие: вот почему человек помнит своего питомца всю жизнь

Собаки живут рядом с нами недолго, но их любовь остаётся навсегда. 7 причин, почему вы никогда не сможете забыть своего питомца.

Читать полностью » Домашние питомцы укрепляют семейные связи: анализ экспертов по зоопсихологии сегодня в 12:12

Питомец, который изменит не только дом, но и сердце — история каждого хозяина

Хотите больше радости в жизни? Узнайте 5 причин завести питомца — от дисциплины до безграничной любви. Не упустите шанс на счастье с пушистым другом!

Читать полностью » Волнистые попугаи нуждаются в 8-10 часах сна — правила ухода от специалистов по птицам сегодня в 12:07

Как создать идеальный микроклимат для волнистого попугая — секреты, которые изменят его жизнь

Правильный микроклимат — залог здоровья волнистого попугая. Узнайте, как создать оптимальный свет, температуру и влажность для вашего пернатого друга.

Читать полностью » Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании сегодня в 11:51

Иммунитет собаки под ударом: что медленно разрушает защиту любимца

Собаки могут терять защитные силы из-за стресса, болезней и неправильного питания. Узнайте, как вовремя заметить тревожные сигналы и поддержать их здоровье.

Читать полностью » Ветеринары предупредили о риске диареи и аллергии у собак после молочных продуктов сегодня в 10:44

Чем меньше молока — тем спокойнее желудок: парадокс собачьего рациона

Можно ли собакам давать молоко? Ответ не так прост, как кажется. Мы разобрались, какие молочные продукты безопасны для питомцев, а от каких лучше отказаться.

Читать полностью » Полезные крупы для собак: ветеринары рекомендуют гречку, рис и овсянку сегодня в 9:29

Миска этой крупы — и у собаки крепкие кости, спокойные нервы и энергия

Крупы могут стать полезным дополнением к питанию собаки, но только при правильном выборе и приготовлении. Какие из них действительно стоит включить в рацион?

Читать полностью » Врачи рекомендуют менять сухой корм для собак каждые 3–6 месяцев сегодня в 8:07

Большой мешок — большая ошибка: когда собачий корм превращается в яд

Как превратить сухой корм из вынужденной меры в основу здорового рациона собаки? Несколько простых правил помогут сохранить питомцу активность и долгую жизнь.

Читать полностью » Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак сегодня в 7:15

Сырая рыба может погубить здоровье: как правильно готовить мойву для питомца

Мойва — недорогая рыба, которая по составу и пользе для здоровья собак может соперничать с дорогими сортами. Узнайте, почему её стоит включить в рацион.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринар Вера Меньшикова: абиссинская кошка отличается грациозностью и умом
ПФО

МИД КНР: безвизовый въезд в Китай для граждан России откроется с 15 сентября
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок зависит от энергии и мотивации — Cleveland Clinic
Садоводство

Опасность в горшке: 5 популярных комнатных растений, содержащих яд – симптомы и меры предосторожности
Красота и здоровье

Медики рассказали, как стресс и недосып мешают нормализации уровня сахара
Красота и здоровье

Эксперты: прогулка после еды и медленное пережёвывание снижают уровень глюкозы в крови
Туризм

Главные достопримечательности Таллинна: старый город, Кадриорг и остров Аэгна
Спорт и фитнес

Как правильно выполнять muscle up на кольцах и турнике объяснил тренер Кайл Бауфман
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet