Живут рядом, едят с вами и не платят за аренду: как избавиться от незваных сожителей

Мыши в кладовке, тараканы на кухне, пауки в углах и — хуже всего — клопы в постели. Домашние паразиты не просто неприятны: они нарушают комфорт, угрожают здоровью и создают ощущение вторжения в личное пространство.

Но появление незваных "сожителей" — не приговор. Главное — вовремя распознать угрозу и грамотно с ней справиться.

Тараканы: хитрые переселенцы

Откуда берутся:

из соседских квартир (особенно после их дезинсекции);

через мусоропровод;

с посылками, покупками, новой мебелью;

с уличной одеждой.

Как бороться:

Лишите их доступа к ресурсам: убирайте крошки, не оставляйте открытые продукты, вытирайте насухо раковины и ванну.

Убирайте воду в цветочных горшках — даже капли могут спасти таракану жизнь.

Используйте ловушки, мелки, гели, но они эффективны только при малой численности насекомых.

При массовом заражении поможет только профессиональная дезинсекция.

После обработки: поддерживайте чистоту, не допускайте влажных и тёплых уголков с едой.

Мыши: грызуны с подвала

Как проникают:

из подвалов;

по вентиляционным шахтам;

через щели в стенах и полу.

Что делать:

Изолируйте продукты — никакой открытой еды.

Найдите лаз и герметично его закройте.

Заведите кота-охотника — особенно эффективны взрослые животные.

Установите мышеловки — главное, убрать все альтернативные источники пищи.

При использовании ядов: будьте готовы к неприятному запаху — мышь может погибнуть в недоступном месте.



Клопы: ночной кошмар

Как попадают в дом:

с мебелью (особенно из магазинов или с барахолок);

с одеждой из гостиниц, съёмных квартир;

через гостей и соседей;

по вентиляционным путям.

Как распознать:

покраснения и укусы на коже по утрам;

зуд, особенно у женщин и детей.

Если появились такие следы — обратитесь к дерматологу. Подтвердилось? Не теряйте времени.

Как бороться:

Выбросить заражённые вещи — радикально, но эффективно.

Вызвать дезинсектора — чаще всего единственный способ уничтожить колонию.

Домашние методы не работают: клопы быстро размножаются и адаптируются.



Пауки: соседи поневоле

Как оказываются в доме:

с коробками, вещами, мебелью;

заносятся случайно на одежде;

проникают через окна в тёплое время года.

Чем опасны:

не кусают, не заражают;

но пугают и создают ощущение запущенности.

Как избавиться:

Сделать генеральную уборку, убрать паутину и пауков.

Обработать углы аэрозолями от насекомых.

Проверить мебель снизу — там могут быть кладки яиц.

Не бойтесь: большинство паучков погибнет само, не найдя еды.

Вывод

Появление паразитов — это не всегда следствие грязи. Иногда — просто неудачное соседство или случайная покупка. Главное — быстро распознать угрозу и действовать по ситуации: от ловушки до вызова специалистов.