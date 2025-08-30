Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка убирает вещи в шкаф
Девушка убирает вещи в шкаф
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:03

Генеральная уборка — враг чистоты: привычки работают лучше

Эксперт по организации пространства назвала 7 привычек для порядка дома

"Разруха не в шкафах, а в головах" — эту мысль профессора Преображенского легко применить к нашему быту. Порядок в доме — это не бесконечная уборка, а система привычек, которые позволяют жить в чистоте без лишних усилий.

1. Правило двух минут

Если действие занимает меньше двух минут — сделайте его сразу.
Помыть кружку, убрать одежду на место, протереть стол — такие мелочи не дают хаосу накопиться.

2. Принцип "один пришёл — один ушёл"

Каждая новая вещь должна заменить старую. Купили кастрюлю — отдайте прежнюю. Приобрели свитер — освободите место в шкафу.

"Часто у людей дублируются предметы: три одинаковых ковра, два блендера. В итоге — переполненные антресоли и балконы", — объясняет организатор пространства Елена Горшкова.

Если вещь не используется полгода (а сезонная одежда — год), скорее всего, она не нужна.

3. У каждого предмета — своё место

Ключи — в ключнице, косметика — в ящике, зарядки — в органайзере. Система хранения экономит время и силы. Используйте корзины, контейнеры, разделители — визуально и физически они упрощают порядок.

4. Разбирайте сразу

Не оставляйте пакеты с покупками на полу, бельё в стиральной машине, а чистую посуду — в посудомойке. Чем быстрее разобрали — тем меньше шансов на "снежный ком" беспорядка.

5. Делите уборку на зоны

Чтобы не перегореть, действуйте по частям: сегодня кухня, завтра спальня, потом ванная. Можно составить календарь по дням недели. Через месяц это войдёт в привычку.

6. Порядок перед сном и уходом

Потратьте 10 минут на быструю ревизию: вещи на места, столешницы протёрты, мелкий мусор убран. Вернуться в чистую квартиру или проснуться в порядке — лучший способ сохранить внутренний баланс.

7. Привлекайте всех членов семьи

Порядок — дело общее. Пусть каждый отвечает за свою часть:

  • дети убирают игрушки,
  • взрослые следят за одеждой и своими зонами.

"Самое сложное — приучить к этому взрослых, а не детей", — шутит Елена Горшкова.

Итог

Порядок — это стиль жизни, а не цель. Достаточно встроить несколько простых ритуалов, и дом сам начнёт "поддерживать" себя в чистоте. Больше никаких генеральных уборок, отнимающих целые выходные.

