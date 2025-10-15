Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сансевиерия
Сансевиерия
© commons.wikimedia.org by W.carter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:43

Забудьте про конденсат и грибок — эти растения решат проблему бесплатно

Учёные NASA подтвердили: комнатные растения снижают влажность и риск плесени в доме

Плесень и конденсат — вечные спутники влажных домов, особенно зимой, когда температура резко падает, а окна закрыты наглухо. Ванная комната страдает первой: повышенная влажность создаёт идеальные условия для грибка, который не только портит внешний вид, но и негативно влияет на здоровье. Однако природа сама подсказывает простое решение — растения, способные впитывать влагу и очищать воздух.

Почему растения помогают от плесени

Некоторые комнатные растения регулируют микроклимат, поглощая излишнюю влагу через листья. Они не заменят вентиляцию или осушитель, но заметно снизят влажность, особенно в ванных, кухнях и спальнях. Кроме того, такие растения вырабатывают кислород и фильтруют воздух, улучшая общее самочувствие.

Три растения против плесени и конденсата

Плющ

Плющ — настоящий спасатель для помещений с повышенной влажностью. Его густая листва активно впитывает влагу и очищает воздух от вредных частиц.

Плющ прекрасно чувствует себя в подвесных кашпо или на полках под потолком, где может свисать свободно. Он любит свет, но не прямые солнечные лучи, а полив ему нужен умеренный. Однако важно помнить: растение ядовито для кошек и собак, поэтому держите его подальше от питомцев.

Спатифиллум

Элегантное растение с белыми соцветиями, которое не только украшает интерьер, но и помогает поддерживать чистоту воздуха. Оно впитывает влагу через листья и отлично справляется с влажным микроклиматом.

Эта культура не требует яркого света, предпочитает тень и теплые помещения. Именно поэтому спатифиллум часто ставят в ванной или на кухне. Однако его стоит держать вдали от животных: листья также токсичны.

Сансевиерия

Сансевиерия, более известная как "тёщин язык", — одно из самых неприхотливых комнатных растений. Её плотные вертикальные листья не только поглощают влагу, но и выделяют кислород даже ночью.

Она подходит для начинающих цветоводов, так как требует минимального ухода: достаточно поливать её раз в несколько недель и держать в теплом месте. Любит свет, но растёт и в полутени.

Сравнение

Растение Уровень ухода Впитывание влаги Освещение Безопасно для питомцев
Плющ Средний Высокое Яркий рассеянный Нет
Спатифиллум Легкий Очень высокое Тень / полутень Нет
Сансевиерия Минимальный Среднее Любое Да

Как использовать растения эффективно

  1. Разместите их в местах с повышенной влажностью — ванная, кухня, спальня.

  2. Не ставьте вплотную к окну, чтобы избежать переохлаждения.

  3. Протирайте листья раз в неделю, чтобы они лучше "дышали".

  4. Следите за состоянием почвы: застой воды может вызвать гниль.

  5. Раз в несколько месяцев опрыскивайте листья тёплой водой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить растение в тёмный угол без доступа света.
    Последствие: листья теряют цвет и вянут.
    Альтернатива: использовать лампу дневного света или переставить на подоконник с рассеянным освещением.

  • Ошибка: переливать растения.
    Последствие: корни загнивают, появляется запах сырости.
    Альтернатива: полив только после подсыхания верхнего слоя почвы.

  • Ошибка: держать растения возле батареи.
    Последствие: пересушенные листья и отсутствие эффекта поглощения влаги.
    Альтернатива: переместить в угол комнаты или на полку выше уровня радиатора.

А что если поставить растения в спальню?

Это хорошая идея. Сансевиерия, например, выделяет кислород ночью, улучшая качество сна. Главное — не переборщить: 2-3 растения достаточно для комнаты среднего размера. Избыточное количество может повысить влажность, если уход неправильный.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Естественное снижение влажности Некоторые растения токсичны для животных
Улучшение качества воздуха Нужен регулярный уход
Эстетичный вид интерьера Эффект проявляется не сразу
Повышение уровня кислорода Требуется достаточное освещение

FAQ

Как выбрать растение для ванной?
Выбирайте виды, которые переносят тень и высокую влажность — спатифиллум или плющ подойдут идеально.

Можно ли держать эти растения на кухне?
Да, особенно если кухня плохо проветривается. Они впитают излишки влаги и уберут запахи.

Нужен ли специальный грунт?
Для большинства подойдёт универсальная почвосмесь с добавлением перлита для лучшего дренажа.

Как часто нужно менять горшок?
Раз в 1,5-2 года, когда корни заполнят весь объём.

Что лучше — одно большое растение или несколько маленьких?
Несколько компактных дадут больший эффект, равномерно распределяя влагу по помещению.

Мифы и правда

Миф: растения полностью избавят от плесени.
Правда: они лишь помогают контролировать влажность, но не устраняют источник проблемы.

Миф: чем больше растений, тем лучше.
Правда: избыток зелени без проветривания может, наоборот, повысить влажность.

Миф: комнатные растения не работают зимой.
Правда: многие из них продолжают впитывать влагу, если в комнате тепло.

3 интересных факта

  1. Сансевиерия входит в список NASA как одно из лучших растений для очистки воздуха.

  2. Плющ используют даже в офисах с высокой влажностью для профилактики грибка.

  3. Спатифиллум называют "женским счастьем" — считается, что он приносит гармонию в дом.

Исторический контекст

Первые исследования о влиянии комнатных растений на микроклимат провели в 1980-х годах в рамках программы NASA Clean Air Study. Учёные доказали, что зелёные растения действительно поглощают токсины и снижают уровень влажности. Сегодня эта идея получила второе дыхание — экологичный способ ухода за домом становится всё популярнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Названы эффективные способы очистки ванны от известкового налета и желтизны сегодня в 12:56
Как очистить чугунную или акриловую ванну, не повредив покрытие

Как вернуть ванне белизну и блеск без вреда для покрытия? Рассказываем о лучших домашних средствах против ржавчины и налёта.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему в квартире появляется запах канализации сегодня в 11:53
Запах канализации в квартире: чем он опасен и как избавиться от него навсегда

Запах канализации — не просто неудобство, а угроза здоровью. Рассказываем, откуда берётся биогаз и как самостоятельно устранить зловоние в квартире.

Читать полностью » Дизайнеры назвали простые способы организации хранения вещей на кухне сегодня в 10:49
Почему кухня теряет уют и как его вернуть с помощью пары мелочей

Хаос на кухне не только мешает готовить, но и портит настроение. Рассказываем, как упорядочить пространство с помощью простых решений и полезных привычек.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как удалить накипь и плесень из стиральной машины сегодня в 9:45
Стиральная машина тоже хочет в душ: как устроить ей генеральную уборку

Накипь, запах и засор фильтра — враги любой стиральной машины. Рассказываем, как очистить технику домашними средствами и вернуть ей идеальную работу.

Читать полностью » Названы основные причины, по которым розетка расшатывается в стене сегодня в 8:39
Розетка болтается или вывалилась? 7 шагов, чтобы починить её без электрика

Розетка выпала из стены? Не спешите вызывать электрика — в большинстве случаев проблему можно устранить за час своими руками.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему стиральная машина сильно вибрирует при отжиме сегодня в 7:36
Ваша стиралка не выдержала отжима? Вот что на самом деле случилось

Стиральная машина начала прыгать и шуметь при отжиме? Разбираем все причины — от перегрузки барабана до износа амортизаторов, и объясняем, что делать.

Читать полностью » Депутат Евгений Марченко предложил ограничить количество домашних животных в квартирах сегодня в 6:33
Кошки и собаки под контролем: в России готовят закон об ограничении числа питомцев

В Госдуме предлагают ограничить число домашних животных в квартирах. Разбираем, зачем нужен закон, кого он затронет и как изменится жизнь владельцев питомцев.

Читать полностью » Советы по организации пространства и быта для семей, живущих с родителями сегодня в 5:26
Когда два поколения делят один дом: как не превратить жизнь в сериал

Как избежать ссор, если под одной крышей живут два поколения? Разбираем реальные советы и бытовые решения, которые помогут сохранить мир в семье.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог Мария Орлова: дети охотнее едят, если еда выглядит как игра или десерт
Туризм
Туроператоры скорректировали стоимость туров после укрепления рубля
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, как упражнение "ласточка" развивает баланс и укрепляет спину
Питомцы
Кинолог Григорий Тавуларис: команда "ко мне" может спасти жизнь питомцу
Садоводство
Спрос на элитную загородную недвижимость в Москве упал из-за насыщения рынка
Технологии
The Washington Post: Китай стал мировым лидером по числу промышленных роботов и делает ставку на гуманоидов
Культура и шоу-бизнес
Умер художник Дрю Струзан — автор постеров "Звёздных войн" и "Индианы Джонса"
Красота и здоровье
Медовый блонд визуально омолаживает лицо и не требует частого окрашивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet