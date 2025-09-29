Один шаг утром и один вечером — и плесень не вернётся в квартиру

С наступлением холодного сезона многие начинают замечать, что в доме становится сыро, а на окнах появляются капли воды. Влага оседает на стекле, стекает по подоконникам, проникает в ткани штор, а в углах может появляться плесень. Осенью и зимой проблема влаги становится особенно актуальной: перепады температур, дожди и недостаточное проветривание создают благоприятные условия для конденсата.

Почему возникает избыточная влажность

Главная причина — разница температур снаружи и внутри помещения. Тёплый воздух, насыщенный влагой, соприкасается с холодным стеклом, и влага оседает каплями. Если процесс повторяется изо дня в день, то на стенах и окнах образуются характерные следы. Особенно страдают спальни, кухни и ванные комнаты, где влажность воздуха всегда выше нормы.

Дополнительные источники влаги: сушка белья в комнате, приготовление пищи без вытяжки, недостаточная вентиляция, неисправные окна и щели в утеплении.

Сравнение способов борьбы с влажностью