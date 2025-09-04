Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Капельница
Капельница
© www.freepik.com by rawpixel.com
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Опасное восстановление: почему препараты в жилах могут остановить сердце

Нарколог Шуров: 3 причины никогда не вызывать капельницы на дому

Все чаще в крупных городах появляются объявления о так называемых "капельницах на дому". Чаще всего их предлагают поставить неизвестные люди без медицинского образования, обещая быстрое избавление от похмелья, усталости или интоксикации. Однако врачи предупреждают: такие услуги представляют серьёзную угрозу здоровью и жизни.

Почему капельницы опасны без врача

Нарколог Василий Шуров в беседе подчеркнул, что право ставить капельницы имеют только специалисты с медицинским образованием или лицензией.

"Когда речь идёт о том, чтобы ставить капельницы, это, скорее всего, состояние интоксикации после приёма психоактивных веществ или алкоголя. Восстановительные капельницы подразумевают перетренированность, какие-то проблемы со здоровьем. Есть понятие сочетаемости лекарств, есть понятие аллергии. Это, по большому счёту, даже не фельдшерская манипуляция — врачебная", — отметил специалист.

По словам врача, каждая инфузионная терапия должна начинаться с оценки состояния пациента. Часто требуется контроль давления, анализ крови и осмотр. Без этого нельзя безопасно вводить препараты — слишком высок риск осложнений.

Опасные последствия

В медицинской практике уже известны случаи, когда самолечение или обращение к "чёрным капельникам" приводили к трагедиям.

Так, в 2023 году в Москве погибла студентка медицинского университета, которая решила ввести себе и своему знакомому препарат "Лаеннек". Молодой человек оказался в реанимации, а сама девушка скончалась.

""Лаеннек" — гидролизат белка, поэтому всё очень серьёзно. Главный вопрос — те, кто любит этих капельников, всё анонимно, без документов, безо всего. Даже никто не будет отвечать за их смерть", — подытожил Шуров.

Подобные случаи показывают: отсутствие контроля и ответственности делает процедуру смертельно опасной.

Только медицинская помощь

Эксперты подчёркивают: в случае интоксикации, отравления или тяжёлого похмелья нужно обращаться к квалифицированным врачам. В идеале — вызывать скорую помощь или приглашать специалиста с лицензией.

Инфузионная терапия может потребоваться и спортсменам после перенапряжения, и людям с хроническими заболеваниями, но проводить её без медицинских показаний и наблюдения — огромный риск. Многие состояния требуют не "капельницы дома", а полноценного лечения в стационаре.

Почему люди выбирают "чёрных капельников"

Несмотря на опасность, спрос на нелегальные услуги сохраняется. Причина — обещания "быстрого восстановления", а также желание пациентов сохранить анонимность. Люди боятся осуждения или не хотят официальной фиксации факта употребления алкоголя или наркотиков.

Однако в случае осложнений никто не несёт ответственности за их жизнь. Именно это делает практику особенно опасной.

Важность ответственности

По словам врачей, даже сертифицированные препараты могут привести к тяжёлым последствиям, если введены неправильно. Аллергические реакции, анафилактический шок, нарушение работы сердца и печени — лишь часть рисков.

Только медик с опытом и допуском способен оценить состояние пациента, подобрать дозу и проследить за реакцией организма.

Три интересных факта

  1. Введение препаратов внутривенно считается самым быстрым способом доставки лекарства в организм, но и самым рискованным.
  2. В США и Европе инфузионная терапия строго регулируется и проводится только в клиниках или сертифицированных центрах.
  3. Случаи анафилактического шока после капельниц фиксируются даже у пациентов, ранее не имевших аллергии.

