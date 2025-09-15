Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Минеральная вата и её особенности
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:31

Теплоизоляция без ошибок: материалы для каждой конструкции

Эксперт Евгений Линьков рассказал, какой утеплитель выбрать для крыши, стен и фундамента

Утепление дома — это не только комфорт, но и экономия на отоплении и кондиционировании. Универсального материала для всех задач не существует: разные конструкции требуют разных решений. Об этом напоминает руководитель направления коттеджного строительства компании "Технониколь" Евгений Линьков.

Скатная крыша

Для крыш с наклоном оптимальны волокнистые материалы — минеральная вата и стекловолокно. Они эластичные, легко монтируются враспор между стропилами и надёжно удерживают тепло.

"Для этого отлично подходит минеральная вата — стекловолокно или каменная вата. Это упругий материал, который легко монтируется враспор", — поясняет эксперт.

Каменная вата прочнее и огнестойкая, стекловолокно — более упругое и лёгкое.

Совет: обращайте внимание на коэффициент теплопроводности λ на упаковке. Чем он ниже, тем лучше теплоизоляция.

Плоская крыша

Здесь утеплитель испытывает нагрузку, поэтому важна прочность. Используются:
каменная вата - хорошо изолирует, но требует гидро- и пароизоляции;
XPS (экструдированный пенополистирол) — не боится влаги, прочный, нужен дополнительный паробарьер;
PIR - плиты с фольгированным слоем, дополнительно выполняют функцию пароизоляции;
сэндвич-панели Ц-XPS - уже готовое решение под кровельные покрытия.

"Если на крыше будет установлено оборудование или зона отдыха, теплоизоляция должна сохранять геометрию и свойства под нагрузками", — подчёркивает Евгений Линьков.

Каркасные стены

Здесь утеплитель — часть конструкции. Чаще всего используют минеральную вату: её плиты легко вставляются между стойками, стандартный шаг которых равен 600 мм.

Внутреннее утепление

Хотя утеплять стены изнутри нежелательно, иногда это единственный вариант. В таких случаях применяют PIR-плиты - тонкие и с низкой теплопроводностью. Они позволяют сохранить площадь комнаты.

Совет: обязательно используйте пароизоляцию, чтобы избежать конденсата и плесени.

Фундамент

Для подземных конструкций почти безальтернативен XPS. Он выдерживает контакт с водой, агрессивной средой и вес несущих стен, при этом не теряет свойств десятилетиями.

Главное

Подбирать утеплитель нужно под конкретную задачу:
• скатная крыша — минеральная вата или стекловолокно;
• плоская крыша — XPS, PIR или сэндвич-панели;
• каркасные стены — минвата;
• внутреннее утепление — PIR;
• фундамент — только XPS.

Ключевые критерии выбора: теплопроводность, плотность, влагостойкость, огнестойкость и удобство монтажа. Обязательно проверяйте сертификаты и качество плит: ровные кромки и отсутствие пустот — признак хорошего материала.

