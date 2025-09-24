Хотите, чтобы шторы пахли свежестью, а не подвалом? Окно и соль решают проблему без разговоров

Осенью и зимой многие сталкиваются с одной и той же проблемой: воздух в доме становится влажным, на окнах появляется конденсат, а вместе с ним — плесень и неприятные запахи. Особенно страдают ткани: постельное бельё, шторы, верхняя одежда впитывают сырость и начинают пахнуть затхлостью. Но есть простой способ, который активно обсуждают — поставить у окна ёмкость с обычной солью.

Почему появляется влага

Главная причина сырости в помещении — разница температур. Тёплый воздух внутри комнаты соприкасается с холодным стеклом, и на поверхности образуются капли воды. Этот процесс называют конденсацией. Сначала она кажется безобидной, но постепенно провоцирует появление грибка, разрушает отделку и ухудшает качество воздуха.

В автомобиле проблему решают включением кондиционера. Но в доме такое решение не всегда срабатывает: проветривание не помогает, а установка осушителя требует затрат.

Соль как абсорбент

Многие хозяйки и домовладельцы уже давно используют соль не только в кулинарии, но и в быту. Она обладает способностью вытягивать влагу из воздуха, тем самым снижая влажность в помещении.

Сравнение способов борьбы с влажностью