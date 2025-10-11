Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:27

Зима придёт внезапно: одно упущение — и дом начнёт вымерзать изнутри

Перед зимой нужно проверить радиаторы, окна и двери — рекомендации экспертов ЖКХ

Перед холодами важно не только достать тёплые одеяла, но и позаботиться о самом доме. Ведь даже при хорошем отоплении можно мёрзнуть, если тепло уходит через щели, а радиаторы работают вполсилы. Чтобы зима прошла комфортно и без лишних счетов за энергию, стоит заранее подготовить жильё к сезону.

Проверяем отопление: радиаторы и стояки

Первое, с чего стоит начать, — осмотр батарей. Любые подтеки, пятна ржавчины или следы влаги сигнализируют о проблеме. Если при включении отопления слышно бульканье, значит, в системе скопился воздух. Его нужно стравить с помощью крана Маевского.
Если же обнаружена течь или коррозия, не стоит откладывать — лучше вызвать специалиста. В разгар зимы ремонтировать систему гораздо сложнее и дороже.

Контроль температуры: терморегуляторы

Даже при централизованном отоплении можно настроить температуру по своему вкусу. Современные терморегуляторы поддерживают нужный уровень тепла в каждой комнате, помогая экономить энергию. Они особенно удобны в спальнях и детских.
Важно помнить: для чугунных батарей такие устройства не подходят — металл слишком инертен и долго реагирует на изменения температуры.

Утепляем окна и балкон

Самые большие потери тепла происходят через стеклопакеты. Щели, изношенные уплотнители и плохо прилегающие створки могут "съедать" до 40 % тепла. Перед наступлением холодов стоит:

  1. Проверить и заменить резиновые уплотнители.

  2. Отрегулировать прижим створок и перевести фурнитуру в зимний режим.

  3. Пройтись по стыкам силиконовым герметиком.
    Для балконной двери важно проверить соединение с полом — часто именно там возникает сквозняк.

Надёжная дверь — тёплый дом

Даже при хороших батареях сквозняк у входной двери способен свести усилия на нет. Проверьте, нет ли зазоров по периметру коробки, особенно внизу. При необходимости установите уплотнители или резиновый порог.
Если в ближайшее время менять дверь не планируется, поможет декоративный валик-заглушка, который укладывают вдоль нижнего края. Он не только сохраняет тепло, но и делает интерьер уютнее.

Не мешайте теплу

Нередко причина холода — вовсе не батареи, а мебель и шторы. Радиаторы нельзя перекрывать шкафами, шторами или подоконниками с габаритными цветами.

Между батареей и предметами стоит оставить хотя бы 20-30 см пространства, чтобы тёплый воздух свободно циркулировал. Если внешний вид радиатора не радует, лучше поставить декоративный экран с отверстиями — он пропускает тепло и выглядит аккуратно.

Проверяем вентиляцию

С приходом морозов окна часто остаются закрытыми, а проветривание сводится к минимуму. Без нормальной вентиляции воздух становится сырым, а на стенах появляется конденсат. Проверить тягу просто: приложите к решётке лист бумаги. Если он не притягивается — вентиляция засорена. Очистить шахту можно самостоятельно, но чаще надёжнее вызвать специалистов. Отличный вариант — приточный клапан: он обеспечивает поступление свежего воздуха без потери тепла.

Следим за влажностью

Зимой влажность в квартирах падает, воздух становится пересушенным. Это сказывается на самочувствии, растениях и даже мебели. Оптимальный уровень — 40-60 %. Измерить показатели поможет гигрометр. Если влажность низкая, используйте увлажнитель воздуха — ультразвуковой или традиционный. Его можно включать на несколько часов в день или держать включённым постоянно на минимальной мощности.

Текстиль как дополнительный слой тепла

Интерьерные решения тоже играют роль в сохранении тепла. Плотные шторы в пол, ковры и текстильные покрытия на полу уменьшают теплопотери. А пледы, подушки и покрывала создают ощущение уюта и тепла, помогая психологически легче переносить зиму.

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите радиаторы и устраните воздух.

  2. Проверьте уплотнители окон и дверей.

  3. Отрегулируйте фурнитуру и герметизируйте стыки.

  4. Установите терморегуляторы.

  5. Очистите вентиляцию.

  6. Настройте увлажнитель воздуха.

  7. Добавьте текстиль и ковры для комфорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекрывать батареи мебелью.
    → Последствие: неравномерный прогрев комнаты.
    → Альтернатива: использовать перфорированные декоративные экраны.

  • Ошибка: не проверять окна перед зимой.
    → Последствие: сквозняки и потеря тепла.
    → Альтернатива: набор для утепления — ленты, герметики, уплотнители.

  • Ошибка: не контролировать влажность.
    → Последствие: сухость воздуха, трещины на паркете.
    → Альтернатива: увлажнитель или простая ёмкость с водой рядом с батареей.

А что если…

…у вас старые чугунные батареи? Их можно модернизировать: покрасить термостойкой краской, установить отражающий экран за радиатором и утеплить наружную стену.
…живёте в частном доме? Обратите внимание на утепление чердака и подвала — через них теряется до 25 % тепла.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы
Терморегуляторы Экономия, комфорт Не подходят для чугунных батарей
Герметизация окон Сокращение теплопотерь Требует регулярной проверки уплотнителей
Увлажнитель воздуха Улучшает микроклимат Необходим уход за прибором
Текстиль и шторы Повышают уют, снижают шум Могут мешать циркуляции воздуха
Приточный клапан Свежий воздух без сквозняков Стоимость установки

FAQ

Как проверить, есть ли воздух в батарее?
Если батарея греет неравномерно или издаёт булькающие звуки, в ней есть воздух. Нужно стравить его с помощью крана Маевского.

Что выбрать: герметик или уплотнитель для окон?
Для мелких щелей подойдёт силиконовый герметик, для изношенных уплотнителей — их замена на новые. Лучше использовать оба способа.

Как выбрать увлажнитель воздуха?
Если нужна тихая работа — подойдёт ультразвуковой. Для больших помещений эффективнее традиционные модели с фильтром.

Мифы и правда

  • Миф: если батареи горячие, значит, дом утеплён.
    Правда: даже при жарких радиаторах тепло может уходить через окна и двери.

  • Миф: увлажнитель — бесполезная покупка.
    Правда: он поддерживает комфортный микроклимат, снижая риск простуд и аллергий.

  • Миф: вентиляция зимой только выхолаживает квартиру.
    Правда: она предотвращает появление плесени и конденсата.

3 интересных факта

  1. Отражающий экран из фольгированного материала за батареей возвращает до 10 % тепла обратно в комнату.

  2. Старые деревянные окна после правильной регулировки могут сохранять тепло не хуже пластиковых.

  3. Даже ковёр на полу снижает потери тепла через перекрытия на 5-7 %.

